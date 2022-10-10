https://sputniknews.com.tr/20221010/kilicdaroglu-abd-ziyaretini-degerlendirdi-hic-siyasi-gorusme-istemedim-onerileri-ise-reddettim-1062165693.html

Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretini değerlendirdi: Hiç siyasi görüşme istemedim, önerileri ise reddettim

Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretini değerlendirdi: Hiç siyasi görüşme istemedim, önerileri ise reddettim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretine ilişkin, "ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T21:40+0300

2022-10-10T21:40+0300

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kemal kılıçdaroğlu

politika

abd

siyaset

ziyaret

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Boston kentinden katıldığı Halk TV canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin derin sorunlar yaşadığını, bu sorunları aşması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, çok uzun zamandır seçkin bir ekiple, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi.Türkiye'nin hep krize girdiğini, acı reçetelerle karşı karşıya kaldığını, bunların sosyal yıkımlar getirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik sistemini organize etme şeklinin işlevsiz olduğuna, yeni sorunlara yol açtığına dikkati çekti.Bu durumun ortadan kalkması için büyük bir fırsatın olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'Yeni bir ekonomik ve siyasal vizyona ihtiyacımız var'Atatürk'ün vizyonunu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında uygulayarak Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıyacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, kavga üzerinden rant elde eden siyasetçilerin olmaması gerektiğini söyledi.Türkiye'nin büyümeyi ve kalkınmayı, bilimle, üretimle, teknolojiyle gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu konuda gençlerin yeteneği ve enerjisi olduğunu dile getirdi.'Türkiye’ye yapısal reçete açıklayacağım'Bugün başlayan ABD ziyaretinin siyasal hiçbir içeriğe sahip olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

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kemal kılıçdaroğlu, abd, siyaset, ziyaret