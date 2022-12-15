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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/putin-turkiyenin-dogalgaz-altyapisi-onemli-potansiyele-sahip-1064630676.html
Putin: Avrupalılar için doğalgaz fiyatı Türkiye'deki merkezde belirlenecek
Putin: Avrupalılar için doğalgaz fiyatı Türkiye'deki merkezde belirlenecek
Rusya lideri Putin, "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T16:06+0300
2022-12-15T16:37+0300
türkiye
vladimir putin
avrupa'da enerji krizi
doğalgaz
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle ilgili stratejik gelişim ve ulusal projelere ilişkin bir toplantı sırasında Rusya ile Türkiye’nin doğalgaz ticareti için elektronik bir platform oluşturabileceklerini ve bunu aylar içerisinde yapabileceklerini belirtti.Toplantıdaki konuşması sırasında Putin, “Rusya gazının büyüyen kilit alıcıları arasında komşularımız da bulunuyor, bunlardan birisi de Türkiye. Türkiye’nin gaz altyapısı ciddi bir potansiyele sahip. Gelecek senelerde bir gaz merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Fakat bunun için elektronik bir alan oluşturmaktan bahsedersek bunu aylar içerisinde yapabileceğimizi söyleyebilirim” dedi.“Avrupalı alıcılarımız için nihai fiyatı (Rus gazının fiyatını) büyük oranda burada (Türkiye’de oluşturulacak merkezde) belirleyeceğiz. Zira (Avrupalı alıcılar) kendi merkezlerinde bu çılgınlığı yarattılar” diyen Putin, “Şimdi de kendi elleriyle kendi kendine yaptıkları için bizli suçlu konumuna sokmaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221213/rusya-disisleri-turkiyede-dogalgaz-merkezi-kurma-fikrinin-hayata-gecirilecegini-umuyoruz---1064519575.html
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türkiye, vladimir putin, doğalgaz, rusya
türkiye, vladimir putin, doğalgaz, rusya

Putin: Avrupalılar için doğalgaz fiyatı Türkiye'deki merkezde belirlenecek

16:06 15.12.2022 (güncellendi: 16:37 15.12.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© Sputnik
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Rusya lideri Putin, "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı alıcılarımız için nihai fiyatı büyük oranda burada belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle ilgili stratejik gelişim ve ulusal projelere ilişkin bir toplantı sırasında Rusya ile Türkiye’nin doğalgaz ticareti için elektronik bir platform oluşturabileceklerini ve bunu aylar içerisinde yapabileceklerini belirtti.
Toplantıdaki konuşması sırasında Putin, “Rusya gazının büyüyen kilit alıcıları arasında komşularımız da bulunuyor, bunlardan birisi de Türkiye. Türkiye’nin gaz altyapısı ciddi bir potansiyele sahip. Gelecek senelerde bir gaz merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Fakat bunun için elektronik bir alan oluşturmaktan bahsedersek bunu aylar içerisinde yapabileceğimizi söyleyebilirim” dedi.
“Avrupalı alıcılarımız için nihai fiyatı (Rus gazının fiyatını) büyük oranda burada (Türkiye’de oluşturulacak merkezde) belirleyeceğiz. Zira (Avrupalı alıcılar) kendi merkezlerinde bu çılgınlığı yarattılar” diyen Putin, “Şimdi de kendi elleriyle kendi kendine yaptıkları için bizli suçlu konumuna sokmaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
Avrupa'da enerji krizi
Rusya Dışişleri: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma fikrinin hayata geçirileceğini umuyoruz
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