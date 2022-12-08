Türkiye'de 2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

© AADoların anlık durumu 2022 yılında Türkiye'deki en büyük merak konusuydu. İlk sırada Dolar/TL sorgusu yer alırken sırasıyla Bayram tatili kaç gün, ÖBA , Bergen ve Kedi aramaları geldi.
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© AA
Doların anlık durumu 2022 yılında Türkiye'deki en büyük merak konusuydu. İlk sırada Dolar/TL sorgusu yer alırken sırasıyla Bayram tatili kaç gün, ÖBA , Bergen ve Kedi aramaları geldi.
© DHAEn çok aranan isim Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den getirdiği Mauro İcardi oldu. Icardi sporcu kimliğinin yanısıra partneri Wanda Nara'yla olan ilişkisi nedeniyle de merak konusuydu. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da merak edilen üçüncü isimken Mertens ve Joao Pedro diğer isimler oldu.
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© DHA
En çok aranan isim Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den getirdiği Mauro İcardi oldu. Icardi sporcu kimliğinin yanısıra partneri Wanda Nara'yla olan ilişkisi nedeniyle de merak konusuydu. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da merak edilen üçüncü isimken Mertens ve Joao Pedro diğer isimler oldu.
© AATrafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık vefat konusunda en büyük merak konusu oldu. Daha sonra Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Billur Kalkavan ve İlhan İrem geldi. Diziler sıralamasında ise Star TV'nin Yalı Çapkını ve Duy Beni dizileri en çok merak ettiklerimiz sıralamasında ilk ikiyi aldı. Daha sonra Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozluyaka ve Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri geldi.
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© AA
Trafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık vefat konusunda en büyük merak konusu oldu. Daha sonra Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Billur Kalkavan ve İlhan İrem geldi. Diziler sıralamasında ise Star TV'nin Yalı Çapkını ve Duy Beni dizileri en çok merak ettiklerimiz sıralamasında ilk ikiyi aldı. Daha sonra Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozluyaka ve Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri geldi.
© AAKim sorgusuna ise yarışma programları damga vurdu. 1. Elenen İsim, Survivor kim elendi 2. Masterchef kim elendi 3. Maske Kimsin Sen Aslan kim 4. İlk küfürü kim buldu 5. Doya Doya Moda kim elendi 'Nasıl olunur?' sorusunun en çok merak edileni Özel Güvenlik oldu. Daha sonra ölü yıkayıcılığı görevini yapan Gassal merak edildi.
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© AA
Kim sorgusuna ise yarışma programları damga vurdu. 1. Elenen İsim, Survivor kim elendi 2. Masterchef kim elendi 3. Maske Kimsin Sen Aslan kim 4. İlk küfürü kim buldu 5. Doya Doya Moda kim elendi 'Nasıl olunur?' sorusunun en çok merak edileni Özel Güvenlik oldu. Daha sonra ölü yıkayıcılığı görevini yapan Gassal merak edildi.
© AAMerak edilen yerlerin zirvesinde Faroe Adaları yer aldı. Faroe Adaları milli takımı, Türkiye milli takımını 2 - 1 yenmişti.
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© AA
Merak edilen yerlerin zirvesinde Faroe Adaları yer aldı. Faroe Adaları milli takımı, Türkiye milli takımını 2 - 1 yenmişti.