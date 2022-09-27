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Soylu'dan Mersin'deki saldırıya ilişkin açıklama: Bir polisimiz şehit oldu, bir polis yaralandı
Soylu'dan Mersin'deki saldırıya ilişkin açıklama: Bir polisimiz şehit oldu, bir polis yaralandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T03:03+0300
2022-09-27T03:46+0300
türkiye
süleyman soylu
açıklama
mersin
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Saldırının ardından Mersin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağır yaralanan bir polisin memurunun kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.Bakan Soylu, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair şu bilgileri paylaştı:- İki kadın terörist çantalarıyla birlikte, anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde polisin orada nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken bu bölgeye yakın dört bekçi arkadaşımız araçla intikal ettikten sonra onlar da çatışmaya giriyorlar. İki terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. Kaçamayacaklarını anlayınca kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcılarla kendilerini patlatıyorlar.- Bir teröristin kimliği belirlendi. Saldırıyı gerçekleştirenin hangi terör örgütü olduğu belli. Türkiye artık eski Türkiye değil. - Dağda, Kuzey Irak ve Suriye'de sıkışan bir terör örgütünün sonunun geldiği ortada. - Bir polisimiz şehit oldu. Türk polis teşkilatı ve milletimize başsağlığı diliyorum. - Elinde pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor. Konuyla ilgisi var mı yok mu araştırılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/mersinde-polisevi-yakininda-patlama-1061648390.html
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süleyman soylu, açıklama, mersin
süleyman soylu, açıklama, mersin

Soylu'dan Mersin'deki saldırıya ilişkin açıklama: Bir polisimiz şehit oldu, bir polis yaralandı

03:03 27.09.2022 (güncellendi: 03:46 27.09.2022)
© DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.
Saldırının ardından Mersin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağır yaralanan bir polisin memurunun kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.
Bakan Soylu, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair şu bilgileri paylaştı:
- İki kadın terörist çantalarıyla birlikte, anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde polisin orada nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken bu bölgeye yakın dört bekçi arkadaşımız araçla intikal ettikten sonra onlar da çatışmaya giriyorlar. İki terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. Kaçamayacaklarını anlayınca kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcılarla kendilerini patlatıyorlar.
- Bir teröristin kimliği belirlendi. Saldırıyı gerçekleştirenin hangi terör örgütü olduğu belli. Türkiye artık eski Türkiye değil.
- Dağda, Kuzey Irak ve Suriye'de sıkışan bir terör örgütünün sonunun geldiği ortada.
- Bir polisimiz şehit oldu. Türk polis teşkilatı ve milletimize başsağlığı diliyorum.
- Elinde pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor. Konuyla ilgisi var mı yok mu araştırılıyor.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
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Mersin'de polisevine silahlı saldırı: 2 polis yaralandı
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