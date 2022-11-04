https://sputniknews.com.tr/20221104/turkiye-ve-rusya-arasindaki-ticaret-2022nin-ilk-10-ayinda-56-milyar-dolara-ulasti-1063073229.html

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret 2022’nin ilk 10 ayında 56 milyar dolara ulaştı

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret 2022’nin ilk 10 ayında 56 milyar dolara ulaştı

Ukrayna’da başlatılan özel askeri operasyonun ardından Rusya’nın Batı ülkeleri ile ticareti azalırken yaptırımlara katılmayan Türkiye ile ticarette önemli bir... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T15:05+0300

2022-11-04T15:05+0300

2022-11-04T15:05+0300

ekonomi

türkiye

rusya

ticaret

ticaret bakanlığı

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Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ticaret 2022 Ocak-Ekim döneminde 56 milyar 552 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamın 6 milyar 881 milyon dolarını Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, 49 milyar 671 milyon dolarını ise Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı oluşturdu.Bu yılın Ekim ayında ise Rusya’ya 1 milyar 147 milyon dolarlık ihracat, Rusya’dan da 5 milyar 33 milyon dolar dolarlık ise ithalat yapıldı.Bu rakamlarla birlikte Rusya Türkiye’nin ihracatında dördüncü ithalatında ise birinci sıraya yerleşti.Rakamlar aynı zamanda geçtiğimiz yıllara göre olağan dışı bir artışın olduğunu da gösteriyor. Zira 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde toplam ticaret 27 milyar 224 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2022’nin ilk 10 ayında Rusya’dan yapılan 49 milyar 671 milyon dolarlık ithalat 2021’de 22 milyar 605 milyon dolar seviyesindeydi.Türkiye ve Rusya arasında ikili ticaret 2020’de 17 milyar 883 milyon dolar, 2021’de ise 34 milyar 733 milyon dolar olarak yılı kapatmıştı.Ticarette öne çıkan ürünlerTürkiye’nin Rusya’ya başlıca ihraç ürünleri narenciye, taze üzüm ve domates başta olmak üzere yaş meyve sebze ürünleri, makina, kara taşıt ve aksamları ile giyim eşyası ve aksesuarlarından oluşuyor.Rusya’nın Türkiye’ye ihraç kalemlerinde ise petrol ve ürünleri, doğalgaz, taşkömürü, demir-çelik ürünleri, işlenmemiş alüminyum ve muhtelif tahıl ürünleri başı çekiyor.Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştırma hedefi bulunuyor.İlk sırada İstanbul varTürkiye’nin Rusya’ya yönelik ihracatının yüzde 40’a yakını İstanbul’dan gerçekleştiriliyor. İstanbul’u; Mersin, İzmir ve Hatay takip ediyor.2020 yılında, Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen ürünlerin yüzde 36.9’u karayolu, yüzde 58.1’si denizyolu ve yüzde 2’si ise havayolu ile taşındı. Rusya’dan ithal edilen ürünlerin taşınmasında da yüzde 77.9 oranında denizyolu, yüzde 17.7 oranında boru hatları kullanıldı.ABD, Türkiye’ye ‘yaptırım’ baskısını artırıyorBatılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmayarak ilişkilerini devam ettiren Türkiye, bu konuda baskı görüyor.Bu yılın Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB’a Rusya’yla ilişkilerde ‘yaptırım sopası’ gösteren mektup gönderilmişti.Türkiye ise Rusya’nın resmi ödeme sistemi Mir’in Türk bankaları tarafından kullanılmasını askıya almıştı.Geçtiğimiz ay da ABD Hazine Bakanlığı'ndan yetkililer Merkez Bankası ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) ziyaret ederek Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili temaslarda bulunmuştu.

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türkiye, rusya, ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret, ithalat, ihracat, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, abd, ukrayna