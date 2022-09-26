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https://sputniknews.com.tr/20220926/mersinde-polisevi-yakininda-patlama-1061648390.html
Mersin'de polisevine silahlı saldırı: 2 polis yaralandı
Mersin'de polisevine silahlı saldırı: 2 polis yaralandı
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polisevinin yakınında bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T23:51+0300
2022-09-27T01:06+0300
mersin
türkiye
saldırı
polis
silahlı saldırı
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine silahlı saldırı düzenlendi.AA'nın haberine göre göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Öte yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu. Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı.İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Bırakılan bomba düzeneği kontrollü şekilde patlatıldıİçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.Açıklamada şunlar kaydedildi: Bakan Bozağ: Adli soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter üzerinden saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Bakan Bozağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İçişleri Bakanı Soylu, polisevi saldırısının düzenlendiği Mersin'e hareket ettiAA'nın aktardığına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Ankara'dan ayrılarak Mersin'e hareket etti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/istanbulda-kimlik-kontrolu-yapan-polislere-silahli-saldiri-1061362105.html
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mersin, saldırı, polis, silahlı saldırı
mersin, saldırı, polis, silahlı saldırı

Mersin'de polisevine silahlı saldırı: 2 polis yaralandı

23:51 26.09.2022 (güncellendi: 01:06 27.09.2022)
© AAMersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polisevinin yakınında bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü şekilde patlatıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise adli soruşturma başlattı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine silahlı saldırı düzenlendi.
AA'nın haberine göre göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.
Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Öte yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu.
Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Bırakılan bomba düzeneği kontrollü şekilde patlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

Bakan Bozağ: Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter üzerinden saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Bozağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adlî soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır."

İçişleri Bakanı Soylu, polisevi saldırısının düzenlendiği Mersin'e hareket etti

AA'nın aktardığına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Ankara'dan ayrılarak Mersin'e hareket etti.
© AAMersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
© AAMersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
© AAMersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
© AAMersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
© İHA / HÜSEYİN KAR-Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA / HÜSEYİN KAR-
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
© İHA / HÜSEYİN KAR-Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA / HÜSEYİN KAR-
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
© İHA / HÜSEYİN KAR-Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA / HÜSEYİN KAR-
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
1/7
© AA
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
2/7
© AA
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
3/7
© AA
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
4/7
© AA
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
5/7
© İHA / HÜSEYİN KAR-
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
6/7
© İHA / HÜSEYİN KAR-
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
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© İHA / HÜSEYİN KAR-
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da kimlik kontrolü yapan polislere silahlı saldırı
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