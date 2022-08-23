https://sputniknews.com.tr/20220823/abd-hazinesinden-tusiada-mektup-yaptirim-altindaki-rus-kisi-kurum-ve-bankalariyla-is-yapmayin-1060280366.html
'ABD Hazinesi'nden TÜSİAD'a mektup: Yaptırım altındaki Rus kişi, kurum ve bankalarıyla iş yapmayın'
'ABD Hazinesi'nden TÜSİAD'a mektup: Yaptırım altındaki Rus kişi, kurum ve bankalarıyla iş yapmayın'
Washington'ın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara Türkiye'nin de uyması için baskıyı artırdığına dikkat çeken WSJ'ye göre Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo dün... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T12:09+0300
2022-08-23T12:09+0300
2022-08-23T12:43+0300
ukrayna krizi
abd
türkiye
rusya
yaptırım
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
joe biden
nato
müttefik
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Biden yönetiminin Rusya ile güçlü bağlarını koruması nedeniyle NATO müttefiki Türkiye'ye baskıyı tırmandırdığını yazan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, son dönemde ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım uyguladığı Rus kurum ve bireyleriyle Türk iş aleminin çalışmamasına yönelik gözdağını yoğunlaştırdığına dikkat çekildi. Haberde Türkiye'deki Amerikan Ticaret Odası'na gönderilen 22 Ağustos tarihli mektuba yer verildi. Mektupta Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türk şirketlerinin ABD'nin yaptırım uyguladığı Ruslarla iş yapmaları halinde ABD yaptırımları kapsamına girebileceği uyarısında bulundu.“ABD tarafından kara listeye alınan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımlarının riski altındadır” diye yazan Bakan Yardımcısı, 'Türk bankalarının Amerikan bankalarıyla aynı bağları korurken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla haberleşme-yazışma ilişkisi kuramayacaklarını' da söyledi."Yaptırım uygulanan Rus aktörlerle ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğine dair tavsiyelere lütfen uyun" diyen Adeyemo'nun Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ne (TÜSİAD) de aynı mektubu gönderdiğinin öğrenildiği belirtildi.'Yazılı uyarılarla Washington'ın Rusya yaptırımlarına Türk kurumlarının uymasını sağlamaya yönelik çabalarını tırmandırdığı' vurgulanan haberde 'Bu yıl Türkiye'nin süperyat park eden oligarklar ve bavullarda nakit para taşıyan genç muhalifler ve teknoloji çalışanları eşliğinde Rus parası için hızla cennet haline geldiği' manzarası çizildi. "Görüşmelere aşina olan yetkililer, ABD'li yetkililerin uzun süredir özel sohbetlerde Türkiye'nin yaptırıma tabi Rus varlıkları için sığınak haline gelmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Ancak son günlerde Biden yönetimi, Türk hükümetinin yaptırımlara uymasına yönelik taleplerini daha fazla dile getirdi" denildi. Hazine Bakanlığı'nın Adeyemo'nun cuma günü Türk mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde 'Rusların Türkiye'yi ABD ile 30 ülke tarafından uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanmasına dair endişelerini dile getirdiğini' açıklamasının, Türkiye'nin kamuoyu önünde nadiren eleştirilmesi örneği olduğuna dikkat çekildi. Öncesinde Adeyemo'nun ender ziyaretlerinden birini 22-24 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ve Rus varlıklarına Türkiye'nin sığınak olmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiği hatırlatılırken, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ziyaretinde Adeyemo'ya 'hiçbir kurum veya kişinin yaptırımları ihlal etmesine izin verilmeyeceği' konusunda güvence verildiğini söylediği aktarıldı.Haberde "Telefon görüşmesi ve yazılı mektuplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Rusya ile ekonomik işbirliğini derinleştirme sözü vermesinin ardından geldi. Erdoğan, Rus doğalgazı için rubleyle ödeme yapmayı kabul ettiğini ve Türk bankalarının Rusya'nın Visa ve Mastercard'a alternatif Mir kartlı ödeme sisteminin kullanımını hayata geçirip yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi" vurgusu yapıldı. ABD öncülüğündeki Rusya yaptırımları kapsamında 7 büyük Rus bankasının mart ayında küresel Swift ödeme sisteminden çıkarıldığı hatırlatılarak, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi olduğunun altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20220723/almanya-disisleri-bakani-baerboc-erdoganin-putin-ve-reisi-ile-ortak-fotografini-bir-meydan-okuma-1059049390.html
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abd, türkiye, rusya, yaptırım, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, joe biden, nato, müttefik
abd, türkiye, rusya, yaptırım, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, joe biden, nato, müttefik
'ABD Hazinesi'nden TÜSİAD'a mektup: Yaptırım altındaki Rus kişi, kurum ve bankalarıyla iş yapmayın'
12:09 23.08.2022 (güncellendi: 12:43 23.08.2022) Abone ol
Washington'ın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara Türkiye'nin de uyması için baskıyı artırdığına dikkat çeken WSJ'ye göre Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo dün Türkiye'deki Amerikan Ticaret Odası ve TÜSİAD'a gönderdiği mektupta Türk şirketlerinin yaptırım listesindeki Ruslarla iş yapmaları halinde ABD yaptırımları kapsamına gireceği tehdidinde bulundu.
Biden yönetiminin Rusya ile güçlü bağlarını koruması nedeniyle NATO müttefiki Türkiye'ye baskıyı tırmandırdığını yazan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, son dönemde ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım uyguladığı Rus kurum ve bireyleriyle Türk iş aleminin çalışmamasına yönelik gözdağını yoğunlaştırdığına dikkat çekildi.
Haberde Türkiye'deki Amerikan Ticaret Odası'na gönderilen 22 Ağustos tarihli mektuba yer verildi. Mektupta Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türk şirketlerinin ABD'nin yaptırım uyguladığı Ruslarla iş yapmaları halinde ABD yaptırımları kapsamına girebileceği uyarısında bulundu.
“ABD tarafından kara listeye alınan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımlarının riski altındadır” diye yazan Bakan Yardımcısı, 'Türk bankalarının Amerikan bankalarıyla aynı bağları korurken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla haberleşme-yazışma ilişkisi kuramayacaklarını' da söyledi.
"Yaptırım uygulanan Rus aktörlerle ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğine dair tavsiyelere lütfen uyun" diyen Adeyemo'nun Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ne (TÜSİAD) de aynı mektubu gönderdiğinin öğrenildiği belirtildi.
'Yazılı uyarılarla Washington'ın Rusya yaptırımlarına Türk kurumlarının uymasını sağlamaya yönelik çabalarını tırmandırdığı' vurgulanan haberde 'Bu yıl Türkiye'nin süperyat park eden oligarklar ve bavullarda nakit para taşıyan genç muhalifler ve teknoloji çalışanları eşliğinde Rus parası için hızla cennet haline geldiği' manzarası çizildi.
"Görüşmelere aşina olan yetkililer, ABD'li yetkililerin uzun süredir özel sohbetlerde Türkiye'nin yaptırıma tabi Rus varlıkları için sığınak haline gelmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Ancak son günlerde Biden yönetimi, Türk hükümetinin yaptırımlara uymasına yönelik taleplerini daha fazla dile getirdi" denildi.
Hazine Bakanlığı'nın Adeyemo'nun cuma günü Türk mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde 'Rusların Türkiye'yi ABD ile 30 ülke tarafından uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanmasına dair endişelerini dile getirdiğini' açıklamasının, Türkiye'nin kamuoyu önünde nadiren eleştirilmesi örneği olduğuna dikkat çekildi.
Öncesinde Adeyemo'nun ender ziyaretlerinden birini 22-24 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ve Rus varlıklarına Türkiye'nin sığınak olmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiği hatırlatılırken, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ziyaretinde Adeyemo'ya 'hiçbir kurum veya kişinin yaptırımları ihlal etmesine izin verilmeyeceği' konusunda güvence verildiğini söylediği aktarıldı.
Haberde "Telefon görüşmesi ve yazılı mektuplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Rusya ile ekonomik işbirliğini derinleştirme sözü vermesinin ardından geldi. Erdoğan, Rus doğalgazı için rubleyle ödeme yapmayı kabul ettiğini ve Türk bankalarının Rusya'nın Visa ve Mastercard'a alternatif Mir kartlı ödeme sisteminin kullanımını hayata geçirip yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi" vurgusu yapıldı.
ABD öncülüğündeki Rusya yaptırımları kapsamında 7 büyük Rus bankasının mart ayında küresel Swift ödeme sisteminden çıkarıldığı hatırlatılarak, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi olduğunun altı çizildi.