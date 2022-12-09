https://sputniknews.com.tr/20221209/lukasenko-devletlerarasi-odemelerde-rus-rublesinin-kullanilmasindan-memnunuz-1064391655.html
Lukaşenko: Devletlerarası ödemelerde Rus rublesinin kullanılmasından memnunuz
Lukaşenko: Devletlerarası ödemelerde Rus rublesinin kullanılmasından memnunuz
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus’un devletlerarası ödemelerde Rus rublesinin kullanılmasından memnun olduğunu söyledi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T18:51+0300
2022-12-09T18:51+0300
2022-12-09T18:51+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus
ruble
dolar
aeb
avrasya ekonomik birliği (aeb)
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Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) zirvesinde gazetecilere konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Bugün devletlerarası ödemelerin Rus rublesi cinsinden yapılmasından memnunuz” dedi.Belarus ile Rusya arasındaki ödeme işlemlerinde doların kullanılmasından vazgeçilmesi kararının şartlara bağlı olarak alındığını ve bunun zorunlu bir adım olduğunu, ancak bu konuda herhangi bir sorun olmadığını belirten Lukaşenko, "Bizi fazla zorladıklarında, 'Pekala, sorun değil, Rus rublesi kullanırız' dedim” diye konuştu.Belarus lider, enerji kaynakları ödemelerinde Rus rublesine geçişin Belarus tarafından önerildiğine dikkat çekerek, "Uzun bir süre, hatırlarsanız, Rusya'ya şunu önerdik: ‘Rus rublesi ile ticaret yapalım’, Rus tarafı ‘Hayır, dolar ile ticaret yapalım’ dedi. Petrol ve gaz ödemelerini yapmak için bu dolarları biryerlerden kazanmak zorunda kalıyorduk” ifadelerini kullandı.
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aleksandr lukaşenko, belarus, ruble, dolar, aeb, avrasya ekonomik birliği (aeb)
aleksandr lukaşenko, belarus, ruble, dolar, aeb, avrasya ekonomik birliği (aeb)
Lukaşenko: Devletlerarası ödemelerde Rus rublesinin kullanılmasından memnunuz
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus’un devletlerarası ödemelerde Rus rublesinin kullanılmasından memnun olduğunu söyledi.
Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) zirvesinde gazetecilere konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Bugün devletlerarası ödemelerin Rus rublesi cinsinden yapılmasından memnunuz” dedi.
Belarus ile Rusya arasındaki ödeme işlemlerinde doların kullanılmasından vazgeçilmesi kararının şartlara bağlı olarak alındığını ve bunun zorunlu bir adım olduğunu, ancak bu konuda herhangi bir sorun olmadığını belirten Lukaşenko, "Bizi fazla zorladıklarında, 'Pekala, sorun değil, Rus rublesi kullanırız' dedim” diye konuştu.
Belarus lider, enerji kaynakları ödemelerinde Rus rublesine geçişin Belarus tarafından önerildiğine dikkat çekerek, "Uzun bir süre, hatırlarsanız, Rusya'ya şunu önerdik: ‘Rus rublesi ile ticaret yapalım’, Rus tarafı ‘Hayır, dolar ile ticaret yapalım’ dedi. Petrol ve gaz ödemelerini yapmak için bu dolarları biryerlerden kazanmak zorunda kalıyorduk” ifadelerini kullandı.