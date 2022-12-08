Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-disisleri-turkiye-kiyilarindaki-petrol-gemisi-bekleyisi-yuzunden-endiseliyiz-1064329411.html
Rusya Dışişleri: Türkiye kıyılarındaki petrol gemisi bekleyişi yüzünden endişeliyiz
Rusya Dışişleri: Türkiye kıyılarındaki petrol gemisi bekleyişi yüzünden endişeliyiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus petrol tankerlerinin İstanbul açıklarında boğazlardan geçiş için bekletilmesi nedeniyle endişeli... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T11:27+0300
2022-12-08T11:27+0300
ukrayna krizi
rusya
petrol
petrol tankeri
türkiye
boğaz
sigorta
aleksandr gruşko
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064329255_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_ebf9f1cf011f4af7c1d8d61f726e8ee9.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, bir dizi Rus petrol gemisinin geçiş izni almak için İstanbul açıklarında bekletilmesiyle ilgili soruya, “Bu durumdan haberdarız. Tabii ki operatörlerimizin çıkarları açısından bakınca bu durum endişelenmemize neden oluyor” yanıtını verdi.Sorunun ulaşım ve sigorta şirketleri üzerinden çözülmekte olduğunu kaydeden Gruşko, “Zira gemilerin sigortalanmasıyla onlar ilgileniyorlar, devletler değil” dedi.Rus diplomat, sorunun bu yöntemlerle giderilememesi hâlinde konunun siyasi düzeye taşınabileceğini de sözlerine ekledi.'Basında yansıtıldığı gibi felaket söz konusu değil'Bunun yanı sıra konu hakkında bilgisi olduğu belirtilen bir Türk kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, gemilerin bekletilmesi konusunda Rusya ile koordinasyon halinde olduklarını belirterek, "Gereken tüm önlemler alınıyor ve gerektiği durumda da alınmaya devam edecek. Basında yansıtıldığı gibi bir felaket söz konusu değil" ifadelerini kullandı.Türkiye aralık başında, Boğazlar’dan geçiş yapan petrol gemilerinin sigortalanmasıyla ilgili yeni bir uygulama başlatmıştı. Daha önce Financial Times (FT) gazetesi de Türkiye açıklarında petrol gemilerin sıralanmasının, Batı ülkelerinin Rus petrolü için tavan fiyat sınırlaması uygulamasını başlatmasını izlediğini duyurmuştu.Gemi takip sitesi Marinetraffic, Türkiye kıyıları açıklarında neredeyse 30 petrol gemisinin beklediğini, bunlardan birçoğunun Türkiye’ye ait olduklarını, 5 gemininse Rus tankeri olduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221207/beyaz-saray-turk-bogazlarinda-bekletilen-rus-tankerlerinin-durumunu-yakindan-izliyoruz-1064303449.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064329255_72:0:1137:799_1920x0_80_0_0_fb95e3d8b66f981f65b665132f0e3b06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, petrol, petrol tankeri, türkiye, boğaz, sigorta, aleksandr gruşko
rusya, petrol, petrol tankeri, türkiye, boğaz, sigorta, aleksandr gruşko

Rusya Dışişleri: Türkiye kıyılarındaki petrol gemisi bekleyişi yüzünden endişeliyiz

11:27 08.12.2022
© AP PhotoTanker
Tanker - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus petrol tankerlerinin İstanbul açıklarında boğazlardan geçiş için bekletilmesi nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, bir dizi Rus petrol gemisinin geçiş izni almak için İstanbul açıklarında bekletilmesiyle ilgili soruya, “Bu durumdan haberdarız. Tabii ki operatörlerimizin çıkarları açısından bakınca bu durum endişelenmemize neden oluyor” yanıtını verdi.
Sorunun ulaşım ve sigorta şirketleri üzerinden çözülmekte olduğunu kaydeden Gruşko, “Zira gemilerin sigortalanmasıyla onlar ilgileniyorlar, devletler değil” dedi.
Rus diplomat, sorunun bu yöntemlerle giderilememesi hâlinde konunun siyasi düzeye taşınabileceğini de sözlerine ekledi.

'Basında yansıtıldığı gibi felaket söz konusu değil'

Bunun yanı sıra konu hakkında bilgisi olduğu belirtilen bir Türk kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, gemilerin bekletilmesi konusunda Rusya ile koordinasyon halinde olduklarını belirterek, "Gereken tüm önlemler alınıyor ve gerektiği durumda da alınmaya devam edecek. Basında yansıtıldığı gibi bir felaket söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Türkiye aralık başında, Boğazlar’dan geçiş yapan petrol gemilerinin sigortalanmasıyla ilgili yeni bir uygulama başlatmıştı. Daha önce Financial Times (FT) gazetesi de Türkiye açıklarında petrol gemilerin sıralanmasının, Batı ülkelerinin Rus petrolü için tavan fiyat sınırlaması uygulamasını başlatmasını izlediğini duyurmuştu.
Gemi takip sitesi Marinetraffic, Türkiye kıyıları açıklarında neredeyse 30 petrol gemisinin beklediğini, bunlardan birçoğunun Türkiye’ye ait olduklarını, 5 gemininse Rus tankeri olduğunu bildirmişti.
Petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
DÜNYA
Beyaz Saray: Türk boğazlarında bekletilen Rus tankerlerinin durumunu yakından izliyoruz
Dün, 15:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала