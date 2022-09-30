https://sputniknews.com.tr/20220930/dogu-perincekten-mir-tepkisi-atlantikten-gelen-baskilari-biliyoruz-maalesef-boyun-egildi-1061806032.html

Doğu Perinçek’ten Mir tepkisi: ‘Atlantik’ten gelen baskıları biliyoruz, maalesef boyun eğildi’

Doğu Perinçek’ten Mir tepkisi: ‘Atlantik’ten gelen baskıları biliyoruz, maalesef boyun eğildi’

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Türk bankalarının Rus ödeme sistemi olan Mir’den çıkma kararına, düzenlediği bir basın toplantısıyla tepki gösterdi... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T16:20+0300

2022-09-30T16:20+0300

2022-09-30T16:20+0300

türkiye

rusya

atlantik

baskı

tehdit

doğu perinçek

mir

mir pay

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki özel ve kamu bankalarının Rus ödeme sistemi Mir'den çıkma kararına tepki gösterdi. Bu kararı ‘Türkiye ekonomisine bir cinayet’ olarak tanımlayan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:“Yalnız turizm bölgelerine, turizmcilerimize, esnafımıza, Rusya ile ticaret yapan tüccarlarımıza, sanayicilerimize karşı bir cinayet değil, Türkiye ekonomisinin tümüne karşı bir cinayet. Hepimizin bildiği gibi Türkiye ekonomisinin meselesi, cari açık. Hükümet bu ödemeler açığını turizm gelirleriyle kapatmayı planlamıştı. Şimdi bu planı Tayyip Erdoğan hükümeti kendisi bozmuş oldu, kendi ayağına kurşunu sıktı. Hele, ekonominin darboğaza girdiği koşullarda bunun yapılması çok vahim sonuçlar doğuracak.”‘Yarın bir gün başka baskılar da gelecektir’Perinçek “Sonuç olarak AK Parti Mir kartlarıyla ilgili kararda, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin programına katılmış, onlar aracılığıyla gelmiş Atlantik baskılarına boyun eğmiş oluyor. Tehditleri ve baskıları biliyoruz, maalesef bunlara boyun eğildi. Ama boyun eğmenin bir sonu yok. Yarın bir gün başka baskılar da gelecektir, ‘Rusya’ya domates satamazsın, hava sahasını kapatacaksın’ da denecektir. Kaldı ki, Mir kartı uygulamasının askıya alınmasının Türkiye ekonomisine çok ağır darbeler indireceği çok açık ortada” diye konuştu.‘Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde Amerika’nın tehditlerini caydıracak ağırlıklara ihtiyacı var, burada da ilk önemli ülke Rusya Federasyonu’Mir kartı uygulamasının askıya alınmasının Türkiye’nin yalnızca ekonomisine değil, güvenliğine de zarar verdiğini belirten Perinçek “Türkiye Akdeniz ve Ege’den Amerika-İsrail eksenli, Yunanistan ve Fransa’nın da katıldığı tehditlerle karşı karşıya. Bu tehditler karşısında silahlı kuvvetlerimize tabii güveniyoruz ama karşıda Amerika, Yunanistan, Fransa ve İsrail gibi ciddiye alınması gereken askeri güçler var. Dedeağaç’tan başlayarak 9 adet üs kurdu ABD, Türkiye’ye bakan Yunan kıyılarına ve adalara, çok yoğun bir yığınak da yaptı. Bunların boşa olmadığını önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Bu koşullarda, Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde Amerika’nın bu tehditlerini caydıracak ağırlıklara ihtiyacı var. Burada da ilk önemli ülke, Rusya Federasyonu. Türkiye ve Rusya’nın Akdeniz ve Karadeniz’de Kafkasya’dan başlayan beraberliği de oluştu. Bu beraberlik bölgede sorun çözen, barış getiren bir beraberlik. Irak’ın kuzeyinde sözümona Kürdistan adıyla ikinci bir İsrail devleti kurulmasını önleyen bölge işbirliğinde Rusya’nın da çok önemli katkıları var. Şimdi hükümetimiz Türkiye-Rusya beraberliğini de dinamitlemiş oluyor. Bu sebeple bu karar, Mehmetçiğin kanıyla ödenecek bir karar” dedi.‘ABD’nin Rusya’ya yaptırımları Türkiye’ye yaptırım haline geliyor, Antalya’da esnaf isyan halinde’“Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya’ya yaptırımı Türkiye’ye yaptırım haline geliyor” diyen Perinçek “Antalya’da esnafımız, tüccarımız bir isyan halinde. Çünkü Antalya, Muğla, Akdeniz ekonomisine çok ağır bir darbe indirildi. Türkiye ekonomisine indirilen darbenin sonuçlarını zaman içinde doların füze gibi çıktığı, enflasyonun yükseldiği zamanda üreticilerle birlikte tüketiciler de hissedecek. Vatan Partisi Akdeniz bölgesinde esnaflarla, tüccarlarla, sermaye sahipleriyle birlikte mücadele edecek, bu da bir halk hareketine dönüşmektedir” ifadelerini kullandı.‘Boyun eğmenin alternatifi yoktur’‘Boyun eğmenin bir alternatifi olmadığını’ vurgulayan Perinçek, “Vatan Partisi bu tartışmaların içerisinde değil. Vatan Partisi’nin içinde bulunduğu, anahtar olduğu hükümette Mir kartı uygulaması askıya alınmayacaktır. Mesele Mir kartı uygulamasının askıya alınması değil, Türkiye-Rusya ilişkileri dinamitleniyor” dedi.Perinçek Türkiye ekonomisinin Asya’da büyüdüğünü söyleyerek, başta Rusya ve Çin olmak üzere Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

türkiye

rusya

atlantik

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rusya, atlantik, baskı, tehdit, doğu perinçek, mir, mir pay