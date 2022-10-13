https://sputniknews.com.tr/20221013/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-devlet-baskani-putin-bir-araya-geldi-1062261517.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana’daki görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana’daki görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T12:54+0300
2022-10-13T12:54+0300
2022-10-13T13:24+0300
dünya
türkiye
rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
astana
görüşme
asya’da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CİCA) kapsamında Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi.Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.Putin ile Erdoğan en son eylül ayında Semerkant’ta bir araya gelmişlerdi. Rusya ve Türkiye liderleri, daha önceyse ağustos ve temmuz aylarında da birer yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.Rusya Devlet Başkanı’nın yardımcısı Yuriy Uşakov, liderlerin bu sene bu denli sık görüşmüş olmalarına istinaden, “Putin ve Erdoğan neredeyse her ay bir araya geliyorlar” demiş ve liderlerin bunun yanında, sene başından beri 13 telefon görüşmesi de gerçekleştirdiklerini eklemişti.Putin ve Erdoğan’ın Astana’daki görüşmeleriyse, Türkiye’nin Rusya ve Batı ülkelerinin temsilcilerini bir araya getirecek Ukrayna konulu bir buluşma düzenlemek istediğinin bilindiği bir döneme denk geliyor.Söz konusu görüşme ayrıca, Rusya Devlet Başkanı’nın, şu an çalışmaz hâlde olan Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen Rus gazının yönünü değiştirerek bu enerji kaynağını Türkiye’de oluşturulacak büyük bir dağıtım merkezi üstünden Avrupa’ya tedarik etmeyi istediklerini açıklamasını izliyor.Görüşme sırasında tarafların her iki konuda da birbirlerine somut teklifler iletmesi bekleniyor.
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türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, astana, görüşme, asya’da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi
türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, astana, görüşme, asya’da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana’daki görüşmesi başladı
12:54 13.10.2022 (güncellendi: 13:24 13.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CİCA) kapsamında Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi.
Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
Putin ile Erdoğan en son eylül ayında Semerkant’ta bir araya gelmişlerdi. Rusya ve Türkiye liderleri, daha önceyse ağustos ve temmuz aylarında da birer yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı’nın yardımcısı Yuriy Uşakov, liderlerin bu sene bu denli sık görüşmüş olmalarına istinaden, “Putin ve Erdoğan neredeyse her ay bir araya geliyorlar” demiş ve liderlerin bunun yanında, sene başından beri 13 telefon görüşmesi de gerçekleştirdiklerini eklemişti.
Putin ve Erdoğan’ın Astana’daki görüşmeleriyse, Türkiye’nin Rusya ve Batı ülkelerinin temsilcilerini bir araya getirecek Ukrayna konulu bir buluşma düzenlemek istediğinin bilindiği bir döneme denk geliyor.
Söz konusu görüşme ayrıca, Rusya Devlet Başkanı’nın, şu an çalışmaz hâlde olan Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen Rus gazının yönünü değiştirerek bu enerji kaynağını Türkiye’de oluşturulacak büyük bir dağıtım merkezi üstünden Avrupa’ya tedarik etmeyi istediklerini açıklamasını izliyor.
Görüşme sırasında tarafların her iki konuda da birbirlerine somut teklifler iletmesi bekleniyor.