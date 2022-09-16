Erdoğan: Ukrayna tahılının en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz

3. yüksek düzeyli grup toplantısını Ankara'da gerçekleştirmiştik. Üstlendiğimiz sorumluluk teşkilat ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en kadar kuvvetli olduğunu göstermiştir. 3. yüksek düzeyli grup toplantısını Ankara'da gerçekleştirmiştik. Üstlendiğimiz sorumluluk teşkilat ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en kadar kuvvetli olduğunu göstermiştir.

(Şanghay İşbirliği Örgütü) Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir. (Şanghay İşbirliği Örgütü) Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir.

Türkiye, on binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, tanıyan bir ülkedir. 40 yılı bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da; PKK-PYD-YPG, FETÖ, DEAŞ dâhil terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ortak güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda Şanhay İşbirliği Teşkilatı ile diyaloğumuzu daha da güçlendirmeye hazırız. Türkiye, on binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, tanıyan bir ülkedir. 40 yılı bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da; PKK-PYD-YPG, FETÖ, DEAŞ dâhil terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ortak güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda Şanhay İşbirliği Teşkilatı ile diyaloğumuzu daha da güçlendirmeye hazırız.

Sorunların küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. Terör, yabacı ve İslam düşmanlığı, ekonomik durgunluk gibi nice imtihanla karşı karşıyayız. Bu sınamaların üstesinden küresel iş birliği ile gelebiliriz. Daha çok birlik olmak gerekirken bazı ülkeler duvar yükseltmeyi tercih etmiştir. Sorunların küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. Terör, yabacı ve İslam düşmanlığı, ekonomik durgunluk gibi nice imtihanla karşı karşıyayız. Bu sınamaların üstesinden küresel iş birliği ile gelebiliriz. Daha çok birlik olmak gerekirken bazı ülkeler duvar yükseltmeyi tercih etmiştir.

Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi ile sonuçlandırılması için çaba gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatı noktasında BM ve taraflarla verimli bir iş birliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında samimi çaba harcıyoruz. Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi ile sonuçlandırılması için çaba gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatı noktasında BM ve taraflarla verimli bir iş birliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında samimi çaba harcıyoruz.