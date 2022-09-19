https://sputniknews.com.tr/20220919/is-bankasi-rus-odeme-sistemi-miri-askiya-aldi-1061376107.html

İş Bankası Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldı

İş Bankası Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldı

İş Bankası'nın ABD'den gelen yaptırım uyarıları sonrasında Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldığı belirtildi. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T17:20+0300

2022-09-19T17:20+0300

2022-09-19T18:10+0300

ekonomi

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Türkiye’nin aktifleri bakımından en büyük özel bankası olan İş Bankası, Rus turistler arasında popüler olan Mir ödeme sistemini askıya aldı.Banka, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, ABD Hazinesi’nin konu hakkındaki açıklamasını gördüklerini ve değerlendirdiklerini belirterek, sistemin kullanımını askıya aldıklarını bildirdi.Karar, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmasının ardından geldi.Türkiye, Moskova’nın Ukrayna operasyonunda tepki olarak Rus kurumlarına uygulanan yaptırımlara dahil olmamıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos’ta yaptığı görüşmenin ardından Mir sisteminin iki ülke arasındaki turizmi kolaylaştırdığını söylemişti.FT: ABD ve AB Türkiye'ye baskıyı artırmaya hazırlanıyorGeçen hafta İngiltere basınında ABD ve AB'nin bu konuda Türkiye'ye baskıyı artırmayı hazırlandığı belirtilmişti.Financial Times'da yayınlanan ve Batı ülkelerinden iki yetkiliye dayandırılan habere göre ABD ve AB, Türkiye'de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya'nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişe ediyorlar.Habere göre Batılı yetkililer, ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını, Brüksel'in ise endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu ifade etti.Türkiye'nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlar.Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.

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