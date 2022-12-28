https://sputniknews.com.tr/20221228/bakan-akar-ve-mit-baskani-fidan-moskovada-temaslarda-bulunuyor-1065138271.html

Türkiye-Rusya-Suriye görüşmesi: Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas

Türkiye-Rusya-Suriye görüşmesi: Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T17:38+0300

2022-12-28T17:38+0300

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rusya

türkiye

hulusi akar

hakan fidan

türkiye

suriye

ali mahmud abbas

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova’ya gitti. Bakan Akar beraberindeki Fidan ile sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’ndan Rusya’ya hareket etti. Akar ve beraberindeki Fidan’ın başkent Moskova’daki temasları sürüyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmiştir.Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır.Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır.

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rusya, hulusi akar, hakan fidan, türkiye, suriye, ali mahmud abbas