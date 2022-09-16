https://sputniknews.com.tr/20220916/erdoganin-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorusmesi-basladi-1061277445.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta gerçekleşen ŞİÖ liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini aktardı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T16:40+0300
2022-09-16T16:40+0300
2022-09-16T16:44+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
türkiye
rusya
şanghay işbirliği örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1061277445.jpg?1663335864
RİA Novosi muhabiri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbrliği Örgütü liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini aktardı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, şanghay işbirliği örgütü
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, şanghay işbirliği örgütü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı
16:40 16.09.2022 (güncellendi: 16:44 16.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta gerçekleşen ŞİÖ liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini aktardı.
RİA Novosi muhabiri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbrliği Örgütü liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini aktardı.