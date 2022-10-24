https://sputniknews.com.tr/20221024/turkiyedeki-rus-sermayeli-sirketlerin-sayisi-1062656500.html

Türkiye’deki Rus sermayeli şirketlerin sayısı

Türkiye’deki Rus sermayeli şirketlerin sayısı

TOBB Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri’ne göre, Ocak-Ağustos 2022 döneminde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sıralamasında ilk sıra 874 adet ile... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T18:42+0300

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Önceki yıllarda Rusya şirket açılışları ile ilk 10’da yer alırken, Ukrayna krizinin ardından bu yıl ilk sırayı zorluyor. 2021 yılının genelinde açılan Rus sermayeli şirket sayısı 177 olurken, bu sayının 2020’nin tamamında 115 düzeyinde bulunuyordu.Türkiye'de kurulan Rus sermayeli şirketlerin sayısı, tercih ettikleri sektörler, vatandaşları Türkiye’de en çok yabancı sermayeli şirket kurmuş ilk 5 ülke Sputnik'in hazırladığı infografikte.

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