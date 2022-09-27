https://sputniknews.com.tr/20220927/icisleri-bakani-soylu-mersindeki-polisevi-saldirisiyla-ilgili-aciklama-yapiyor-1061654629.html

Soylu'dan Mersin'deki saldırıya ilişkin açıklama: Bir polisimiz şehit oldu, bir polis yaralandı

Soylu'dan Mersin'deki saldırıya ilişkin açıklama: Bir polisimiz şehit oldu, bir polis yaralandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T03:03+0300

2022-09-27T03:03+0300

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türkiye

süleyman soylu

açıklama

mersin

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Saldırının ardından Mersin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağır yaralanan bir polisin memurunun kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.Bakan Soylu, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair şu bilgileri paylaştı:- İki kadın terörist çantalarıyla birlikte, anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde polisin orada nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken bu bölgeye yakın dört bekçi arkadaşımız araçla intikal ettikten sonra onlar da çatışmaya giriyorlar. İki terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. Kaçamayacaklarını anlayınca kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcılarla kendilerini patlatıyorlar.- Bir teröristin kimliği belirlendi. Saldırıyı gerçekleştirenin hangi terör örgütü olduğu belli. Türkiye artık eski Türkiye değil. - Dağda, Kuzey Irak ve Suriye'de sıkışan bir terör örgütünün sonunun geldiği ortada. - Bir polisimiz şehit oldu. Türk polis teşkilatı ve milletimize başsağlığı diliyorum. - Elinde pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor. Konuyla ilgisi var mı yok mu araştırılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220926/mersinde-polisevi-yakininda-patlama-1061648390.html

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