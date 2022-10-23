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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreni gerçekleştirdi. Erdoğan törendeki konuşmasında "Bugün itibarıyla Diyarbakır Cezaevi, Adalet... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T14:23+0300
2022-10-23T15:32+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
diyarbakır
açılış
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, diyarbakır, açılış
türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, diyarbakır, açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

14:23 23.10.2022 (güncellendi: 15:32 23.10.2022)
© Sputnik / Sertaç KayarCumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’da - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreni gerçekleştirdi. Erdoğan törendeki konuşmasında "Bugün itibarıyla Diyarbakır Cezaevi, Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Havalimanından buraya kadar bugün Diyarbakır bir başka.
Pankartlar kalkıyor görüyorum, can ciğer Erdoğan yazıyor.
Diyarbakır annelerini, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerde Batı'nın insan hakları savunucuları?
Diyarbakır'ın rengi, PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değildir. Bugün sizlerle sergilediğimiz işte bu kardeşliktir, muhabbettir, beraberliktir.
'Bütün şehitlerin aileleri bize emanettir, o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız.
Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa. Ağızlarından demokratik siyaset lafını eksik etmeyenlerin, nasıl emperyalistlerin kucağından inmediğini anlatsa.
Şu anda Edirne cezaevinde olan şahsın Kürtlük ile alakası var mı?
Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım.
Ülkemizi huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmemize terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacak.
70 binin üzerinde bir katılım olduğunu düşünüyorum bugün burada.
Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla Diyarbakır Cezaevi Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. Geçmişte nice kötü hatıralara konu olan cezaevi binası artık faaliyet yürütme mekanı olacak.
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