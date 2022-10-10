Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aranın ardından Diyarbakır'da sahne aldı

© AA Festivalin kente ayrı bir renk kattığını anlatan Aydemir, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı televizyonda izlemiştim. Festivalde de kaçırmak istemedim. Bu tür konserleri çok seviyorum. Festival de Diyarbakır için gayet güzel oldu. Burada çok güzel yerler gezdim. Mutlaka görülmesi gereken yerler. İyi ki gelmişim."