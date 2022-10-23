Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Havalimanından buraya kadar bugün Diyarbakır bir başka. Havalimanından buraya kadar bugün Diyarbakır bir başka.

Pankartlar kalkıyor görüyorum, can ciğer Erdoğan yazıyor. Pankartlar kalkıyor görüyorum, can ciğer Erdoğan yazıyor.

Diyarbakır annelerini, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerde Batı'nın insan hakları savunucuları? Diyarbakır annelerini, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerde Batı'nın insan hakları savunucuları?

Diyarbakır'ın rengi, PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değildir. Bugün sizlerle sergilediğimiz işte bu kardeşliktir, muhabbettir, beraberliktir. Diyarbakır'ın rengi, PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değildir. Bugün sizlerle sergilediğimiz işte bu kardeşliktir, muhabbettir, beraberliktir.

'Bütün şehitlerin aileleri bize emanettir, o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız. 'Bütün şehitlerin aileleri bize emanettir, o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız.

Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa. Ağızlarından demokratik siyaset lafını eksik etmeyenlerin, nasıl emperyalistlerin kucağından inmediğini anlatsa. Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa. Ağızlarından demokratik siyaset lafını eksik etmeyenlerin, nasıl emperyalistlerin kucağından inmediğini anlatsa.

Şu anda Edirne cezaevinde olan şahsın Kürtlük ile alakası var mı? Şu anda Edirne cezaevinde olan şahsın Kürtlük ile alakası var mı?

Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım. Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım.

Ülkemizi huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmemize terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacak. Ülkemizi huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmemize terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacak.

70 binin üzerinde bir katılım olduğunu düşünüyorum bugün burada. 70 binin üzerinde bir katılım olduğunu düşünüyorum bugün burada.