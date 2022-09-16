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https://sputniknews.com.tr/20220916/cumhurbaskani-erdogan-sanghay-isbirligi-orgutu-zirvesinde-konusuyor-1061264630.html
Erdoğan: Ukrayna tahılının en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz
Erdoğan: Ukrayna tahılının en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılıyor. Erdoğan toplantıdaki konuşmasında "krayna tahılının Afrika'daki... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T12:35+0300
2022-09-16T13:26+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
şanghay
şanghay işbirliği örgütü
özbekistan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, şanghay, şanghay işbirliği örgütü, özbekistan
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, şanghay, şanghay işbirliği örgütü, özbekistan

Erdoğan: Ukrayna tahılının en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz

12:35 16.09.2022 (güncellendi: 13:26 16.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılıyor. Erdoğan toplantıdaki konuşmasında "krayna tahılının Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında samimi çaba harcıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
3. yüksek düzeyli grup toplantısını Ankara'da gerçekleştirmiştik. Üstlendiğimiz sorumluluk teşkilat ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en kadar kuvvetli olduğunu göstermiştir.
(Şanghay İşbirliği Örgütü) Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir.
Türkiye, on binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, tanıyan bir ülkedir. 40 yılı bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da; PKK-PYD-YPG, FETÖ, DEAŞ dâhil terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ortak güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda Şanhay İşbirliği Teşkilatı ile diyaloğumuzu daha da güçlendirmeye hazırız.
Sorunların küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. Terör, yabacı ve İslam düşmanlığı, ekonomik durgunluk gibi nice imtihanla karşı karşıyayız. Bu sınamaların üstesinden küresel iş birliği ile gelebiliriz. Daha çok birlik olmak gerekirken bazı ülkeler duvar yükseltmeyi tercih etmiştir.
Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi ile sonuçlandırılması için çaba gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatı noktasında BM ve taraflarla verimli bir iş birliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında samimi çaba harcıyoruz.
Ülkemizin, doğu ile batı arasındaki köprü konumu bizlere emsalsiz imkânlar sunmaktadır. Bu anlayışla, güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme kadar her alanda iş birliğine hazırız. Şanhay İşbirliği Teşkilatı içinde devam eden siyasi ve ekonomik süreçlere de katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Başta ev sahibimiz Özbekistan olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplantılarımızın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”
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