Türkiye'de 2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

© AA Kim sorgusuna ise yarışma programları damga vurdu. 1. Elenen İsim, Survivor kim elendi 2. Masterchef kim elendi 3. Maske Kimsin Sen Aslan kim 4. İlk küfürü kim buldu 5. Doya Doya Moda kim elendi 'Nasıl olunur?' sorusunun en çok merak edileni Özel Güvenlik oldu. Daha sonra ölü yıkayıcılığı görevini yapan Gassal merak edildi.