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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T13:39+0300
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252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

13:39 16.09.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi.
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