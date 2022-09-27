https://sputniknews.com.tr/20220927/kamu-bankalari-rus-odeme-sistemi-mirden-cikti-1061690612.html
Türk kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Türk kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Türk kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktığı açıklandı. Mir’in yerini alacak alternatif sistemin ise şu an için düşünülmediği belirtildi. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T23:29+0300
2022-09-27T23:29+0300
2022-09-27T23:54+0300
kamu
ekonomi
mir
banka
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Türkiye'de iki özel bankanın ardından üç kamu bankası da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı. Bloomberg HT’nin haberine göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Mir ödeme sisteminden ayrılma kararı aldı.Bugün erken saatlerde alınan karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Mir'e alternatif ödeme sistemleri üzerine yaptığı görüşme sonrasında geldi. Mir’in yerini alacak alternatif sistemin ise şu an için düşünülmediği aktarıldı.Daha önce iki özel banka askıya almıştıABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmuştu.Bunun üzerine İş Bankası ve DenizBank, Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurmuştu.Türkiye'nin en büyük bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve İş Bankası, Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız. Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız" açıklamasını yapmıştı.Türkiye, Moskova’nın Ukrayna operasyonunda tepki olarak Rus kurumlarına uygulanan yaptırımlara dahil olmamıştı.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos’ta yaptığı görüşmenin ardından Mir sisteminin iki ülke arasındaki turizmi kolaylaştırdığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/is-bankasi-rus-odeme-sistemi-miri-askiya-aldi-1061376107.html
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kamu, mir, banka
Türk kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
23:29 27.09.2022 (güncellendi: 23:54 27.09.2022) Abone ol
Türk kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktığı açıklandı. Mir’in yerini alacak alternatif sistemin ise şu an için düşünülmediği belirtildi.
Türkiye'de iki özel bankanın ardından üç kamu bankası da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı.
Bloomberg HT’nin haberine
göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Mir ödeme sisteminden ayrılma kararı aldı.
Bugün erken saatlerde alınan karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Mir'e alternatif ödeme sistemleri üzerine yaptığı görüşme sonrasında geldi.
Mir’in yerini alacak alternatif sistemin ise şu an için düşünülmediği aktarıldı.
Daha önce iki özel banka askıya almıştı
ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmuştu.
Bunun üzerine İş Bankası ve DenizBank, Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurmuştu.
Türkiye'nin en büyük bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve İş Bankası, Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız. Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız" açıklamasını yapmıştı.
Türkiye, Moskova’nın Ukrayna operasyonunda tepki olarak Rus kurumlarına uygulanan yaptırımlara dahil olmamıştı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos’ta yaptığı görüşmenin ardından Mir sisteminin iki ülke arasındaki turizmi kolaylaştırdığını söylemişti.