https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-disisleri-turkiye-kiyilarindaki-petrol-gemisi-bekleyisi-yuzunden-endiseliyiz-1064329411.html

Rusya Dışişleri: Türkiye kıyılarındaki petrol gemisi bekleyişi yüzünden endişeliyiz

Rusya Dışişleri: Türkiye kıyılarındaki petrol gemisi bekleyişi yüzünden endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus petrol tankerlerinin İstanbul açıklarında boğazlardan geçiş için bekletilmesi nedeniyle endişeli... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T11:27+0300

2022-12-08T11:27+0300

2022-12-08T11:27+0300

ukrayna krizi

rusya

petrol

petrol tankeri

türkiye

boğaz

sigorta

aleksandr gruşko

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, bir dizi Rus petrol gemisinin geçiş izni almak için İstanbul açıklarında bekletilmesiyle ilgili soruya, “Bu durumdan haberdarız. Tabii ki operatörlerimizin çıkarları açısından bakınca bu durum endişelenmemize neden oluyor” yanıtını verdi.Sorunun ulaşım ve sigorta şirketleri üzerinden çözülmekte olduğunu kaydeden Gruşko, “Zira gemilerin sigortalanmasıyla onlar ilgileniyorlar, devletler değil” dedi.Rus diplomat, sorunun bu yöntemlerle giderilememesi hâlinde konunun siyasi düzeye taşınabileceğini de sözlerine ekledi.'Basında yansıtıldığı gibi felaket söz konusu değil'Bunun yanı sıra konu hakkında bilgisi olduğu belirtilen bir Türk kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, gemilerin bekletilmesi konusunda Rusya ile koordinasyon halinde olduklarını belirterek, "Gereken tüm önlemler alınıyor ve gerektiği durumda da alınmaya devam edecek. Basında yansıtıldığı gibi bir felaket söz konusu değil" ifadelerini kullandı.Türkiye aralık başında, Boğazlar’dan geçiş yapan petrol gemilerinin sigortalanmasıyla ilgili yeni bir uygulama başlatmıştı. Daha önce Financial Times (FT) gazetesi de Türkiye açıklarında petrol gemilerin sıralanmasının, Batı ülkelerinin Rus petrolü için tavan fiyat sınırlaması uygulamasını başlatmasını izlediğini duyurmuştu.Gemi takip sitesi Marinetraffic, Türkiye kıyıları açıklarında neredeyse 30 petrol gemisinin beklediğini, bunlardan birçoğunun Türkiye’ye ait olduklarını, 5 gemininse Rus tankeri olduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221207/beyaz-saray-turk-bogazlarinda-bekletilen-rus-tankerlerinin-durumunu-yakindan-izliyoruz-1064303449.html

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rusya, petrol, petrol tankeri, türkiye, boğaz, sigorta, aleksandr gruşko