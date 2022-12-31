Arabuluculuklar, işbirlikleri ve ortaklıklar: Türkiye-Rusya ilişkilerinin 2022’si
15:40 31.12.2022 (güncellendi: 15:44 31.12.2022)
© AA / Mustafa KamacıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© AA / Mustafa Kamacı
NATO’nun Ukrayna’yı etki alanı içine alma çabalarını durdurmasıyla ilgili çağrıları cevapsız kalınca Ukrayna’da Şubat ayında özel askeri operasyon başlatan Rusya, Batı ülkelerinin benzerine rastlanmamış yaptırımları ile karşı karşıya kaldı. Batı, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların yanında Rus klasik yazarlar, balerinler ve hatta kökeni Rusya’ya dayanan kediler dahil, deyim yerindeyse Rus olan her şeye karşı savaş açmışken, Türkiye ise bu yaptırım uygulamalarına katılmadı; bunun yerine Rusya ve Ukrayna taraflarını bir araya getirip gerilimi sonlandırmanın yollarını aradı.
Nitekim Moskova ve Kiev’in bir barış anlaşması üstünde mutabık kalmaya en yaklaştıkları görüşme Mart ayında İstanbul’da gerçekleşti. Daha sonra bu barış görüşmelerinin çökmesine karşın, Ukrayna’da bloke olan tahılın ülkeden çıkarılmasını düzenleyen anlaşma da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından Temmuz ayında İstanbul’da imzalandı. Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl gemilerinin izlenmesi ve bu gemiler ile Ukrayna’ya silah kaçırılmasının önünün kesilmesi adına yapılacak denetimler için oluşturulan koordinasyon merkezi de yine İstanbul’da bulunuyor.
Türkiye liderliği sene boyunca ayrıca, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarını bir araya getirecek olası bir görüşme için çabalarını sürdürdü. Fakat Rusya tarafı, bu görüşme öncesinde tarafların bir barış anlaşması taslağı üstünde anlaşmış olması gerektiğini söylüyor ve bu nedenle böyle bir üst düzey görüşme Türkiye’nin ısrarlarına karşın bu sene içinde gerçekleşmiş değil.
Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki tarafın da güven duyduğu bir figür olarak Rusya ve Ukrayna tarafları arasındaki görüşmelerde, Karadeniz’in güvensiz hâle gelmesi nedeniyle Ukrayna’da bloke olan tahılın ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşma ve taraflar arasında gerçekleştirilen esir takasları dahil pek çok süreçte kişisel olarak rol oynadı.
Yılın en önemli gelişmelerinden biri de doğalgaz alanında oldu. Rus lider Putin, Avrupalılar için doğalgaz fiyatının Türkiye’de belirleneceği açıkladı. Türkiye’ye stratejik bir rol biçen bu hamle, iki ülkenin yerel para birimiyle alışverişi de hızla artırdığı bir dönemde geldi. Yine Aralık ayında Türkiye’nin Rusya’dan ilk kez rubleyle tahıl aldığı açıklandı.
İşte komşuluktan stratejik ortaklara evrilen iki ülkenin ilişkilerinin bir yılı.
2 OCAK
Putin’le Erdoğan yılın ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi
Ukrayna krizinin tırmanması sonucunda Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekat başlattığı 2022 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. İki lider, Rusya’nın Ukrayna’daki krizin çözümü için ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantisi tekliflerini istişare etti.
14 OCAK
Ankara ve Erivan'ın ilişkileri normalleştirmek adına 13 yıl sonra gerçekleştirdikleri ilk görüşme Moskova'da düzenlendi
Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalleşmesi süreci için görevlendirdikleri özel temsilciler, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Söz konusu temas, Ankara ve Erivan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi adına 13 sene sonra düzenlenen ilk görüşmeydi.
19 OCAK
Erdoğan, Putin ile Zelenskiy’i Türkiye’ye davet etti, Kremlin memnuniyetle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i görüşmeleri için Türkiye’ye davet ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki durumun sona ermesine yardımcı olabilecek her ülkenin girişimini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve Ankara’nın Kiev’i Minsk anlaşmalarını uygulamaya teşvik edebilmesi hâlinde bundan sadece memnuniyet duyacaklarını kaydetti.
27 OCAK
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz’de barışın korunmasında Türkiye’nin rolünün kritik olduğunu söyledi
Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya ile Batı arasındaki gerginlik tırmanırken Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov bazı Batılı ülkelerin Karadeniz’de askeri üstünlük kurma peşinde olduğuna söyleyip Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemini anımsattı. Rusya Büyükelçisi, Türk boğazlarından geçişleri düzenleyen ve Karadeniz bölgesinde barışın korunmasını sağlayan en önemli uluslararası hukuk belgelerinden biri olduğunu söylediği Montrö ‘nün gerekliliklerinin icrası konusunda kontrolör devlet olan Türkiye’ye büyük ve kritik bir rol düştüğü hatırlatmasını yaptı.
1 ŞUBAT
Erdoğan, S-400’lerin önemini hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile yapılan S-400 füze savunma sistemleri tedarik anlaşmasını önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı, “S-400 çok önemli bir savunma sistemi. S-400’leri aldığımız andan itibaren uluslararası camia ciddi anlamda rahatsız oldu. Biz de, ‘Kusura bakmayın bu karar bizim kararımızdır ve biz kararımızı verdik’ dedik” ifadelerini kullandı.
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinS-400 savunma sistemleri füzeleri Moskova'daki geçit töreninde
S-400 savunma sistemleri füzeleri Moskova'daki geçit töreninde
© Sputnik / Евгений Биятов/
3 ŞUBAT
Erdoğan, Rusya- Ukrayna arasında arabulucu ve ev sahibi olmak istediklerini söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in daveti üstüne Ukrayna’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin ‘Karadeniz’de komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu’ mesajını verdi ve Moskova-Kiev arasında düzenlenebilecek gerilimi sonlandırma görüşmelerine ev sahipliği yapabileceğini belirtti.
4 ŞUBAT
Kremlin, Putin'le Zelenskiy'in Türkiye'de görüşme olasılığını dışlamadıklarını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’i Türkiye’de bir araya getirme çabalarının sıklaştığı dönemde Kremlin Sözcüsü Peskov, böyle bir görüşmeyi tamamıyla dışlamadıklarını, fakat bununla ilgili bir anlaşmaya da varılmadığını belirtti.
23 ŞUBAT
Putin, Ukrayna harekâtının başlamasından önceki son telefon görüşmesini Erdoğan’la gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus ordusunun Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlattığı özel askeri operasyondan önce Rusya Devlet Başkanı Putin’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği son lider oldu. Rusya lideri, Erdoğan ile görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi reddetmesi nedeniyle, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı almanın ülkesi için ‘nesnel bir gereklilik hâlini aldığını’ belirtti.
24 ŞUBAT
Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyonu 'kabul edilemez' bulduğunu belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını resmen tanıması ardından burada başlattığı özel askeri operasyona ilişkin, “Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir” açıklamasını yaptı.
28 ŞUBAT
Erdoğan, Montrö'nün Türkiye'ye verdiği yetkiyi Rusya-Ukrayna krizinin tırmanmasının önüne geçmek için kullanacaklarını duyurdu
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasıyla Batı ülkelerinin Karadeniz’deki varlıklarını artırmak istediği bir dönemden geçilirken, Türkiye liderliği, ‘savaşa taraf ülkelerin gemilerini’ Türk boğazlarından geçirmeme yetkilerinin olduğunu’ hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Montrö Sözleşmesi’nden gelen söz konusu yetkiyi, Rusya-Ukrayna-Batı ekseninde yaşanan krizin tırmanmasının önüne geçecek biçimde kullanma kararında olduklarını duyurdu.
6 MART
Putin, Erdoğan'a Ukrayna'daki operasyonu ancak Kiev askeri eylemlerine son verirse durduracaklarını iletti
Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri operasyonu sürerken diyalog Rusya ve Türkiye liderleri diyalog hâlinde kalmaya devam etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi. Putin görüşmeleri sırasında Erdoğan’a, operasyonun ancak Kiev’in askeri eylemlerine son vermesi ve Rusya’nın taleplerini kabul etmesi hâlinde duracağını söyledi.
10 MART
Rusya'yla Ukrayna arasında 24 Şubat'tan sonraki ilk üst düzey görüşme Türkiye'de gerçekleşti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun arabuluculuğunda Antalya’da bir araya geldi. Türkiye’nin girişimiyle gerçekleşen Antalya görüşmesi, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlattığı 24 Şubat’tan beri taraflar arasında gerçekleşen en üst düzey temas oldu. Tarafların bu düzeydeki ilk görüşmesinde somut bir sonuç alınamadı ancak Lavrov, “Görüşmemiz sonucunda müzakerenin yerini alacak hiçbir şeyin olmadığı anlaşıldı” değerlendirmesini yaptı.
© AAAntalya'da üçlü zirve
Antalya'da üçlü zirve
© AA
11 MART
Rusya ve Türkiye'nin savunma bakanları, Türkiye vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesini görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürerken Ukrayna’da bulunan Türkiye vatandaşlarının oluşturulan insani koridorlar üstünden tahliye edilmesini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar ile Şoygu, Ukrayna operasyonunun başlamasından sene sonuna kadar sahada yaşanan gelişmeler konusunda temas hâlinde kaldılar.
16 MART
Lavrov, Rusya'ya Ukrayna yüzünden uygulanan yaptırımlara Türkiye'nin katılmamış olmasına dikkat çekti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu, Antalya’da Ukraynalı mevkidaşlarının da yer aldığı üçlü görüşmeden sadece altı gün sonra bu defa Moskova’da bir araya geldiler. Lavrov, görüşmeyi izleyen açıklamasında, Türkiye tarafının Ukrayna’da yaşananlar konusundaki yaklaşımını yapıcı bulduklarını değerlendirmesini yaparak, "Ankara, pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli, ABD sömürgeleri tarafından Rusya’ya karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmadı" dedi.
© İHAÇavuşoğlu - Lavrov
Çavuşoğlu - Lavrov
© İHA
17 MART
Erdoğan, Türk vatandaşlarının Ukrayna’dan tahliyesine katkısı nedeniyle Putin’e teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’yla ilgili gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Söz konusu görüşme sırasında Erdoğan’ın, Ukrayna kentlerinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesinde oynadığı rol nedeniyle Putin’e teşekkür ettiği kaydedildi.
27 MART
Erdoğan ve Putin 10 gün içindeki ikinci görüşmesini gerçekleştirdi
Rusya ve Türkiye liderleri, 10 gün içerisindeki ikinci telefon görüşmelerini gerçekleştirdi. Bu görüşmeleri sırasında Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurguladı ve bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini ekledi.
29 MART
Rusya ve Ukrayna’nın barış müzakerelerinde ilerleme sağladığı ilk görüşme İstanbul'da gerçekleşti
Türkiye, Rusya ve Ukrayna’yla iyi ilişkilerini kullanarak iki ülkenin müzakere heyetlerini İstanbul’da bir araya getirdi. Belarus’ta gerçekleşen önceki görüşmelerin aksine somut kararlar ile sona eren İstanbul görüşmeleri ardından Rus tarafı, gerilim düzeyini düşürmek adına biri siyasi biri askeri, iki adım attı. Siyasi adımın, Ukrayna ile üstünde mutabık kalınacak barış anlaşmasının ülkelerin dışişleri bakanları tarafından onaylanması sonrası Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya gelmesini içerdiği belirtildi. Daha önce böyle bir olasılık üstünde durulmuyordu. Rusya, askeri adım çerçevesindeyse Kiev ve Çernigov kenti yakınlarındaki operasyonların ciddi ölçüde azaltılacağını duyurdu. Ancak Ukrayna tarafının İstanbul’da varılan mutabakatları daha sonra bir kenara itmesi, barış görüşmelerinin önünü tıkadı. Tarafların heyetleri İstanbul’daki görüşmelerin ardından sene boyunca bir daha bir araya gelmedi.
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
© AA
26 NİSAN
Putin'le Erdoğan, Türk gemilerinin Karadeniz’e güvenli çıkışını ele aldıkları bir görüşme yaptı
Ukrayna’da yaşananlar nedeniyle çok sayıda Türk gemisinin Ukrayna limanlarında mahsur kaldığı bir dönemden geçilirken Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyu istişare ettikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türk gemilerinin Rusya tarafından denizde açılan insani koridorlar üstünden Karadeniz’e güvenli çıkışının sağlanması amacıyla Rusya ve Türkiye savunma bakanlıklarının gerçekleştirdiği koordinasyonun devam ettirilmesi konusunda anlaştı.
18 MAYIS
Rusya, Batı şirketlerinin çekilmesiyle Rus pazarında oluşan boşlukları Türk ürünlerinin doldurabileceğini duyurdu
Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu eşbaşkanı olan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesine Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle uygulanan yaptırımların Rusya'nın Türkiye'ye tahıl tedariki gerçekleştirmesinin önünü kesmediğini belirtti. Novak ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'da operasyon başlatması ardından bir dizi Batı şirketinin çekilmesiyle Rusya pazarında oluşan boşlukları Türk ürünlerinin doldurabileceği mesajını verdi.
30 MAYIS
Putin'le Erdoğan, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, mayınlar nedeniyle Karadeniz'in güvensiz bir yer hâline gelmesi yüzünden Ukrayna'da bloke olan tahılın ülkeden çıkarılmasını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin görüşmeleri sırasında Erdoğan'a, Türkiye ile koordinasyon içinde tahılın Ukrayna limanlarından kesintisiz bir biçimde çıkarılmasına yardım etmeye hazır olduklarını iletti. Rusya lideri ayrıca, ülkesine uygulanan üstü örtülü kısıtlamalar yüzünden Rus tahıl ve gübresinin ihracatının sınırlandığını da gündeme getirdi ve bunun da Ukrayna tahılıyla beraber çözüm getirilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.
1 HAZİRAN
Rusya, Ukrayna limanlarının mayından arındırılmasına yardım etmesi konusunda Türkiye'yle anlaştıklarını duyurdu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Devlet Başkanı Putin ile Erdoğan’ın, Türkiye tarafının Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine yardım etmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.
© İHA / Karadeniz'e yayılan Ukrayna Mayını
Karadeniz'e yayılan Ukrayna Mayını
© İHA /
7 HAZİRAN
Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması, Rusya ve Türkiye tarafından savunma bakanları düzeyinde görüşüldü
Ukrayna tahılının ülkenin Karadeniz limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılması konusu, Rusya ve Türkiye arasında savunma bakanları düzeyinde görüşüldü. Rusya Savunma Şoygu, Türk mevkidaşı Akar ile Ukrayna’daki güncel durumu ve ülkede bloke olan tahılın Karadeniz limanlardan çıkarılması konusunu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
8 HAZİRAN
Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmelerine geri dönmeleri için zemin oluştuğunu açıkladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeleri izleyen açıklamalarında, Mart ayından beri bir araya gelmeyen Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının barış görüşmelerine geri dönmeleri için zemin oluştuğunu gözlemlediklerini kaydetti. Fakat taraflar, ilerleyen günlerde barış görüşmelerine geri dönmedi. Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını sağlayacak bir koridor oluşturulması planının şekillendiğini duyurdu.
© SputnikSergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu
Sergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu
© Sputnik
15 HAZİRAN
Ankara, tahıl sorununun aşılması için Rusya, Türkiye ve Ukraynalı generallerin iletişim kuracağı bir kırmızı hat kurdu
Türkiye, Ukrayna tahılının ülkede bloke olması sorununun çözümü için kırmızı hat diplomasisini hayata geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı Akar'ın girişimiyle oluşturulan kırmızı hat üstünden taraflar arasında iletişim sağlanması için Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıklarından seçilen üst düzey yetkililer görevlendirildi.
11 TEMMUZ
Putin'le Erdoğan'ın Ukrayna’yı ele aldıkları görüşmenin ardından Kremlin iki liderin yüz yüze görüşeceğini duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da yaşananları ve ülkede bloke olmuş tahılın Karadeniz üstünden nasıl güvenli bir biçimde çıkarılabileceğini ele aldıkları bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdiler. Kremlin'in söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamasında, Putin ve Erdoğan'ın yüz yüze görüşmekte anlaştıkları da duyuruldu.
19 TEMMUZ
Putin, İran'da görüştüğü Erdoğan'a Ukrayna konusundaki arabuluculuğu için teşekkür etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Putin, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasının nasıl düzenleneceği konusunda arabuluculuk yaptığı için Erdoğan'a teşekkür etti.
© Fotoğraf : Türkiye CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte
© Fotoğraf : Türkiye Cumhurbaşkanlığı
22 TEMMUZ
Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılamaması sebebiyle yaşanan kriz İstanbul'da çözüldü
Karadeniz’in mayınlar nedeniyle güvensiz bir yer hâline gelmesi yüzünden Ukrayna limanlarında aylardan beri bloke olan tahılın ülkeden çıkarılmasını düzenleyen anlaşma, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından İstanbul'da imzalandı. Söz konusu anlaşma ile Ukrayna'ya tahıl gemileriyle silah kaçırılmasının önünü kesecek denetlemelerin İstanbul'da yapılmasına karar verildi. İstanbul'da yapılan anlaşmalarla ayrıca, Rus tahıl ve gübresinin de dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamaların Birleşmiş Milletler'in çabasıyla kaldırılması üstünde anlaşıldı.
© İHA / İHA-AW673499Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, BM Genel Sekreter Antonio Guterres
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, BM Genel Sekreter Antonio Guterres
© İHA / İHA-AW673499
27 TEMMUZ
Ukrayna tahılını taşıyan gemileri izleyecek koordinasyon merkezi İstanbul'da açıldı
Ukrayna'daki tahılın dünya pazarlarına ulaşması için ülkeden çıkarılmasını düzenleyecek müşterek koordinasyon merkezi İstanbul'da çalışmalarına başladı. Ukrayna limanlarından çıkan gemileri izleyecek ve denetleyecek personelin bulunduğu koordinasyon merkezinde Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den askeri yetkililer ile Birleşmiş Milletler'den diplomatlar bulunuyor.
1 AĞUSTOS
Türkiye, Rusya'yla varılan anlaşma sayesinde Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başladığını duyurdu
İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in üstünde anlaştığı plan doğrultusunda Ukrayna'dan tahıl yüklü ilk geminin hareket ettiği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan bu ilk geminin İstanbul'a doğru hareket ettiğini açıkladı.
© AP Photo / Emrah GurelTahıl yüklü gemi
Tahıl yüklü gemi
© AP Photo / Emrah Gurel
5 AĞUSTOS
Putin ile Erdoğan 20 gün içinde 2. kez bir araya geldi, Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin bir kısmını ruble ile yapmasında anlaştılar
Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Söz konusu görüşme, Putin ile Erdoğan'ın 20 gün gibi kısa bir süre içindeki ikinci bir araya gelişleri oldu. Liderler görüşmeleri sonunda, ülkeleri arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda güçlendirmeyi içeren bir bildiri imzaladılar. Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de üstünde anlaştıkları konulardan birisi de Türkiye'nin Rusya'ya doğalgaz ödemelerini kısmen ruble ile yapması oldu.
16 EYLÜL
Erdoğan'la görüşen Putin, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gazın yüzde 25'inin ödemesini rubleyle yapacağını duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir görüşme gerçekleştirdi. Putin, Erdoğan'la görüşmesini izleyen açıklamalarında, Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı doğalgazın yüzde 25'inin ödemesini ruble ile yapması konusunda anlaştıklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Rus ürünlerinin Türkiye toprakları üstünden tedarik edilebileceğini söylemesiyle ileride duyurulacak projelerin sinyalini vermiş oldu.
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinErdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
© Sputnik / POOL/
19 EYLÜL
Rusya: Türkiye ve Suriye arasında görüşme düzenlemeye hazırız
Rusya, Suriye’de kriziyle ilgili pek çok sorunun anahtarı olarak gördüğü olası Erdoğan-Esad görüşmesinin düzenleyicisi olabileceklerini duyurdu. Söz konusu açıklama, Türkiye ve Suriye liderliklerinden böyle bir görüşme içerisinde yer alabileceklerine ilişkin sinyaller gelmesini izledi. Daha sonra Kremlin yetkilileri de Erdoğan ile Esad’ın Rusya’da görüşme olasılığını doğrulasa da böyle bir görüşme henüz gerçekleşmiş değil.
27 EYLÜL
Türk kamu bankaları, Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldı
Türkiye, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya'ya karşı doğrudan bir yaptırım kararı almamış olsa da Türk kamu bankaları, Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldıklarını duyurdu. Söz konusu karar, özel Türk bankalarının Mir sisteminden çıkmalarını izledi. Türk bankalarının Mir sistemini askıya almalarının, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin (OFAC), bu Rus ödeme sisteminin kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulama tehdidinden bulunmuş olmasından kaynaklandığı biliniyor. Bununla beraber Mir ödeme sistemine kayıtlı banka kartları, Türkiye'ye gelen Rus turistler tarafından sıklıkla kullanılan bir ödeme aracı. Nitekim daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mir ödeme sistemine alternatifler üstünde çalıştıklarını duyurdu.
12 EKİM
Putin, Rus gazının Avrupa'ya tedariki için en büyük aktarım merkezinin Türkiye'de kurabileceklerini duyurdu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa için en büyük gaz aktarım merkezini Türkiye’de kurabileceklerini belirtti. Rusya liderinin söz konusu açıklamayı yapması, Rus doğalgazını Almanya üstünden Avrupa’ya ileten Kuzey Akım boru hattının, önce onarımda olan boru hattı türbinlerinin Kanada tarafından Rusya’ya geri verilmeyişi yüzünden, daha sonra da boru hattına düzenlenen sabotaj nedeniyle devre dışı kalmasını izledi. Kuzey Akım ile ilgili yaşanan bu süreç, Rusya’yı enerji kaynaklarını sevk etmek için daha güvenilir bir rota aramaya itmişti. Taraflar söz konusu proje için çalışmalara başladı.
13 EKİM
Putin, Türkiye'deki gaz aktarım merkezinin Rus gazının fiyatlandırılması için kullanılabileceğini söyledi
Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği görüşmeyi izleyen açıklamalarında, Avrupa için Türkiye'de kurmayı planladıkları doğalgaz aktarım merkezinin Rus gazının fiyatının belirlenmesinde de kullanılabileceğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Kuzey Akım boru hattına düzenlenen sabotaj gibi TürkAkım'a karşı da bir saldırı planının bulunduğunu fakat bu saldırının önüne geçildiğini de bu açıklamaları sırasında duyurdu.
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© Sputnik / POOL/
14 EKİM
Putin, Ukrayna tarafıyla gerçekleştirilen esir takaslarında Erdoğan'ın doğrudan rol oynadığını açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna tarafıyla gerçekleştirdikleri esir takasları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan rol oynadığını kaydetti. Putin, hem esir takası süreçlerinde hem de Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasına ilişkin yapılan anlaşmada oynadığı rol nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.
19 EKİM
Rosatom, Sinop'ta yapımı planlanan nükleer santral için Türkiye'yle görüştüklerini duyurdu
Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Akkuyu NGS’nin ardından Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer güç santralinin yapımında yer almak için Türkiye tarafıyla görüşmeye başladıklarını duyurdu.
31 EKİM
Putin, Rus gazı aktarım merkezi olarak Türkiye'yi seçmelerinin sebebini Erdoğan'a güveniyle açıkladı
Rusya lideri Putin, Avrupa'ya Rus gazının tedarikinde aktarım merkezi olarak neden Türkiye'yi seçtiklerini anlattığı bir konuşması sırasında, “Türkiye ile çalışmak Avrupa'yla doğrudan çalışmaktan daha kolay, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünün eri biri" açıklamasını yaptı. Bu, Rusya liderinin Erdoğan'ı 'sözünün eri biri' olarak tanımladığı ilk açıklaması değildi. Bununla beraber diğer Rus devlet yetkilileri de hem Ukrayna hem de ekonomik ilişkiler konusunda Türkiye'yi sene içerisinde pek çok kez 'güvenebilecekleri bir ülke' olarak nitelendirdiler.
2 KASIM
Putin, Ukrayna'nın Türkiye’yle ilettiği taahhütlere güvenerek çekildikleri tahıl anlaşmasına geri döndüklerini doğruladı
Ukrayna güçlerinin Kırım ile Rusya'nın geri kalanını birbirine bağlayan köprüye düzenlediği saldırının ardından tahıl anlaşmasından kısa bir süre için çekilen Rusya'nın anlaşmaya geri döndüğü, Devlet Başkanı Putin tarafından doğrulandı. Putin, anlaşmaya geri dönmeye nasıl ikna olduklarını anlattığı konuşması sırasında, bunda Türkiye'nin izlediği tarafsız ve güven veren politikaların etkili olduğunu belirtti.
4 KASIM
Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi 2022’nin ilk 10 ayında 56 milyar dolara ulaştı
Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyonun ardından Rusya’nın Batı ülkeleri ile ticaret hacmi daraldı ancak Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayan Türkiye ile ticarette önemli bir artış kaydedildi. Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi 2022 Ocak-Ekim döneminde 56 milyar dolar seviyesine ulaştı.
14 KASIM
Türkiye, Rusya ve ABD'nin istihbarat başkanlarının görüşmesine ev sahipliği yaptı
Kremlin, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü William Burns'un Ankara'da görüştüklerini doğruladı. Rus Kommersant gazetesi bu görüşme için, 'Rusya ile ABD'nin Ukrayna'yla ilgili bu düzeyde üçüncü bir ülkede gerçekleştirdikleri ilk görüşme' tanımlamasını yapmıştı.
8 ARALIK
Rusya Dışişleri: Türkiye kıyılarındaki petrol gemisi bekleyişi yüzünden endişeliyiz
Rusya Dışişleri, Türkiye'nin boğazlardan geçişlerle ilgili uygulamaya başladığı yeni kuralları takiben Rus petrol gemilerinin de İstanbul Boğaz'ı açıklarında beklediği haberleri nedeniyle endişeli olduklarını duyurdu. Ancak daha sonra Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rus tankerlerinin Türk boğazlarından geçişinde bir sorun olmadığını belirtti ve böylelikle Türkiye'de Rus petrol gemilerine özel kısıtlayıcı bir uygulama olduğu söylentilerini de yalanlamış oldu.
15 ARALIK
Putin: Avrupalılar için doğalgaz fiyatı Türkiye'deki merkezde belirlenecek
Rusya Devlet Başkanı Putin bir konuşması sırasında ülkesinde üretilen doğalgazın Avrupa ülkeleri için fiyatının Türkiye'de kurmayı planladıkları gaz aktarım merkezinde belirleneceğini söyledi. Rusya lideri bu görüşünden daha önce de bahsetmiş olsa da bu yeni açıklaması, Batı ülkelerinin Rus petrolü için tavan fiyat uygulaması getirip bu fiyatı 60 dolar olarak belirlemesinin akabinde gelmesi açısından önem taşıyor.
16 ARALIK
Rusya, üçlü Putin-Erdoğan-Esad görüşmesi formatını memnuniyetle karşılayacaklarını duyurdu
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirmesi üstüne, Rusya, Türkiye ve Suriye liderlerinin üçlü olarak görüşmeleri olasılığına olumlu baktıklarını kaydetti. Bogdanov, bu üçlü görüşme olasılığına ilişkin, "Komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesi için yapılacakları her zaman memnuniyetle karşılarız” değerlendirmesini yaptı.
22 ARALIK
Rusya, Türkiye’ye ilk kez rubleyle tahıl satışı gerçekleştirdi
Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, bu sene ilk defa bir ülkeye ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdiklerini ve bu ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.
28 ARALIK
Türkiye, Suriye ve Rusya’nın savunma bakanları 2011’den sonra ilk defa bir araya geldi Rusya, Türkiye ve Suriye’nin savunma bakanları Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiler. Söz konusu görüşme, Suriye’de çatışmaların başladığı 2011’den beri Türkiye ve Suriye savunma bakanlarını bir araya getiren ilk görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın bir araya gelmeleri olasılığının tartışıldığı ve Türkiye’nin Suriye’de bir kara operasyonu başlatma ihtimalini gündemde tuttuğu bir dönemde gerçekleşen üçlü görüşme taraflarca ‘olumlu’ olarak değerlendirildi.
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.
© Milli Savunma Bakanlığı