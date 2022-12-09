https://sputniknews.com.tr/20221209/lukasenko-devletlerarasi-odemelerde-rus-rublesinin-kullanilmasindan-memnunuz-1064391655.html

Lukaşenko: Devletlerarası ödemelerde Rus rublesinin kullanılmasından memnunuz

Lukaşenko: Devletlerarası ödemelerde Rus rublesinin kullanılmasından memnunuz

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus’un devletlerarası ödemelerde Rus rublesinin kullanılmasından memnun olduğunu söyledi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T18:51+0300

2022-12-09T18:51+0300

2022-12-09T18:51+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

belarus

ruble

dolar

aeb

avrasya ekonomik birliği (aeb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056415104_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_f24460e4107857fbbd8a17540276007b.jpg

Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) zirvesinde gazetecilere konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Bugün devletlerarası ödemelerin Rus rublesi cinsinden yapılmasından memnunuz” dedi.Belarus ile Rusya arasındaki ödeme işlemlerinde doların kullanılmasından vazgeçilmesi kararının şartlara bağlı olarak alındığını ve bunun zorunlu bir adım olduğunu, ancak bu konuda herhangi bir sorun olmadığını belirten Lukaşenko, "Bizi fazla zorladıklarında, 'Pekala, sorun değil, Rus rublesi kullanırız' dedim” diye konuştu.Belarus lider, enerji kaynakları ödemelerinde Rus rublesine geçişin Belarus tarafından önerildiğine dikkat çekerek, "Uzun bir süre, hatırlarsanız, Rusya'ya şunu önerdik: ‘Rus rublesi ile ticaret yapalım’, Rus tarafı ‘Hayır, dolar ile ticaret yapalım’ dedi. Petrol ve gaz ödemelerini yapmak için bu dolarları biryerlerden kazanmak zorunda kalıyorduk” ifadelerini kullandı.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr lukaşenko, belarus, ruble, dolar, aeb, avrasya ekonomik birliği (aeb)