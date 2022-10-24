https://sputniknews.com.tr/20221024/turkiyedeki-rus-sermayeli-sirketlerin-sayisi-1062656500.html
Türkiye’deki Rus sermayeli şirketlerin sayısı
Türkiye’deki Rus sermayeli şirketlerin sayısı
TOBB Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri’ne göre, Ocak-Ağustos 2022 döneminde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sıralamasında ilk sıra 874 adet ile... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T18:42+0300
2022-10-24T18:42+0300
2022-10-24T18:45+0300
multimedya
infografik
türkiye
rusya
sermaye
şirket
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Önceki yıllarda Rusya şirket açılışları ile ilk 10’da yer alırken, Ukrayna krizinin ardından bu yıl ilk sırayı zorluyor. 2021 yılının genelinde açılan Rus sermayeli şirket sayısı 177 olurken, bu sayının 2020’nin tamamında 115 düzeyinde bulunuyordu.Türkiye'de kurulan Rus sermayeli şirketlerin sayısı, tercih ettikleri sektörler, vatandaşları Türkiye’de en çok yabancı sermayeli şirket kurmuş ilk 5 ülke Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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Sputnik Türkiye
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infografik, türkiye, rusya, инфографика, sermaye, şirket
infografik, türkiye, rusya, инфографика, sermaye, şirket
Türkiye’deki Rus sermayeli şirketlerin sayısı
18:42 24.10.2022 (güncellendi: 18:45 24.10.2022) Abone ol
TOBB Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri’ne göre, Ocak-Ağustos 2022 döneminde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sıralamasında ilk sıra 874 adet ile İran’ın olurken, 729 şirket açılışı ile Rusya ikinci sırada yer alarak büyük çıkış yaptı.
Önceki yıllarda Rusya şirket açılışları ile ilk 10’da yer alırken, Ukrayna krizinin ardından bu yıl ilk sırayı zorluyor. 2021 yılının genelinde açılan Rus sermayeli şirket sayısı 177 olurken, bu sayının 2020’nin tamamında 115 düzeyinde bulunuyordu.
Türkiye'de kurulan Rus sermayeli şirketlerin sayısı, tercih ettikleri sektörler, vatandaşları Türkiye’de en çok yabancı sermayeli şirket kurmuş ilk 5 ülke Sputnik'in hazırladığı infografikte.