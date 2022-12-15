https://sputniknews.com.tr/20221215/putin-turkiyenin-dogalgaz-altyapisi-onemli-potansiyele-sahip-1064630676.html
Putin: Avrupalılar için doğalgaz fiyatı Türkiye'deki merkezde belirlenecek
Putin: Avrupalılar için doğalgaz fiyatı Türkiye'deki merkezde belirlenecek
Rusya lideri Putin, "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T16:06+0300
2022-12-15T16:06+0300
2022-12-15T16:37+0300
türkiye
vladimir putin
avrupa'da enerji krizi
doğalgaz
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064630902_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_95156c3155fb9a55426dfdb10fbdbc7d.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle ilgili stratejik gelişim ve ulusal projelere ilişkin bir toplantı sırasında Rusya ile Türkiye’nin doğalgaz ticareti için elektronik bir platform oluşturabileceklerini ve bunu aylar içerisinde yapabileceklerini belirtti.Toplantıdaki konuşması sırasında Putin, “Rusya gazının büyüyen kilit alıcıları arasında komşularımız da bulunuyor, bunlardan birisi de Türkiye. Türkiye’nin gaz altyapısı ciddi bir potansiyele sahip. Gelecek senelerde bir gaz merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Fakat bunun için elektronik bir alan oluşturmaktan bahsedersek bunu aylar içerisinde yapabileceğimizi söyleyebilirim” dedi.“Avrupalı alıcılarımız için nihai fiyatı (Rus gazının fiyatını) büyük oranda burada (Türkiye’de oluşturulacak merkezde) belirleyeceğiz. Zira (Avrupalı alıcılar) kendi merkezlerinde bu çılgınlığı yarattılar” diyen Putin, “Şimdi de kendi elleriyle kendi kendine yaptıkları için bizli suçlu konumuna sokmaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221213/rusya-disisleri-turkiyede-dogalgaz-merkezi-kurma-fikrinin-hayata-gecirilecegini-umuyoruz---1064519575.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064630902_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_db270ae74c522addb2d9abb5fdfc9359.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, vladimir putin, doğalgaz, rusya
türkiye, vladimir putin, doğalgaz, rusya
Putin: Avrupalılar için doğalgaz fiyatı Türkiye'deki merkezde belirlenecek
16:06 15.12.2022 (güncellendi: 16:37 15.12.2022) Abone ol
Rusya lideri Putin, "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı alıcılarımız için nihai fiyatı büyük oranda burada belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle ilgili stratejik gelişim ve ulusal projelere ilişkin bir toplantı sırasında Rusya ile Türkiye’nin doğalgaz ticareti için elektronik bir platform oluşturabileceklerini ve bunu aylar içerisinde yapabileceklerini belirtti.
Toplantıdaki konuşması sırasında Putin, “Rusya gazının büyüyen kilit alıcıları arasında komşularımız da bulunuyor, bunlardan birisi de Türkiye. Türkiye’nin gaz altyapısı ciddi bir potansiyele sahip. Gelecek senelerde bir gaz merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Fakat bunun için elektronik bir alan oluşturmaktan bahsedersek bunu aylar içerisinde yapabileceğimizi söyleyebilirim” dedi.
“Avrupalı alıcılarımız için nihai fiyatı (Rus gazının fiyatını) büyük oranda burada (Türkiye’de oluşturulacak merkezde) belirleyeceğiz. Zira (Avrupalı alıcılar) kendi merkezlerinde bu çılgınlığı yarattılar” diyen Putin, “Şimdi de kendi elleriyle kendi kendine yaptıkları için bizli suçlu konumuna sokmaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.