https://sputniknews.com.tr/20221013/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-cok-onemli-bir-adim-1062264355.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu'nun açılması dünyada farklı bir ses getirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu'nun açılması dünyada farklı bir ses getirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yönelik, "Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun açılması dünyada farklı bir ses getirecek"... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T13:30+0300

2022-10-13T13:30+0300

2022-10-13T13:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.İki lider görüşme öncesi kısa birer açıklama yaptı.Doğalgaz tedarikinde Türkiye'nin en güvenli güzergah haline geldiğini belirten Putin şunları söyledi:''Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. TürkAkımı'nı patlatmayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir.''Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu:''Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. (Nükleer santral) Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. (Tahıl koridoru) Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz.Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir.''

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recep tayyip erdoğan