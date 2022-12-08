Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221208/2022de-googleda-en-cok-arananlar-belli-oldu-1064332070.html
Türkiye'de 2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
Türkiye'de 2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
Dünyanın en büyük arama motoru Google 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T12:20+0300
2022-12-08T12:21+0300
multimedya
faroe adaları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg
faroe adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064330428_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7871e048e37cc3fdb87ea11ad3a22087.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
faroe adaları, фото
faroe adaları, фото

Türkiye'de 2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

12:20 08.12.2022 (güncellendi: 12:21 08.12.2022)
Abone olTelegram
Dünyanın en büyük arama motoru Google 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı.
© AADoların anlık durumu 2022 yılında Türkiye'deki en büyük merak konusuydu. İlk sırada Dolar/TL sorgusu yer alırken sırasıyla Bayram tatili kaç gün, ÖBA , Bergen ve Kedi aramaları geldi.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Doların anlık durumu 2022 yılında Türkiye'deki en büyük merak konusuydu. İlk sırada Dolar/TL sorgusu yer alırken sırasıyla Bayram tatili kaç gün, ÖBA , Bergen ve Kedi aramaları geldi.
© DHAEn çok aranan isim Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den getirdiği Mauro İcardi oldu. Icardi sporcu kimliğinin yanısıra partneri Wanda Nara'yla olan ilişkisi nedeniyle de merak konusuydu. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da merak edilen üçüncü isimken Mertens ve Joao Pedro diğer isimler oldu.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
En çok aranan isim Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den getirdiği Mauro İcardi oldu. Icardi sporcu kimliğinin yanısıra partneri Wanda Nara'yla olan ilişkisi nedeniyle de merak konusuydu. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da merak edilen üçüncü isimken Mertens ve Joao Pedro diğer isimler oldu.
© AATrafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık vefat konusunda en büyük merak konusu oldu. Daha sonra Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Billur Kalkavan ve İlhan İrem geldi. Diziler sıralamasında ise Star TV'nin Yalı Çapkını ve Duy Beni dizileri en çok merak ettiklerimiz sıralamasında ilk ikiyi aldı. Daha sonra Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozluyaka ve Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri geldi.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Trafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık vefat konusunda en büyük merak konusu oldu. Daha sonra Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Billur Kalkavan ve İlhan İrem geldi. Diziler sıralamasında ise Star TV'nin Yalı Çapkını ve Duy Beni dizileri en çok merak ettiklerimiz sıralamasında ilk ikiyi aldı. Daha sonra Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozluyaka ve Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri geldi.
© AAKim sorgusuna ise yarışma programları damga vurdu. 1. Elenen İsim, Survivor kim elendi 2. Masterchef kim elendi 3. Maske Kimsin Sen Aslan kim 4. İlk küfürü kim buldu 5. Doya Doya Moda kim elendi 'Nasıl olunur?' sorusunun en çok merak edileni Özel Güvenlik oldu. Daha sonra ölü yıkayıcılığı görevini yapan Gassal merak edildi.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kim sorgusuna ise yarışma programları damga vurdu. 1. Elenen İsim, Survivor kim elendi 2. Masterchef kim elendi 3. Maske Kimsin Sen Aslan kim 4. İlk küfürü kim buldu 5. Doya Doya Moda kim elendi 'Nasıl olunur?' sorusunun en çok merak edileni Özel Güvenlik oldu. Daha sonra ölü yıkayıcılığı görevini yapan Gassal merak edildi.
© AAMerak edilen yerlerin zirvesinde Faroe Adaları yer aldı. Faroe Adaları milli takımı, Türkiye milli takımını 2 - 1 yenmişti.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Merak edilen yerlerin zirvesinde Faroe Adaları yer aldı. Faroe Adaları milli takımı, Türkiye milli takımını 2 - 1 yenmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала