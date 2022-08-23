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https://sputniknews.com.tr/20220823/tusiad-abdden-rusya-yaptirimlarina-karsi-uyari-mektubu-aldigini-dogruladi-1060302000.html
TÜSİAD, ABD'den Rusya yaptırımlarına karşı uyarı mektubu aldığını doğruladı
TÜSİAD, ABD'den Rusya yaptırımlarına karşı uyarı mektubu aldığını doğruladı
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya yaptırımlarına karşı uyarıda bulunulan ve 'Rus şirketlerle iş yapılmaması'... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T21:35+0300
2022-08-23T21:35+0300
ekonomi
tüsiad
abd
yaptırım
uyarı
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TÜSİAD, bugün Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan ve ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Türk iş insanlarını yaptırım uygulanan Ruslarla iş yapmaları durumunda ABD’nin kısıtlamaları kapsamına girme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardığı belirtilen haberine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.Açıklamada, "24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30’dan fazla ülke Rusya’ya yönelik yaptırım kararları almıştır. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.WSJ'nin haberine göre mektupta, "ABD’nin yaptırım listesindeki kişilere maddi destek sağlayan tüm kişi ve kuruluşlar, kısıtlama kapsamına girme riski altındadır. Yaptırım uygulanan Rus temsilcilerle yapılan işlemlerin, Türk finans ve ticari kuruluşlarını yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın" denilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220823/abd-hazinesinden-tusiada-mektup-yaptirim-altindaki-rus-kisi-kurum-ve-bankalariyla-is-yapmayin-1060280366.html
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tüsiad, abd, yaptırım, uyarı
tüsiad, abd, yaptırım, uyarı

TÜSİAD, ABD'den Rusya yaptırımlarına karşı uyarı mektubu aldığını doğruladı

21:35 23.08.2022
© WikipediaTÜSİAD
TÜSİAD - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© Wikipedia
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Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya yaptırımlarına karşı uyarıda bulunulan ve 'Rus şirketlerle iş yapılmaması' talep edilen bir mektup aldığını doğruladı.
TÜSİAD, bugün Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan ve ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Türk iş insanlarını yaptırım uygulanan Ruslarla iş yapmaları durumunda ABD’nin kısıtlamaları kapsamına girme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardığı belirtilen haberine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, "24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30’dan fazla ülke Rusya’ya yönelik yaptırım kararları almıştır. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
WSJ'nin haberine göre mektupta, "ABD’nin yaptırım listesindeki kişilere maddi destek sağlayan tüm kişi ve kuruluşlar, kısıtlama kapsamına girme riski altındadır. Yaptırım uygulanan Rus temsilcilerle yapılan işlemlerin, Türk finans ve ticari kuruluşlarını yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın" denilmişti.
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
Ukrayna krizi
'ABD Hazinesi'nden TÜSİAD'a mektup: Yaptırım altındaki Rus kişi, kurum ve bankalarıyla iş yapmayın'
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