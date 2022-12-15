https://sputniknews.com.tr/20221215/putin-turkiyenin-dogalgaz-altyapisi-onemli-potansiyele-sahip-1064630676.html

Putin: Avrupalılar için doğalgaz fiyatı Türkiye'deki merkezde belirlenecek

Putin: Avrupalılar için doğalgaz fiyatı Türkiye'deki merkezde belirlenecek

Rusya lideri Putin, "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T16:06+0300

2022-12-15T16:06+0300

2022-12-15T16:37+0300

türkiye

vladimir putin

avrupa'da enerji krizi

doğalgaz

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064630902_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_95156c3155fb9a55426dfdb10fbdbc7d.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle ilgili stratejik gelişim ve ulusal projelere ilişkin bir toplantı sırasında Rusya ile Türkiye’nin doğalgaz ticareti için elektronik bir platform oluşturabileceklerini ve bunu aylar içerisinde yapabileceklerini belirtti.Toplantıdaki konuşması sırasında Putin, “Rusya gazının büyüyen kilit alıcıları arasında komşularımız da bulunuyor, bunlardan birisi de Türkiye. Türkiye’nin gaz altyapısı ciddi bir potansiyele sahip. Gelecek senelerde bir gaz merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Fakat bunun için elektronik bir alan oluşturmaktan bahsedersek bunu aylar içerisinde yapabileceğimizi söyleyebilirim” dedi.“Avrupalı alıcılarımız için nihai fiyatı (Rus gazının fiyatını) büyük oranda burada (Türkiye’de oluşturulacak merkezde) belirleyeceğiz. Zira (Avrupalı alıcılar) kendi merkezlerinde bu çılgınlığı yarattılar” diyen Putin, “Şimdi de kendi elleriyle kendi kendine yaptıkları için bizli suçlu konumuna sokmaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221213/rusya-disisleri-turkiyede-dogalgaz-merkezi-kurma-fikrinin-hayata-gecirilecegini-umuyoruz---1064519575.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, vladimir putin, doğalgaz, rusya