https://sputniknews.com.tr/20221019/abdli-yetkililer-turk-is-orgutleriyle-rusyaya-yaptirimlari-ele-aldi--1062494858.html
ABD'li yetkililer Türk iş örgütleriyle Rusya'ya yaptırımları ele aldı
ABD'li yetkililer Türk iş örgütleriyle Rusya'ya yaptırımları ele aldı
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yetkililer Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve (TOBB) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) ziyaret ederek Rusya'ya yönelik... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T16:37+0300
2022-10-19T16:37+0300
2022-10-19T16:42+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
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yaptırım
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ABD'nin terörün finansmanıyla mücadele konusunda yetkili Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeleden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Erik Woodhouse pazartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB), salı günü de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) ziyaret ederek Türk şirketlerinden Rusya'ya yaptırımların delinmesine dahil olmamalarını istedi. BloombergHT'den Gözde Kuyumcu'nun haberine göre salı günü İstanbul’da gerçekleşen basına kapalı toplantıda DEİK’ten iş insanları ile yaklaşık 1 saatlik toplantı yapıldı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda içinde BM kararların da olduğu ambargolara vurgu yapıldı. Ardından ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda hassasiyeti ifade edildi. Yaptırıma uğramış kişiler ve firmaların listesinin sürekli kontrol edilmesi de talep edildi.Bloomberg'in haberine göre ise iki ABD'li yetkili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile de görüştü, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile de görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20220823/tusiad-abdden-rusya-yaptirimlarina-karsi-uyari-mektubu-aldigini-dogruladi-1060302000.html
https://sputniknews.com.tr/20220930/dogu-perincekten-mir-tepkisi-atlantikten-gelen-baskilari-biliyoruz-maalesef-boyun-egildi-1061806032.html
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abd, rusya, türkiye, yaptırım
abd, rusya, türkiye, yaptırım
ABD'li yetkililer Türk iş örgütleriyle Rusya'ya yaptırımları ele aldı
16:37 19.10.2022 (güncellendi: 16:42 19.10.2022) Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yetkililer Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve (TOBB) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) ziyaret ederek Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili temaslarda bulundu.
ABD'nin terörün finansmanıyla mücadele konusunda yetkili Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeleden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Erik Woodhouse pazartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB), salı günü de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) ziyaret ederek Türk şirketlerinden Rusya'ya yaptırımların delinmesine dahil olmamalarını istedi.
BloombergHT'den Gözde Kuyumcu'nun haberine göre salı günü İstanbul’da gerçekleşen basına kapalı toplantıda DEİK’ten iş insanları ile yaklaşık 1 saatlik toplantı yapıldı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda içinde BM kararların da olduğu ambargolara vurgu yapıldı.
Ardından ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda hassasiyeti ifade edildi. Yaptırıma uğramış kişiler ve firmaların listesinin sürekli kontrol edilmesi de talep edildi.
Bloomberg'in haberine göre ise iki ABD'li yetkili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile de görüştü, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile de görüşecek.