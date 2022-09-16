Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan - Putin görüşmesi başladı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220916/erdoganin-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorusmesi-basladi-1061277445.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta gerçekleşen ŞİÖ liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini aktardı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T16:40+0300
2022-09-16T16:44+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
türkiye
rusya
şanghay işbirliği örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1061277445.jpg?1663335864
RİA Novosi muhabiri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbrliği Örgütü liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini aktardı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, şanghay işbirliği örgütü
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, şanghay işbirliği örgütü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı

16:40 16.09.2022 (güncellendi: 16:44 16.09.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta gerçekleşen ŞİÖ liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini aktardı.
RİA Novosi muhabiri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbrliği Örgütü liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini aktardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала