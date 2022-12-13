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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/rusya-disisleri-turkiyede-dogalgaz-merkezi-kurma-fikrinin-hayata-gecirilecegini-umuyoruz---1064519575.html
Rusya Dışişleri: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma fikrinin hayata geçirileceğini umuyoruz
Rusya Dışişleri: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma fikrinin hayata geçirileceğini umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma fikrinin hayata geçirileceğini umduklarını ve bunun özellikle de yeşil... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T12:54+0300
2022-12-13T12:54+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
türkiye
aleksandr gruşko
doğalgaz
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Sputnik'e demeç veren Gruşko, "Doğalgaz merkezi kesinlikle net bir fikir. Hayata geçirileceğini umuyoruz. Kısacası, hem gaz üreten ülkeler hem de tüketiciler dahil herkesin çıkarına olacak. Elbette doğalgaza gerçekten ilgi duyan kesimler rasyonel tutum sergilerse" dedi. Günümüzde başta Batı'da olmak üzere birçok kişinin yeşil enerjiye geçişten bahsettiğini kaydeden Gruşko, ancak bu geçişin karbonsuz dünya 'hayalperestlerinin' düşündüğü kadar hızlı ve hacimli bir şekilde gerçekleşemeyeceğinin aşikar olduğunun altını çizdi. Gruşko, "Rasyonel düşünen tüm ekonomistler, en temiz karbon yakıtı olarak gazın, geçici de olsa yıllarca ana enerji kaynağı olarak kalacağını anlıyor. Bu nedenle, arz istikrarı, talep istikrarı, transit istikrarı, işlemlerin hissedildiği yasal iklim istikrarı ve enerji stratejilerinin öngörülebilirliği gibi yıllardır yaptığımız şeyler üzerine düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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rusya, türkiye, aleksandr gruşko, doğalgaz
rusya, türkiye, aleksandr gruşko, doğalgaz

Rusya Dışişleri: Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma fikrinin hayata geçirileceğini umuyoruz

12:54 13.12.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSA
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma fikrinin hayata geçirileceğini umduklarını ve bunun özellikle de yeşil enerjiye geçişin yavaşladığı koşullarda hem üreticilerin hem de tüketicilerin çıkarına olacağını söyledi.
Sputnik'e demeç veren Gruşko, "Doğalgaz merkezi kesinlikle net bir fikir. Hayata geçirileceğini umuyoruz. Kısacası, hem gaz üreten ülkeler hem de tüketiciler dahil herkesin çıkarına olacak. Elbette doğalgaza gerçekten ilgi duyan kesimler rasyonel tutum sergilerse" dedi.
Günümüzde başta Batı'da olmak üzere birçok kişinin yeşil enerjiye geçişten bahsettiğini kaydeden Gruşko, ancak bu geçişin karbonsuz dünya 'hayalperestlerinin' düşündüğü kadar hızlı ve hacimli bir şekilde gerçekleşemeyeceğinin aşikar olduğunun altını çizdi.
Gruşko, "Rasyonel düşünen tüm ekonomistler, en temiz karbon yakıtı olarak gazın, geçici de olsa yıllarca ana enerji kaynağı olarak kalacağını anlıyor. Bu nedenle, arz istikrarı, talep istikrarı, transit istikrarı, işlemlerin hissedildiği yasal iklim istikrarı ve enerji stratejilerinin öngörülebilirliği gibi yıllardır yaptığımız şeyler üzerine düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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