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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bankalara: Vatandaşın Togg alabilmesi için elinizi taşın altına koyun
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Erdoğan: Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar
Erdoğan: Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar
Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne tanıklık ediyoruz. TOGG 85 milyonun ortak... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T19:13+0300
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recep tayyip erdoğan
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Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni gerçekleştiriliyor. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direksiyon başında olduğu ilk araç, seri üretim bandından indirildi. Canlı yayınlanan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan banttan inen ilk Togg ile konuşma yapacağı alana geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:-Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı hizmete açtığımız tesis ve yerli otomobil Togg'dur.-Siz fabrika kurulmuyor diye ortada dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için birbiriyle yarışıyor.-Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler.-Siz 'Fabrika kurulmuyor' diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulabilmek için birbiriyle yarışıyor.-Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu öylesine tuttu ki baş harflerinden oluşan Togg markanın da ismi olarak gönüllerdeki yerini aldı.-İnşallah Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir.-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bankalara: Vatandaşın Togg alabilmesi için elinizi taşın altına koyun.
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togg, recep tayyip erdoğan
togg, recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar

19:13 29.10.2022 (güncellendi: 19:47 29.10.2022)
© AA / AA-VideoTOGG
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AA / AA-Video
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Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne tanıklık ediyoruz. TOGG 85 milyonun ortak gururudur" dedi. Erdoğan "Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler" ifadelerini de kullandı.
Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni gerçekleştiriliyor. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direksiyon başında olduğu ilk araç, seri üretim bandından indirildi. Canlı yayınlanan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan banttan inen ilk Togg ile konuşma yapacağı alana geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
-Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı hizmete açtığımız tesis ve yerli otomobil Togg'dur.
-Siz fabrika kurulmuyor diye ortada dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için birbiriyle yarışıyor.
-Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler.
-Siz 'Fabrika kurulmuyor' diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulabilmek için birbiriyle yarışıyor.
-Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu öylesine tuttu ki baş harflerinden oluşan Togg markanın da ismi olarak gönüllerdeki yerini aldı.
-İnşallah Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bankalara: Vatandaşın Togg alabilmesi için elinizi taşın altına koyun.
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