2022'de dünya gündemine damga vuran olaylar
15:35 31.12.2022 (güncellendi: 15:41 31.12.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVArjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
2020'den bu yana koronavirüs pandemisiyle meşgul olan dünya gündemini 2022'de, güvenlik garantisi taleplerine ısrarla yanıt verilmeyen Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda başlattığı özel operasyon doldurdu. Harekatla birlikte Batı'nın başlattığı yaptırım yağmuru hükümet ve yetkilileri hedef almakla kalmadı, Rus halkı ve kültürüne de ırkçılığa varan yasaklar getirildi. "Yeni bir soğuk savaş mı başlıyor?" soruları eşliğinde gözler sıklıkla Tayvan ve Kuzey Kore tarafındaki askeri hareketliliğe de çevrildi. Bununla birlikte ülke yönetimlerinde de büyük değişiklikler oldu. İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta oturan hükümdarı 2. Elizabeth hayatını kaybetti, İngiltere üst üste başbakan değiştirdi.; Brezilya'da aşırı sağcı Bolsonaro kaybetti. Güney Kore'deki cadılar bayramı izdihamı, Çin'deki uçak kazası faciası, İran'daki protestoların yanı sıra Katar'daki Dünya Kupası, James Webb teleskobunun keşifleri, Federer'in vedası ve Elon Musk'ın Twitter macerasının başını çektiği gelişmeler de oldukça ilgi çekti. Koronavirüs kadar olmasa da maymun çiçeği virüsü de dünya gündemini meşgul etti.
3 OCAK
Dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket Apple oldu
ABD'li teknoloji devi Apple, 'borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket' unvanının sahibi oldu. Hisse senedi fiyatı 182.86 doları gören şirket bu koltuğa 2 trilyon dolarlık bir şirket haline gelmesinden sadece 16 ay sonra oturdu
4 OCAK
Kazakistan'da şiddet olaylarına dönüşen protestolar baş gösterdi
Doğalgaza gelen yüzde 50 zammı protesto eden Kazakistan halkı sokaklara döküldü. Kazakistan'da hükümet, Mangistav bölgesinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarının protesto edilmesinin ardından bu bölgede gaz fiyatlarını düşürme kararı aldı. Tedbirler kapsamında sınırlar kapatıldı, internet yavaşlatıldı. Protestocuların polise saldırdığı ve polis araçlarını yaktığı görüntüler geldi. Toplamda 8 bin kişi tutuklandı. Rusya 'renkli devrim' uyarısı yaptı. Devlet Başkanı Tokayev'in çağrısıyla ülkeye giden ve aralarında Rus askerlerinin de bulunduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü misyonu da 13 Ocak itibarıyla geri çekilmeye başladı
10 OCAK
Rusya- ABD arasında güvenlik garantileri müzakereleri yapıldı
Rusya’nın NATO’dan istediği güvenlik garantileri, İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya ve ABD temsilcileri tarafından ele alındı. Böylelikle, Rusya’nın, kendi güvenliğini sağlamak adına Batı ülkelerinden istediği garantilerin ele alındığı görüşmelerin ilk turu gerçekleşmiş oldu. 12 Ocak'ta da Rusya-NATO Konseyi, 2019’dan beri ilk defa toplandı. ABD'den gelen ve kendisini tatmin etmeyen cevaba yanıt veren Rusya 'Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde Kırım'ı güç yoluyla geri alma tehdidi doğar, bu da NATO ile Rusya arasında direkt silahlı çatışmaya yol açar' uyarısı yaptı.
11 OCAK
'Kahraman' fare Magawa öldü
Kamboçya’nın ödüllü mayın avcısı keseli sıçan Magawa, emekli edildikten 7 ay sonra hayatını kaybetti. Tanzanya doğumlu Magawa, Kamboçya’da mayın avcısı olarak kullanılmadan önce 1 yıl eğitildi. Magawa yaklaşık 5 yıl süren kariyeri boyunca 100’den fazla mayın ve patlayıcıyı buldu. Eylül 2020’de İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü PDSA tarafından altın madalyayla ödüllendirilmişti.
ABD’de domuzdan insana ilk kalp nakli yapıldı
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki David Bennett'e son çare olarak domuz kalbi nakledildi. Bennett 9 Mart’ta hayatını kaybetti. Yine de ameliyatla bir ilke imza atan Müslüman doktor, domuz kalbinin insana naklinde başarının sırrının kokain olmasını açıklamasıyla gündemde uzun süre yer buldu.
14 OCAK
Türkiye ve Ermenistan'dan normalleşme için ilk adım atıldı
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme görüşmelerinin ilki yapıldı. Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Yine normalleşme çerçevesinde 2 Şubat'ta ilk doğrudan uçuşla İstanbul- Erivan seferi yapıldı.
15 OCAK
Pasifik ülkesi Tonga'da yanardağ felaketi yaşandı
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunami nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yanardağ patlaması Japonya'da tsunamiye, Avustralya'da da tsunami uyarısı verilmesine neden olurken Peru'da 18 Ocak'ta dalga boylarının yükselmesi nedeniyle 80 liman kapatıldı. Felaketin ardından Peru'da 21 Ocak'ta 21 sahilde petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle 'Çevresel Acil Durum' ilan edildi. NASA, yanardağın atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharı püskürttüğünü açıkladı.
17 OCAK
Avustralya Açık'ta aşı karşıtı Djokovic krizi
Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurdu. Ancak Sırp raket, Avustralya'daki Melbourne Havaalanı'nda sorguya alındı ve ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi. Sırbistan lideri duruma sert tepki gösterdi. Bir anda tüm dünyanın gündemine yerleşen davalar sonucunda sınır dışı edilen Djokovic'in Avustralya'ya 3 yıl girişi de engellendi.
20 OCAK
Avusturya, Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren ilk ülke oldu
Avusturya, Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk AB ülkesi oldu. Avusturya Parlamentosu'nda yapılan oylamada teklif 33 hayır oyuna karşı 137 evet oyuyla kabul edildi. Ülkede protestolara yol açan zorunluluk, Mart ayında kaldırıldı.
19 yaşındaki kadın pilot Rutherford'dan iki rekor birden kırdı
Belçika'dan yola çıkarak dünyayı dolaşan Zara Rutherford, dünyanın çevresini dolaşan en genç ve bunu hafif bir uçakla yapan ilk kadın pilot oldu. 18 Ağustos 2021'de yola çıkan ve Shark model uçağıyla 52'nin üzerinde ülkeyi dolaşan Rutherford, toplamda 51 bin km yol kat etmiş oldu.
23 OCAK
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti. Parlamentoda 3 Mart'ta yapılan oylamanın ikinci turunda, iktidar partisinin adayı Vaagn Haçaturyan, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
24 OCAK
Pakistan Yüksek Mahkemesi'nde ilk kez bir kadın yargıç göreve başladı
Pakistan'da kadın yargıç Ayşe Malik başkent İslamabad'da düzenlenen törende yemin ederek Yüksek Mahkeme'deki görevine başladı. Böylelikle Malik, 16 erkek yargıcın görev yaptığı Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin ilk ve tek kadın yargıcı oldu.
26 OCAK
Paris'te Normandiya formatında görüşme gerçekleşti
Normandiya Dörtlüsü ülkeleri Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’nın temsilcileri Ukrayna geriliminin tırmandığı bir dönemde Paris’te bir araya geldi. Taraflar Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese koşulsuz uyulması gerektiğini kabul etti. Rusya taraflardan birini silahlandırmanın diğerini boğmak anlamına geleceği uyarısı yaptı. Bununla birlikte 10 Şubat'ta Normandiya Dörtlüsü ülkelerinin siyasi danışmanları Almanya'nın başkenti Berlin’de bir araya geldi ama görüşmede bir ilerleme sağlanamadı.
28 OCAK
Bir robot ilk kez insan yardımı olmadan ameliyat yaptı
ABD’de Akıllı Doku Otonom Robotu, insan yardımı olmadan hayvanlar üzerinde başarılı bir laparoskopik cerrahi operasyonu yaparak bir ilki gerçekleştirdi.
1 ŞUBAT
İspanyol sporcu Fernandez en uzun süre havuzda yüzme rekoru kırdı
İspanyol sporcu Pablo Fernandez, bir sosyal dayanışma projesi kapsamında 36 saat hiç durmadan havuzda yüzerek, en uzun süre havuzda yüzme rekoruyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.
3 ŞUBAT
ABD'nin Türkiye- Suriye sınırındaki operasyonuyla IŞİD lideri öldürüldü
ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de, Türkiye sınırında düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı. IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden bu yana bölgedeki bu en büyük operasyonda en az 13 sivil de hayatını kaybetti. ABD, Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ölümünden sonra örgütün başına geçen Ebu el Hassan el Haşimi el Kureyşi'yi de aralık ayında öldürdü.
CAR T-hücresiyle lösemiye tam tedavi uygulandı
Kanserle mücadelede çığır açan CAR-T tedavisinin ABD'de ilk uygulandığı iki hastanın vücutlarında, kanser öldüren hücrelerin 10 yıldan uzun süre sonra hala bulunduğu ve bu sayede kanserden tümüyle azade oldukları belirlendi.
4 ŞUBAT
Pekin'deki 24. Kış Olimpiyat Oyunları başladı
Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs salgını ve diplomatik boykot gölgesinde 24. Kış Olimpiyat Oyunları düzenlendi. Pekin hem yaz hem oyunlarına ev sahipliği yapan ilk şehir oldu. Pekin 2022 aynı zamanda Tokyo Yaz Olimpiyatları ile birlikte son 6 ay içindeki 3. olimpiyat olarak kayıtlara geçti. 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele ettiği organizasyonda Rus sporcular 'Rusya Olimpiyat Komitesi' adı altında yarıştı. Madalya sıralamasında Norveç, Almanya ve Çin ilk sıralarda yer aldı.
7 ŞUBAT
Ukrayna krizinin çözümü için diplomasi trafiği
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Gündemlerinde tırmanan Ukrayna gerilimi vardı. Macron ve Putin'in görüştüğü masanın uzunluğu ve iki liderin arada dikkat çeken bir mesafeyle oturması basının gündemine yerleşti. Macron mekik diplomasisi kapsamında bu görüşmenin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Ukrayna lideri Zelenskiy ile de bir araya geldi. 10 Şubat'ta da dönemin İngiltere başbakanı Truss, Moskova'yı ziyaret etti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü.
11 ŞUBAT
HIV’i keşfeden Fransız virolog Montagnier hayatını kaybetti
AIDS hastalığına yol açan HIV’i keşfettiği için 2008’de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında öldü. Montagnier son dönemde Kovid-19 virüsü ve aşısı karşıtı söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
13 ŞUBAT
Almanya ile Ukrayna arasında kriz yaşandı
Almanya’da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde Frank-Walter Steinmeier yeniden seçildi. Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunmadığını açıkladı. Başbakan Scholz da Ukrayna'yı ziyaret etmeme sebebi olarak Steinmeier'in Ukrayna'da istenmemesini gerekçe gösterdi. Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi'nin Scholz'a 'gücenik sosis' demesi de bardağı taşırdı. Ancak Scholz, 16 Haziran'da Fransa, Romanya ve İtalya liderleriyle birlikte Kiev'i ziyaret etti.
16 ŞUBAT
Brezilya'daki sel felaketinde 200'ü aşkın kişi hayatını kaybetti
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde 1932'den bu yana en şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 232 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya- Sel felaketi
21 ŞUBAT
Bilinen en büyük galaksi keşfedildi
Bilim insanları şimdiye kadar gözlemlenen en büyük galaksinin keşfedildiğini duyurdu. Radyo galaksisi türündeki gök adanın Dünya'nın bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nden 100 kat daha büyük olduğu açıklandı. 17 Şubat'ta da Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yaklaşık 12 milyar yıl önce oluşmaya başlayan Samanyolu Galaksisi'nde daha önce bilinmeyen yeni bir galaksinin kalıntılarını tespit etmişti.
© Martijn Oei et alSamanyolu'nun 100 katı büyüklüğündeki galaksi Alcyoneus
Samanyolu'nun 100 katı büyüklüğündeki galaksi Alcyoneus
© Martijn Oei et al
Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıdı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve bir süredir ateşkese uyulmadığı için Rusya ile Batı arasındaki krizin temel nedeni olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Başta NATO olmak üzere, İrlanda, Almanya, Türkiye, Gürcistan, İtalya, İngiltere, ABD, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Hollanda, Yunanistan, Balkan ülkeleri, İsveç, Macaristan, Moldova ve AB ülkeleri bu karara tepki gösterdi. Çok sayıda ülke Rusya hakkında yaptırım kararı aldı. Rusya bu yaptırımların savaş ilanına eşdeğer olduğu uyarısı yaptı.
22 ŞUBAT
Twitter'dan kovulan eski ABD lideri Trump'ın yeni sosyal medya girişimi duyuruldu
Eski ABD Başkanı Trump, Kongre baskınındaki rolü gerekçe gösterilerek Twitter'ın hesabını askıya almasının 1 yıl ardından 'Truth Social' ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sundu. Trump'ın hesabı üzerindeki engel dünyanın en zenginlerinden Musk'ın şirketi satın alması sonrası kaldırılsa da 2024 seçimlerine de adaylığını koyan eski başkan platforma dönmeyi düşünmediğini açıkladı.
23 ŞUBAT
Ukrayna'da OHAL, Donetsk ve Lugansk'tan Rusya'ya yardım çağrısı
Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülke genelinde Donetsk ve Lugansk bölgeleri hariç 30 günlük olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Donetsk ve Lugansk liderleri, Ukrayna'nın saldırganlığının püskürtülmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım talep etti.
24 ŞUBAT
Rusya, Ukrayna'nın doğusuna özel operasyon başlattı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’da bir özel askeri operasyon başlattığını duyurdu; Ukrayna'yı işgal etme gibi bir hedeflerinin olmadığını ama ateşkes ihlallerine ve NATO tehdidine daha fazla sessiz kalamayacaklarının altını çizdi. Bu açıklama sonrası tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna'nın doğusuna çevrildi. Ukrayna lideri Zelenskiy ülke çapında seferberlik ilan etti. Donetsk ve Lugansk'ta uzun süredir güvende olmayan vatandaşlar Rusya'ya tahliye edilirken 2 milyonu aşkın Ukraynalı sivil de AB ülkelerinin sınırlarına dayanmasıyla Avrupa yeni bir sığınmacı kriziyle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte Batılı ülkelerden Rusya, Rus yetkililer, Rus halkı, hatta Rus edebiyatı/ müziğine/ sporcularına dair yaptırımlar ve yasaklar gelmeye başladı; teknolojiden medyaya birçok dünya devi firma Rusya'dan çekilme kararı aldı. Çin ve Hindistan ise ABD'nin baskılarına rağmen yaptırımlara katılmadı.
© Sputnik / Константин МихальчевскийDonbass operasyonu
Donbass operasyonu
© Sputnik / Константин Михальчевский
26 ŞUBAT
İngiliz Chelsea el değiştirdi
Rusya'ya yönelik yaptırımlardan İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç de payını aldı. Kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devreden Abramoviç'in birçok mal varlığına el konuldu. Milyarder iş insanı Rusya- Ukrayna arasındaki uzlaşı çabalarında da rol oynadı. İngiliz ekibi ise ABD'li Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldı.
BM'de Ukrayna operasyonunu kınayan tasarıya ret geldi
Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 26 Şubat'ta yapılan oylamada, Ukrayna'daki operasyonun kınayan karar tasarısını veto etti. BMGK mart ayında da Rusya'ya Ukrayna operasyonuna son verme, tüm güçlerini geri çekme ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı, 5'e karşı 140 oyla kabul etti.
28 ŞUBAT
Belarus'ta Rusya- Ukrayna heyetleri görüşmelere başladı
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından Rusya ve Ukrayna delegeleri ilk defa bir araya geldi. Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bu birinci turu, Belarus’un Ukrayna sınırı yakınlarında gerçekleşti. Yine Belarus'ta 3 Mart'ta gerçekleşen ikinci turda ise taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması ve tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı. Üçüncü görüşme de yine Belarus'ta 7 Mart'ta yapıldı.
1 MART
Avrupa'da Rus basınına yönelik yasaklar
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta ile YouTube, Ukrayna'ya yönelik operasyon nedeniyle Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'e AB genelinde erişimi kısıtlama kararı aldı. Bunun yanı sıra AB Konseyi, Rus medya kuruluşlarının İngilizce, Almanca, Fransızca ile İspanyolcayı da içeren yayınlarını yasakladı. 18 Mart'ta da İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, RT'nin yayın lisansını iptal etti. Rusya bu duruma "Bu yetmez, tüm interneti kesin" diyerek tepki gösterdi.
3 MART
Kim Kardashian ile Kanye West resmi olarak boşandı
2014 yılında dünya evine giren TV show yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Ayrılık sonrası ikili arasında telefon mesajları ve çocukları üzerinden polemikler başladı. West; antisemitik açıklamaları, siyah karşıtlığı ve Nazi lideri Hitler'e hayranlığını açık etmesi sonrası Elon Musk gibi birçok ünlü isim ve markayla da papaz oldu.
© AP Photo / Evan AgostiniKim Kardashian Met Gala
Kim Kardashian Met Gala
© AP Photo / Evan Agostini
4 MART
Pakistan'da Şii camisine bombalı saldırı düzenlendi
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetti.
8 MART
ABD, Rus enerji kaynaklarına yasak getirdi
ABD Başkanı Biden, Ukrayna yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Biden kararın müttefiklerle istişare edilerek alındığının altını çizdi.
9 MART
Şili'nin en genç devlet başkanı 35 yaşındaki Boric oldu
Şili'de Aralık 2021'de düzenlenen seçimi kazanan 36 yaşındaki Gabriel Boric, başkanlık görevini teslim alarak Şili'nin en genç devlet başkanı oldu. Birlik mesajı veren Boric, "Her gün ailenizin yaşam kalitesi için çalışan bir başkan olacağım" dedi.
© AFP 2022 / JAVIER TORRESŞili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric
Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric
© AFP 2022 / JAVIER TORRES
21 MART
Çin'de uçak kazası yaşandı, 132 kişiden kurtulan olmadı
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde dağlık bölgede düştü. Kazadan kurtulan olmadı. Kaza sonrası Boeing uçakları yeniden tartışma konusu oldu.
28 MART
Will Smith, Oscar Ödül töreninde sunucu Chris Rock'a tokat attı
ABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödül töreninde 'En İyi Film' ödülünü 'CODA', 'CODA' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti. Törene, ünlü aktör Will Smith'in, eşiyle ilgili espri yapan sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atması damga vurdu. Sonradan özür dilese de Smith'in 10 yıl törene katılması yasaklandı.
1 NİSAN
Papa, Kanadalı yerlilerden özür diledi
Katolik kiliselerinde yaşanan istismar vakaları ortaya çıkmaya devam ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'a bağlı yatılı okullarda işlenen suçlar için Kanadalı yerlilerden özür diledi. Yerli liderlerle yaptığı görüşmede Papa, "Katolik Kilisesi üyelerinin içler acısı davranışları nedeniyle Tanrı'dan af diliyorum ve kalbimin derinliklerinde çok acı çektiğimi size söylemek istiyorum" dedi.
3 NİSAN
Sırbistan'da seçimin galibi Vucic oldu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ikinci kez liderlik koltuğuna oturdu. Yüzde 60’lık oy oranıyla seçim galibi olan Vucic, Sırbistan’da arka arkaya iki kez seçim galibi olan ilk isim oldu.
Pakistan'da Han dönemi sona erdi
Pakistan'da yaşanan siyasi kriz, parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakanı İmran Han'ın görevinin resmen sona ermesiyle devam etti. Han kendisine yönelik adımlardan ABD'yi sorumlu tuttu.
Macaristan'da Orban 4. kez başbakan seçildi
Macaristan'da Orban 4. kez başbakan seçildi Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı. 2010 yılında göreve gelen Orban, üst üste dördüncü kez seçildi. Sonuçlara dair konuşma yapan Orban "Aydan bile görülebilecek kadar büyük bir zafer kazandık" dedi.
6 NİSAN
Rus siyasetçi Jirinovskiy hayatını kaybetti
Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rus siyasetinin önemli kişiliklerinden olan 30 sene boyunca aktif olarak siyaset yapan Jirinovskiy, Sovyetler Birliği'nin ilk muhalefet partisi olan Liberal Demokrat Parti'ye, kurulduğu 1989'dan beri başkanlık ediyordu.
Vladimir Jirinovskiy
© Sputnik / Алексей Куденко/
14 NİSAN
İngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderecek anlaşmayı imzaladı
Dünya çapında göçmen dalgası tartışmaları sürerken,İngiltere'de hükümet, ülkeye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi ve başvuruları sonuçlanana kadar orada tutulmasını içeren anlaşmayı, Doğu Afrika ülkesiyle imzaladı. Anlaşma için ilk ödeme tutarı ise 120 milyon sterlin olarak belirlendi. 15 Haziran’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği ilk uçuşu durdurdu.
16 NİSAN
Putin, SSCB ile Nazi Almanyası'nın denk tutulmasına cezai yaptırım yasasını onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası’nın alenen denk tutulması için çeşitli cezalar öngören yasayı imzaladı. Karar, Nazizmin yüceltilmesinin engellenmesine yönelik uluslararası girişimlerin ABD ve çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından ket vurulduğu bir dönemde alındı.
Suudi Arabistan'da yeni hac düzenlemesi yapıldı
Suudi Arabistan’da ‘hac reformu’ adımı geldi. Hükümet, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.
20 NİSAN
Assange hakkında ABD'ye iade kararı çıktı
Londra'daki mahkeme, Assange hakkında ABD'ye iade edilmesi emrini verdi. Bu karar, ABD'nin Afganistan ve Irak'takiler başta olmak üzere savaş ve insanlığa karşı suçlarını ifşa eden Julian Assange'ın ömür boyu hapis yatabileceği anlamına geliyordu. Nitekim 17 Haziran'da İngiliz hükümeti de Assange'ın ABD'ye iadesine onay verdi.
24 NİSAN
Fransa'da seçimin galibi Macron oldu
Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 adaydan hiçbiri ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemezken, ilk turdan birinci çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ikinci olan aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenen ikinci turda yarıştı. Macron oyların yüzde 58.54'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu ancak parlamentoda çoğunluğu kaybetti.
4 MAYIS
2022 'maymun çiçeği' salgınının ilk durağı Londra oldu ve 4 Mayıs tarihinde tespit edildi. İlk vakanın ardından hastalık, bir ay gibi kısa bir sürede 30 ülkede; Temmuz ayına gelindiğinde ise 6 kıtada 70'ten fazla ülkeye yayılacaktı.
9 MAYIS
Rusya'da Zafer Günü geçit töreni
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası karşısındaki zaferinin 77. yıldönümü nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi. Törende konuşan Putin, NATO'nun genişleyip Rusya'yı tehdit etmesini eleştirdi; Ukrayna hareketıyla ilgili de “Nazizm'i un ufak edenlerin anısını korumak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Multimedya arşivine gidinZafer Bayramı'nda Moskova'da havai fişek gösterisi
Zafer Bayramı'nda Moskova'da havai fişek gösterisi
© Sputnik / Evgeny Odinokov/
11 MAYIS
Al Jazeera’nin Filistinli muhabiri İsrail’de öldürüldü
Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldü.
16 MAYIS
Fransa'da 30 yıl sonra ilk kadın başbakan
Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetiyle birlikte istifa etti. Fransa Başbakanı Jean Castex’in istifasının ardından 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne ülkenin yeni başbakanı oldu. Borne, 30 yıl aradan sonra söz konusu göreve getirilen ilk kadın olarak kayıtlara geçti.
19 MAYIS
Macron'dan AB üyesi olmak isteyen ülkeler için 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisi geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek, bu ülke gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin Birliğe üye olmak yerine "Avrupa siyasi topluluğu" çatısı altında birleşebileceği önerisinde bulundu. Avrupa Parlamentosu da 1 Mart'taki olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etmişti.
20 MAYIS
Mariupol’ün Rusya’nın kontrolüne geçtiği raporlandı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e raporunda, Mariupol’ün tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğunu belirtti.
24 MAYIS
Moldova eski lideri Dodon hapis cezasına çarptırıldı
Moldova'da eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon, vatana ihanet de dahil olmak üzere dört ayrı suçtan açılan ceza davası kapsamında 72 saatliğine gözaltına alındı. Dodon'a daha sonra 30 günlük bir hapis cezası verilecekti.
30 MAYIS
İklim aktivistlerinden müzelerde eylem silsilesi başladı
2022 yılı aynı zamanda çevrecilerin dünya gündemine oturan eylemlerinin de yılı oldu. Dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa'nın Louvre Müzesi'nde sergilendiği alandaki ziyaretçilerden birinin Leonardo Da Vinci imzalı tabloya fırlattığı pasta, sanat eserlerine yönelik tartışmalı eylemlerin ilk örneklerinden biri oldu.
1 HAZİRAN
Johnny Depp- Amber Heard davası: Ünlü aktör tazminat kazandı
Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında, kazanan Depp oldu. Davayı kazanan Depp'in, Heard'den toplamda 15 milyon dolar tazminat almasına karar verildi. Depp ile Heard arasındaki dava ve tarafların açıkladığı ayrıntılar, dünya gündemini uzun bir süre meşgul etti.
© AFP 2022 / ELIZABETH FRANTZABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde Johnny Depp'in eski eşinin şiddet ve istismar suçlamalarından aklanmak için açtığı davanın dördüncü haftasında Amber Heard ilk kez ifade verirken ağlayan bir manzara çizdi.
ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde Johnny Depp'in eski eşinin şiddet ve istismar suçlamalarından aklanmak için açtığı davanın dördüncü haftasında Amber Heard ilk kez ifade verirken ağlayan bir manzara çizdi.
© AFP 2022 / ELIZABETH FRANTZ
BM, 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi.
2 HAZİRAN
ABD, Küba'ya uçuş yasağını kaldırdı
ABD, Küba’ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı. Bu adım, ABD’nin Küba’ya uyguladığı uzun süreli ambargo döneminin ilk önemli geri adımı oldu.
7 HAZİRAN
Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporu yayınladı
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan 2021 yılı raporu kabul edildi. Raporda, 'temel haklar ve hukukun üstünlüğü' konularında Türkiye'ye eleştiriler yöneltildi. Dışişleri Bakanlığı ise, rapora tepki göstererek "AP’nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek raporda ön yargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz" açıklamasında bulundu.
9 HAZİRAN
Tayland, esrar yetiştirmeyi yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu
Tayland hükümetinin marihuana üretimini yasallaştırmasıyla ülke, Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke oldu. Sağlık Bakanlığı 1 milyon kenevir fidanı dağıtmayı planladığını duyurdu.
22 HAZİRAN
İsviçre, esrar kullanımını yasallaştırdı
İsviçre, ihtiyacı olan hastaların bürokrasiye takılmamasını sağlamak için ağustos başından itibaren tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırdı.
24 HAZİRAN
ABD Yüksek Mahkemesi, kadınların yasal kürtaj hakkını ellerinden aldı
ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etti. Amerikan yaşam biçimini değiştirecek etkide görülen tarihi kararın ardından kürtaj karşıtı muhafazakarlar kutlama, kadın hakları savunucuları protesto gösterileri düzenledi. ABD Başkanı Biden bu kararın ülkeyi 150 yıl geriye götürdüğünü söyledi. Kürtajın yasaklandığı eyaletlerde kadınlar bu hakka erişim için farklı yollar aramaya başladı.
1 TEMMUZ
Rusya’da tüm pandemi kısıtlamaları kaldırıldı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ülkede koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamaları kaldırdı.
7 TEMMUZ
İngiltere Başbakanı Johnson görevi bıraktı
Karıştığı skandalların yükünü artık kaldıramayan ve kabinesinde istifa dalgasıyla karşı karşıya kalan İngiltere Başbakanı Johnson çok direnmesine rağmen sonunda istifa açıklaması yaptı.
8 TEMMUZ
Suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe hayatını kaybetti
Japonya'nın eski başbakanlarından Abe, parlamentonun üst meclisi için yapılacak seçimlerden önce, Liberal Demokrat Parti üyesi Kentaro Asah'ın kampanyasına destek vermek için gittiği Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan ve ailesinin Birleşme Kilisesi adıyla tanınan Moon tarikatı bağlantısının ortaya çıkmasıyla ülkedeki Hıristiyan misyonerler ve tarikatlar bir kez daha gündeme geldi. Tarikatla bağlantılı bakanların ipi çekildi.
© AFP 2022 / STRJaponya'da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının zanlısı olan ve Japon deniz kuvvetlerinin eski bir askeri olduğu belirtilen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın yakalanma görüntüsü
Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının zanlısı olan ve Japon deniz kuvvetlerinin eski bir askeri olduğu belirtilen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın yakalanma görüntüsü
© AFP 2022 / STR
13 TEMMUZ
Sri Lanka Devlet Başkanı Maldivler'e kaçtı
Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, ilk kez vadesi gelen borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü. Devlet Başkanı Rajapaksa, Maldivler'e gidip oradan yetkilerini OHAL ilan eden Başbakan Wickremesinghe'ye devretti. Her ikisinin de istifasını isteyen halk devlet televizyonu ve başbakanlığı bastı. Gösterilere gerçek mermilerle müdahale edildi. Protestocuların, Rajapaksa’nın konutuna ait havuza girdiği görüntüler, gösterilerin sembolik fotoğrafı olarak hafızalara kazındı. Devlet Başkanı'nın istifasını açıklamasıyla protestolar duruldu.
© AFP 2022 / -Sri Lanka başkanlık konutu
Sri Lanka başkanlık konutu
© AFP 2022 / -
18 TEMMUZ
Çin Devlet Başkanı Şi, 8 yıl aradan sonra Sincan'ı ziyaret etti
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 8 yıl aradan sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı, 11-15 Temmuz'da özerk bölgenin merkezi Urumçi ile Şihızi ve Turpan şehirlerinde teftişlerde bulundu. Sincan Uygur Özerk Bölgesi, son yıllarda Batı'nın Çin'e 'insanların zorla çalıştırıldığı' gerekçesiyle baskı uyguladığı gündem başlıkları arasında yer alıyordu.
19 TEMMUZ
AB, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başladı
AB, 2004'te üyelik başvurusunda bulunup Aralık 2005'te aday statüsü alan Kuzey Makedonya ve 2009'da üyelik başvurusunda bulunup Haziran 2014'te aday statüsü alan Arnavutluk'u, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası, nihayet bekleme salonundan çıkardı.
22 TEMMUZ
Tahıl krizi İstanbul’da çözüldü: BM Genel Sekreteri'nden Erdoğan'a teşekkür geldi
İstanbul'da gerçekleştirilen tahıl görüşmelerinin ardından, Rusya ve Ukrayna taraflarının yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla imza töreni düzenlendi. Rusya ve Ukrayna tarafları ayrı metinlere imza attı. 29 Ekim'de ise Kiev’in Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle anlaşma kısa süre için askıya alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 17 Kasım'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda anlaşmanın 120 gün uzatıldığını duyurdu.
31 TEMMUZ
Rusya, Yeni Deniz Doktrini'ni yayınladı
Rusya lideri Vladimir Putin, 31 Temmuz'da yeni Deniz Doktrini'ni onayladı. Doktrinde ABD'nin hakimiyet rotası ve NATO aktivitelerinin artması, Rusya’nın Dünya Okyanusu’ndaki ulusal güvenliğine yönelik başlıca tehdit olarak tanımlandı.
2 AĞUSTOS
ABD'nin 3 numarası Pelosi'den olaylı Tayvan ziyareti
ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in 'tek Çin politikasına ihanetin bedeli olacağı' uyarılarına rağmen, Tayvan'ın başkenti Taipei'ye indi. Çin devlet medyası, Çin'in Su-35 savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiği haberine yer verdi.
5 AĞUSTOS
James Webb teleskobu keşiflerinin arasına 'sucuk karıştı'
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu sayesinde bu yıl çok ilgi çeken keşiflere imza atıldı. İlk kez bir ötegezegen görüntülemesi, bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit etmesi, Jüpiter ve Neptün gezegenlerini hiç olmadığı kadar ayrıntılı görüntülemesi bunlardan birkaçı oldu. Ancak teleskoba atfedilen paylaşımlardan biri bu keşiflere adeta kara çaldı. Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü'nün 'James Webb Teleskobu ile çekildi" deyip paylaştığı görüntü, aslında sucuk fotoğrafı çıktı.
9 AĞUSTOS
Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını düzenlendi
Eski ABD Başkanı Trump, Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurdu. Ardından Trump'ın destekçileri, arama haberlerinin yayılmasıyla birlikte Palm Beach'teki evin karşısında protesto gösterileri düzenledi. ABD Ulusal Arşivleri, Trump'ın evinden 700 sayfalık gizli belge çıktığını duyurdu.
11 AĞUSTOS
Kuzey Kore, Kovid-19'a karşı zafer ilan etti
Kuzey Kore ülkedeki koronavirüs vakalarını uzun bir süre boyunca 'solunum hastalığı' sınıfına sokmakta diretti. Vakaların 2 milyonu aştığı sanılan Kuzey Kore'yle ilgili Kovid-19'a karşı tuzlu su içme önerileri gibi haberler gündem oldu, hatta virüsün Güney Kore'den yollanan balonlardan bulaştığı bile iddia edildi. Lider Kim ilaç sıkıntısı nedeniyle eczaneleri eleştirdi, şahsi ilaçlarını halka bağışladı. 11 Ağustos'ta da koronavirüsle mücadelede zafer elde edildiği açıklandı.
12 AĞUSTOS
Yazar Salman Rüşdi saldırıya uğradı
'Şeytan Ayetleri' kitabından ötürü İran'da hakkında ölüm emri verilen dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi, New York'ta sahnede bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradı.
18 AĞUSTOS
Finlandiya Başbakanı Marin parti görüntüleri sızdı
Festival ve kulüplere haddinden fazla gitmekle eleştirilen 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in ilk olarak Instagram'da Hikayeler bölümünde paylaşıldığı anlaşılan videoda Fin rapçi Petri Nygard ve pop şarkıcısı Antti Tuisku şarkıları eşliğinde bir grup arkadaşıyla dans ettiği ve şarkılara eşlik ettiği görüntüler eleştirilerin odağı oldu. Fin polisi görüntülerde soruşturulacak bir durum olmadığını açıkladı.
© İHA / İHA-AW484838Sanna Marin
Sanna Marin
© İHA / İHA-AW484838
21 AĞUSTOS
Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanlarından Dugin’in kızı Daria Dugina öldürüldü
Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızı Daria Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesiyle hayatını kaybetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna istihbaratının bulunduğunu ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
30 AĞUSTOS
Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Gorbaçov hayatını kaybetti
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. SSCB'nin eski lideri Mart ayında 91 yaşına girmişti.
© ALAIN-PIERRE HOVASSESovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov
© ALAIN-PIERRE HOVASSE
8 EYLÜL
Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti
'Monarşi' denince ilk akla gelen isim olan ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. 73 yaşındaki Prens, '3. Charles' adıyla tahtın bir sonraki sahibi oldu. Eşi Camilla da 'Konsort Kraliçe' unvanı aldı. Bununla birlikte Kral Charles'ın skandalları yeniden eşelenirken Milletler Topluluğu ülkelerinin bazılarında bağımsızlık sesleri yükselmeye başladı.
© AFP 2022 / ANDY BUCHANANKraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth
© AFP 2022 / ANDY BUCHANAN
12 EYLÜL
İsveç'teki seçimlerde sağ blok partileri hükümet kurma şansı yakaladı. İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimlerde sağ blok partileri toplamda yüzde 49.7 ile hükümet kurma imkanına sahip oldu.
13 EYLÜL
Sinemada devrim yapan yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında öldü
Fransız Yeni Dalgası ile birlikte anılan, Serseri Aşıklar ve Alphaville gibi filmleriyle dünya çapında sinemaseverlerin kalbinde ayrı bir yeri olan ve sinemayı adeta yeniden icat eden yönetmen Jean-Luc Godard'ın ölümüyle sinema bir devini daha kaybetti.
2022 Emmy Ödülleri’nde dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülü Squid Game'den Lee'nin
74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olan Güney Koreli Lee Jung-jae bir ilke imza atarken HBO yapımı Succession da en iyi drama dizisi seçildi.
16 EYLÜL
İran'da Mahsa Emini protestoları baş gösterdi
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine gösteriler başladı. İran liderliği gösteriler için ABD başta olmak üzere dış güçleri suçladı. İran Güvenlik Konseyi 3 Aralık'ta toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıkladı. Öte yandan haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverdin'in cezası ise gözaltına alınmasından 23 gün sonra 12 Aralık'ta infaz edildi.
Hintli iş insanı Gautam Adani, dünyanın en zengin ikincisi kişisi oldu
Adani Group’un başkan ve kurucusu olan Hintli iş insanı Gautam Adani, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u tahtından ederek dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yerini aldı.
17 EYLÜL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğin hedeflendiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Zirvesi'ne ilişki olarak, "Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır" dedi. Erdoğan, "Hedefimiz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik" ifadesini kullandı.
24 EYLÜL
Tenis efsanesi Federer kortlara veda etti
Tenisin efsane ismi Roger Federer, 24 yıllık kariyerini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla noktaladı.
26 EYLÜL
Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj
Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama meydana geldi. İlk başta herkesin suçlu olarak gösterdiği Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların devlet düzeyindeki terör saldırısı sonucu meydana geldiğini vurguladı. AB de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını açıkladı. Aynı şekilde Danimarka da patlamaların yol açtığı sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını kaydetti.
29 EYLÜL
TürkAkım operatörünün lisansı iptal edildi
TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V., Avrupa Birliği’nin (AB) 18 Eylül 2022 tarihli yaptırımlarının, ihracat lisansının süresinden önce iptaline yol açtığını belirtti. TürkAkım’ın lisansı bir ay sonra iade edilecekti.
2 EKİM
Bulgaristan’da seçimleri eski Başbakan Borisov’un partisi kazandı
Bulgaristan’da son iki yılda 4. kez yapılan genel seçimlerde, eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi Bulgaristan’ın Avrupalı gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) seçimi ilk sırada bitirdi. Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, hükümeti kurma görevini ise 5 Aralık’ta GERB’e verdi.
4 EKİM
Kuzey Kore'nin fırlattığı füze 5 yıldır ilk kez Japonya üzerinden geçti
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin Japonya'nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıkladı. Benzer denemeyi en son Eylül 2017'de gerçekleştiren Kuzey Kore'nin, kıyı komşusu Japonya üzerinden bir başka bölgeye yönlendirdiği füze sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.
5 EKİM
OPEC+ petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltmaya başladı
OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu, OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, özellikle ABD'nin baskısına rağmen günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Bunun üzerine ABD’den yaptırım tehditleri alan ve Moskova ile ‘işbirliği yapmakla’ suçlanan Riyad yönetimi ise, OPEC+ kararının ekonomik olduğunun altını defaatle çizmek durumunda kaldı.
6 EKİM
Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.
11 EKİM
İsrail ve Lübnan arasında tarihi deniz sınırı anlaşması imzalandı
Lübnan ve İsrail arasında, 1996’dan beri devam eden ‘deniz sınırı anlaşmazlığında’ uzlaşı sağlandı. İki tarafın da Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarına erişmesine izin vermeyi öngören anlaşma, iki ülke arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı ve bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddiası bulunmasına bir son verme amacı ile ABD’nin garantörlüğünde 27 Ekim’de imzalandı. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise Lübnan'ın anlaşmayı kabul ettiğini ve bununla İsrail'i fiilen tanımış olduğunu belirtti.
14 EKİM
Harry Potter'ın 'Hagrid'i hayatını kaybetti
Harry Potter filmlerinde canlandırdığı 'Hagrid' karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz tiyatro sanatçısı ve aktör Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti.
© FotoğrafRobbie Coltrane
Robbie Coltrane
© Fotoğraf
20 EKİM
İngiltere'nin en kısa süreli başbakanı Liz Truss oldu
Bütçe fiyaskosu, piyasaların tepkisi, milletvekili ve bakan isyanlarının ardından beklenen istifasını nihayet açıklayan Liz Truss'ın sadece 44 gün süren başbakanlığı, Britanya tarihinin en kısa süreli liderliği oldu.
24 EKİM
Çin'de Devlet Başkanı Şi üçüncü kez ÇKP Genel Sekreteri seçildi
Çin Komünist Partisinin 23 Ekim’de sona eren 20. Ulusal Kongresi'nin ardından ilk toplantısını yapan partinin en üst yönetim organı Merkez Komite, Şi Cinping'i yeniden genel sekreter seçti. Devlet Başkanı Şi, 2012 ve 2017'nin ardından 2022’de de seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu.
Rishi Sunak, İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı oldu
Britanya başbakanı Truss’ın istifasını açıklaması ve Eski Başbakan Johnson'ın yarıştan çekilmesiyle İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu. Eski Maliye Bakanı olan Sunak, ülkesinin ilk Hint kökenli başbakanı olarak koltuğu 25 Ekim’de resmi olarak Kral 3. Charles’ın onayıyla devraldı.
28 EKİM
NASA, Güneş'in 'gülüşünü' yakaladığı fotoğrafı paylaştı
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen görüntüyü yakaladı. Yaklaşık 1 ay sonra paylaşılan ve Güneş'in 'yüzünü ekşitmiş' gibi göründüğü kare de büyük ilgi topladı.
© AASolar Orbiter, Güneş
Solar Orbiter, Güneş
© AA
31 EKİM
Brezilya'da aşırı sağcı Bolsonaro kaybetti, solcu Lula kazandı
Brezilya'da düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde Lula da Silva, yüzde 50.84 oyla seçimi kazandı. Seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmeyen Bolsonaro'nun destekçileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde askeri birliklerin önünde düzenlediği gösterilerde orduya 'müdahale etme' çağırısında bulundu. 2 Ekim'de düzenlenen seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması nedeniyle 2. tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde, ilk turda en yüksek oyu alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yarışmıştı.
3 KASIM
İsrail'de seçimi Netanyahu liderliğindeki sağ blok kazandı
İsrail’in uzun süreli başbakanlık yapan ismi Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili ile giren Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi ise 32 milletvekili çıkardı.
Pakistan'ın eski başbakanı Han'a silahlı saldırı düzenlendi
Koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmak isteyen Pakistan Eski Başbakanı İmran Han, Vezirabad'da konvoyuna ateş açılması sonucu iki bacağından yaralandı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti.
7 KASIM
Dünyada bir ilk: Laboratuvarda üretilen kan insana nakledildi
İngiltere'nin Bristol, Cambridge ve Londra şehirlerinden bilim insanlarının laboratuvar ortamında ürettiği kan, klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakledildi. Nakil, ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri üzerinde yapılan çalışma sayesinde gerçekleşti.
8 KASIM
ABD'de ara seçimler yapıldı
Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin önünü açacak bir kongre çoğunluğunu amaçlayan Cumhuriyetçiler ile Başkan Joe Biden’ın partisi olan Demokratlar arasında, Kongre ve Temsilciler Meclisi’nin çoğunluğunu belirleyen ara seçimler yapıldı. Demokratların Senato’da çoğunluğu garantilediği seçimler, Cumhuriyetçilerin de az bir farkla Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlaması üzerine sonuçlandı.
9 KASIM
Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki birliklere Herson kentinden çekilme emri verdi
Ukrayna’daki Rus güçlerinin komutanı Surovkin, Kiev'in saldırılarının sivilleri tehlikeye atması nedeniyle ve askeri birliklerin savaşma kapasitesini koruma adına Herson kentinden çekilme teklifinde bulundu. Savunma Bakanı Şoygu da bir komutanın en önemli görevinin asker ve sivillerin canını korumak olduğunu vurgulayarak teklifi kabul etti.
11 KASIM
Kripto para borsası FTX iflas başvurusu yaptı
Likidite sorunu sebebiyle bir süredir kullanıcılara paralarını çektirmeyen kripto para platformu FTX'in de iflas başvurusu yapması ve CEO Bankman- Fried'ın istifası kripto paraların geleceğini sorgulattı.
14 KASIM
G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ile Çin lideri Şi arasında bir ilk gerçekleşti
Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşmeye sahne oldu.
15 KASIM
Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını açıkladı.
Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın köye füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
NATO üyesi Polonya’nın Przewodow bölgesine düşen füzeler iki kişinin ölümüne sebebiyet verdi. olayın hemen ardından Batı medyasında füzelerin ‘Rusya tarafından atıldığı’ haberleri geçilse de, füzelerin Ukrayna’ya ait olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. NATO dahil tüm G20 ülkelerini alarm moduna sokan yalan haberi servis eden AP muhabiri ise işten çıkarıldı.
Türkiye-Mısır yetkilileri görüştü
Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen İklim Zirvesi kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Shoukri ile görüştüğünü açıkladı.
16 KASIM
İsveç Parlamentosu'nda 'terörle mücadele yasa tasarısı' onaylandı
Terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği, İsveç Parlamentosu tarafından onaylandı. Buna göre yeni yasalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni anayasa değişikliğiyle PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulunuldu.
19 KASIM
Kuzey Kore lideri Kim ilk defa kızıyla görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı. Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile eşi Ri'nin evliliğini Temmuz 2012'de kamuoyuna duyurmuştu. Adı bilinmeyen çocuğa ülkenin gelecek lideri olarak bakılıyor.
© AAKim Jong-un ile adı Ju Ae olarak tahmin edilen kızı el ele Kuzey Kore'nin en güçlü kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17 denemesinde
Kim Jong-un ile adı Ju Ae olarak tahmin edilen kızı el ele Kuzey Kore'nin en güçlü kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17 denemesinde
© AA
20 KASIM
2022 Dünya Kupası insan hakları ihlalleri ve rüşvet iddialarının gölgesinde Katar'da düzenlendi. Böylece ilk kez bir Ortadoğu ülkesi, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaştı. Turnavada ilk maç ise Katar ve Ekvator arasında gerçekleşti. Maçın galibi, ev sahibine 2 gol atan Ekvator oldu.
© AAKatar, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarına bilet alma zorunluluğu olmaksızın taraftarların ülkeye girişine müsaade edileceğini duyurdu.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarına bilet alma zorunluluğu olmaksızın taraftarların ülkeye girişine müsaade edileceğini duyurdu.
© AA
23 KASIM
Erdoğan’dan ‘Esad’la görüşme’ açıklaması: 'Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt verdi ve "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" dedi. Türkiye ile Suriye arasında mevcut durumda hala diplomatik görüşmeler yapılmıyor.
27 yıl sonra ilk: Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Türkiye'ye geldi
Küba Devlet Başkanı Diaz Canel, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i resmi törenle karşıladı.
28 KASIM
İran Meclisi, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğe onay verdi
İran’ın Çin,Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya ve Tacikistan’ın da içinde bulunduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyeliğine ilişkin tasarı, Meclis'te kabul edildi. İran Meclisinde yapılan açık oturumda ülkenin ŞİÖ’ye katılımına ilişkin tasarının ana başlıkları ve detayları görüşülerek oylamaya sunulmuştu.
DSÖ, maymun çiçeği hastalığına yeni isim buldu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaz aylarında vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Türkiye dahil birçok ülkede endişelere yol açan Maymun Çiçeği hastalığının ismini “mpox” olarak değiştirdi. Hastalığın ismin "ayrımcı ve damgalayıcı" olduğu tartışılıyordu.
1 ARALIK
Çin'deki tepkiler karşılık buldu, bazı Kovid-19 kapanmalar kalktı
Pandemi 3 yılı doldururken Çin'de ilk günkü gibi sıfır Kovid vakası politikası kapsamında karantina ve kapanma dayatılmasına karşı tepkilerin ardından, Pekin, dizginleri gevşetme sinyali verdi.
3 ARALIK
ABD, Suriye'de DSG güçleriyle ortak devriyeleri durdurduklarını açıkladı
Suriye'deki ABD güçleri, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortak devriyelerini askıya aldığını duyurdu. Komutanlık, devriyelerin 'özellikle cezaevleri çevresinde' kısıtlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.
4 ARALIK
İran’da ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri kaldırıldı
İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını açıkladı. Başsavcı, "Elbette, yargı erki olarak toplumdaki ahlaki sorunlar hakkında görüşümüzü sunacağız" ifadesiyle de kontrollerin süreceğinin sinyalini verdi.
7 ARALIK
ABD'de Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildi
ABD'de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan davayı reddetti.
8 ARALIK
Schengen Bölgesi'ne Hırvatistan'ın katılmasına onay, Bulgaristan ve Romanya'nın katılmasına ret
Sınırlarda kimlik kontrolü olmaksızın seyahat edilebilen Schengen Bölgesi'ne Hırvatistan'ın da katılması, AB içişleri bakanları toplantısında kabul gördü. Bulgaristan ve Romanya'ya ise Schengen'e girmek için beklemeleri söylendi.
9 ARALIK
Almanya'da darbe operasyonu
Almanya'da devleti zorla devirmeye çalıştığı iddia edilen ve Reich Vatandaşları hareketiyle bağlantılı olan aşırı sağcı zanlılara operasyon yapıldı. Almanya'da terör örgütü üyesi oldukları ve silahlı darbe planladıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı. Suçlanan 52 kişi arasında bir prens, yargıçlığa geri dönen eski bir milletvekili ve eski askerler olduğu ortaya çıktı.
Nobel ödülleri sahiplerini buldu
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2022 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Fizik ödülünü Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zeilinger, kimya ödülünü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless, fizyoloji/tıp ödülünü Svante Paabo, ekonomi ödülünü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig ile edebiyat ödülünü de Fransız yazar Annie Ernaux aldı. Nobel Barış Ödülü ise 7 Ekim’de, Belarus'tan aktivist Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan sırasıyla Rusya'da 'yabancı ajan' kabul edilen 'Memorial' ve 'Center for Civil Liberties' örgütlerine verildi.
11 ARALIK
İngiltere’de lösemi hastaları için umut verici gelişme yaşandı
Britanyalı doktorların agresif bir lösemi türüne karşı geliştirdiği öncü tedavinin ilk kez uygulandığı hasta olan 13 yaşındaki Alyssa'nın hastalığının remisyona girdiği açıklandı.
13 ARALIK
AB, Bosna Hersek'e 'aday üye' statüsü verdi
AB üyesi ülkelerin liderleri, Bosna Hersek'e AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesi kararına onay verdi. AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir karar. Bosna Hersek'in geleceği AB'dedir" dedi.
16 ARALIK
Sırbistan'dan Kosova'ya asker göndermek için adım
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulundu. Kosova hükümetinin Sırbistan'ın vermiş olduğu ve Sırpların kullanmayı tercih ettiği araç plakalarını yasaklama ve zorla Kosova plakalarıyla değiştirme kararı, yeni bir kriz perdesi açmıştı. Aralık ayı başında da Kosovalı Sırpların protesto için barikatlar kurmasıyla tansiyon tekrar yükselmişti.
18 ARALIK
2022 Katar Dünya Kupası:Şampiyonluk üçüncü kez Arjantin’in
Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya, Neymar'lı Brezilya ve Ronaldo'lu Portekiz gibi favorilerin elenmesi şoke etkisi yaratırken Fas'ın üçüncülüğü favori görülmeyen takımlara umut ışığı oldu. Özellikle Fas'ın galibiyetle ayrıldığı maçlar sonrası yenilen Avrupa ülkelerinde olaylar çıktı, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Finalde ise Arjantin ve Fransa karşı karşıya geldi. Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Vitrinindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı böylece evine götüren Messi , Türk şef Nusret'in damga vurduğu seremonide bişt giydiği için çok eleştirildi.
© InstagramArjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'yla tarihi bir fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, kupayla yatağa girip poz verdi.
Arjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'yla tarihi bir fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, kupayla yatağa girip poz verdi.
21 ARALIK
Zelenskiy, Ukrayna krizi döneminde ilk defa yurtdışına çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da operasyonun başladığı 24 Şubat'tan bu yana bilinen ilk yurt dışı ziyaretini ABD’ye gerçekleştirdi. ABD Başkanı Biden ile basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ABD Kongresi'nden de açıklamalar yaptı.
28 ARALIK
Rusya, Türkiye ve Suriye’nin savunma bakanları görüştü
Türkiye, Suriye ve Rusya’nın savunma bakanları 2011’den sonra ilk defa bir araya geldi Rusya, Türkiye ve Suriye’nin savunma bakanları Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiler. Söz konusu görüşme, Suriye’de çatışmaların başladığı 2011’den beri Türkiye ve Suriye savunma bakanlarını bir araya getiren ilk görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın bir araya gelmeleri olasılığının tartışıldığı ve Türkiye’nin Suriye’de bir kara operasyonu başlatma ihtimalini gündemde tuttuğu bir dönemde gerçekleşen üçlü görüşme taraflarca ‘olumlu’ olarak değerlendirildi.
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.
© Milli Savunma Bakanlığı
29 ARALIK
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu
Uzun süredir kanser tedavisi gören ve durumu ağırlaşan Brezilyalı efsane Pele hayatını kaybetti. Dünya futbolunun ‘siyah incisi’ Arjantin efsanesi Maradona’dan 2 yıl sonra hayata veda etti. Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören dünya futbolunun ikonik ismi Pele'nin sağlık durumunun kötüye gittiği duyurulmuştu.