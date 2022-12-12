https://sputniknews.com.tr/20221212/antalyanin-kumluca-ve-finike-ilcelerinde-sel-evleri-su-basti-okullar-tatil-edildi-1064465288.html
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel: Evleri su bastı, okullar tatil edildi
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel: Evleri su bastı, okullar tatil edildi
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T07:09+0300
2022-12-12T07:09+0300
2022-12-12T07:15+0300
türkiye
antalya
kumluca
finike
sel
sel felaketi
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Özellikle Kumluca'da ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Evlerde mahsur kalan ihbarları için bölgeye AFAD'dan destek istenildiği, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.Özellikle Sarıcasu bölgesinin selden etkilendiği, yolların yamaçlardan inen hafriyatlarla dolduğu belirtilirken, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seraların da büyük zarar gördüğü bilgisi geliyor.İlçe merkezinde yapılan anonslarla vatandaşlar da dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.Kumluca ve Finike de şu ana kadar kayıp ya da can kaybı olmadığı bildirildi.Öte yandan Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.
türkiye
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antalya, kumluca, finike, sel, sel felaketi
antalya, kumluca, finike, sel, sel felaketi
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel: Evleri su bastı, okullar tatil edildi
07:09 12.12.2022 (güncellendi: 07:15 12.12.2022) Abone ol
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü.
Özellikle Kumluca'da ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.
Evlerde mahsur kalan ihbarları için bölgeye AFAD'dan destek istenildiği, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.
Özellikle Sarıcasu bölgesinin selden etkilendiği, yolların yamaçlardan inen hafriyatlarla dolduğu belirtilirken, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seraların da büyük zarar gördüğü bilgisi geliyor.
İlçe merkezinde yapılan anonslarla vatandaşlar da dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Kumluca ve Finike de şu ana kadar kayıp ya da can kaybı olmadığı bildirildi.
Öte yandan Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.