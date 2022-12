https://sputniknews.com.tr/20221231/2022de-dunya-gundemine-damga-vuran-olaylar-1064923404.html

2022'de dünya gündemine damga vuran olaylar

2020'den bu yana koronavirüs pandemisiyle meşgul olan dünya gündemini 2022'de, güvenlik garantisi taleplerine ısrarla yanıt verilmeyen Rusya'nın Ukrayna'nın...

2020'den bu yana koronavirüs pandemisiyle meşgul olan dünya gündemini 2022'de, güvenlik garantisi taleplerine ısrarla yanıt verilmeyen Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda başlattığı özel operasyon doldurdu. Harekatla birlikte Batı'nın başlattığı yaptırım yağmuru hükümet ve yetkilileri hedef almakla kalmadı, Rus halkı ve kültürüne de ırkçılığa varan yasaklar getirildi. "Yeni bir soğuk savaş mı başlıyor?" soruları eşliğinde gözler sıklıkla Tayvan ve Kuzey Kore tarafındaki askeri hareketliliğe de çevrildi. Bununla birlikte ülke yönetimlerinde de büyük değişiklikler oldu. İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta oturan hükümdarı 2. Elizabeth hayatını kaybetti, İngiltere üst üste başbakan değiştirdi.; Brezilya'da aşırı sağcı Bolsonaro kaybetti. Güney Kore'deki cadılar bayramı izdihamı, Çin'deki uçak kazası faciası, İran'daki protestoların yanı sıra Katar'daki Dünya Kupası, James Webb teleskobunun keşifleri, Federer'in vedası ve Elon Musk'ın Twitter macerasının başını çektiği gelişmeler de oldukça ilgi çekti. Koronavirüs kadar olmasa da maymun çiçeği virüsü de dünya gündemini meşgul etti.3 OCAKDünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket Apple olduABD'li teknoloji devi Apple, 'borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket' unvanının sahibi oldu. Hisse senedi fiyatı 182.86 doları gören şirket bu koltuğa 2 trilyon dolarlık bir şirket haline gelmesinden sadece 16 ay sonra oturdu4 OCAKKazakistan'da şiddet olaylarına dönüşen protestolar baş gösterdiDoğalgaza gelen yüzde 50 zammı protesto eden Kazakistan halkı sokaklara döküldü. Kazakistan'da hükümet, Mangistav bölgesinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarının protesto edilmesinin ardından bu bölgede gaz fiyatlarını düşürme kararı aldı. Tedbirler kapsamında sınırlar kapatıldı, internet yavaşlatıldı. Protestocuların polise saldırdığı ve polis araçlarını yaktığı görüntüler geldi. Toplamda 8 bin kişi tutuklandı. Rusya 'renkli devrim' uyarısı yaptı. Devlet Başkanı Tokayev'in çağrısıyla ülkeye giden ve aralarında Rus askerlerinin de bulunduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü misyonu da 13 Ocak itibarıyla geri çekilmeye başladı10 OCAKRusya- ABD arasında güvenlik garantileri müzakereleri yapıldıRusya’nın NATO’dan istediği güvenlik garantileri, İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya ve ABD temsilcileri tarafından ele alındı. Böylelikle, Rusya’nın, kendi güvenliğini sağlamak adına Batı ülkelerinden istediği garantilerin ele alındığı görüşmelerin ilk turu gerçekleşmiş oldu. 12 Ocak'ta da Rusya-NATO Konseyi, 2019’dan beri ilk defa toplandı. ABD'den gelen ve kendisini tatmin etmeyen cevaba yanıt veren Rusya 'Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde Kırım'ı güç yoluyla geri alma tehdidi doğar, bu da NATO ile Rusya arasında direkt silahlı çatışmaya yol açar' uyarısı yaptı.11 OCAK'Kahraman' fare Magawa öldüKamboçya’nın ödüllü mayın avcısı keseli sıçan Magawa, emekli edildikten 7 ay sonra hayatını kaybetti. Tanzanya doğumlu Magawa, Kamboçya’da mayın avcısı olarak kullanılmadan önce 1 yıl eğitildi. Magawa yaklaşık 5 yıl süren kariyeri boyunca 100’den fazla mayın ve patlayıcıyı buldu. Eylül 2020’de İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü PDSA tarafından altın madalyayla ödüllendirilmişti.ABD’de domuzdan insana ilk kalp nakli yapıldıABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki David Bennett'e son çare olarak domuz kalbi nakledildi. Bennett 9 Mart’ta hayatını kaybetti. Yine de ameliyatla bir ilke imza atan Müslüman doktor, domuz kalbinin insana naklinde başarının sırrının kokain olmasını açıklamasıyla gündemde uzun süre yer buldu.14 OCAKTürkiye ve Ermenistan'dan normalleşme için ilk adım atıldıTürkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme görüşmelerinin ilki yapıldı. Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Yine normalleşme çerçevesinde 2 Şubat'ta ilk doğrudan uçuşla İstanbul- Erivan seferi yapıldı.15 OCAKPasifik ülkesi Tonga'da yanardağ felaketi yaşandıPasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunami nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yanardağ patlaması Japonya'da tsunamiye, Avustralya'da da tsunami uyarısı verilmesine neden olurken Peru'da 18 Ocak'ta dalga boylarının yükselmesi nedeniyle 80 liman kapatıldı. Felaketin ardından Peru'da 21 Ocak'ta 21 sahilde petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle 'Çevresel Acil Durum' ilan edildi. NASA, yanardağın atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharı püskürttüğünü açıkladı.17 OCAKAvustralya Açık'ta aşı karşıtı Djokovic kriziSırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurdu. Ancak Sırp raket, Avustralya'daki Melbourne Havaalanı'nda sorguya alındı ve ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi. Sırbistan lideri duruma sert tepki gösterdi. Bir anda tüm dünyanın gündemine yerleşen davalar sonucunda sınır dışı edilen Djokovic'in Avustralya'ya 3 yıl girişi de engellendi.20 OCAKAvusturya, Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren ilk ülke olduAvusturya, Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk AB ülkesi oldu. Avusturya Parlamentosu'nda yapılan oylamada teklif 33 hayır oyuna karşı 137 evet oyuyla kabul edildi. Ülkede protestolara yol açan zorunluluk, Mart ayında kaldırıldı.19 yaşındaki kadın pilot Rutherford'dan iki rekor birden kırdıBelçika'dan yola çıkarak dünyayı dolaşan Zara Rutherford, dünyanın çevresini dolaşan en genç ve bunu hafif bir uçakla yapan ilk kadın pilot oldu. 18 Ağustos 2021'de yola çıkan ve Shark model uçağıyla 52'nin üzerinde ülkeyi dolaşan Rutherford, toplamda 51 bin km yol kat etmiş oldu.23 OCAKErmenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa ettiErmenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti. Parlamentoda 3 Mart'ta yapılan oylamanın ikinci turunda, iktidar partisinin adayı Vaagn Haçaturyan, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.24 OCAKPakistan Yüksek Mahkemesi'nde ilk kez bir kadın yargıç göreve başladıPakistan'da kadın yargıç Ayşe Malik başkent İslamabad'da düzenlenen törende yemin ederek Yüksek Mahkeme'deki görevine başladı. Böylelikle Malik, 16 erkek yargıcın görev yaptığı Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin ilk ve tek kadın yargıcı oldu.26 OCAKParis'te Normandiya formatında görüşme gerçekleştiNormandiya Dörtlüsü ülkeleri Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’nın temsilcileri Ukrayna geriliminin tırmandığı bir dönemde Paris’te bir araya geldi. Taraflar Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese koşulsuz uyulması gerektiğini kabul etti. Rusya taraflardan birini silahlandırmanın diğerini boğmak anlamına geleceği uyarısı yaptı. Bununla birlikte 10 Şubat'ta Normandiya Dörtlüsü ülkelerinin siyasi danışmanları Almanya'nın başkenti Berlin’de bir araya geldi ama görüşmede bir ilerleme sağlanamadı.28 OCAKBir robot ilk kez insan yardımı olmadan ameliyat yaptıABD’de Akıllı Doku Otonom Robotu, insan yardımı olmadan hayvanlar üzerinde başarılı bir laparoskopik cerrahi operasyonu yaparak bir ilki gerçekleştirdi.1 ŞUBATİspanyol sporcu Fernandez en uzun süre havuzda yüzme rekoru kırdıİspanyol sporcu Pablo Fernandez, bir sosyal dayanışma projesi kapsamında 36 saat hiç durmadan havuzda yüzerek, en uzun süre havuzda yüzme rekoruyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.3 ŞUBATABD'nin Türkiye- Suriye sınırındaki operasyonuyla IŞİD lideri öldürüldüABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de, Türkiye sınırında düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı. IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden bu yana bölgedeki bu en büyük operasyonda en az 13 sivil de hayatını kaybetti. ABD, Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ölümünden sonra örgütün başına geçen Ebu el Hassan el Haşimi el Kureyşi'yi de aralık ayında öldürdü.CAR T-hücresiyle lösemiye tam tedavi uygulandıKanserle mücadelede çığır açan CAR-T tedavisinin ABD'de ilk uygulandığı iki hastanın vücutlarında, kanser öldüren hücrelerin 10 yıldan uzun süre sonra hala bulunduğu ve bu sayede kanserden tümüyle azade oldukları belirlendi.4 ŞUBATPekin'deki 24. Kış Olimpiyat Oyunları başladıÇin'in başkenti Pekin'de koronavirüs salgını ve diplomatik boykot gölgesinde 24. Kış Olimpiyat Oyunları düzenlendi. Pekin hem yaz hem oyunlarına ev sahipliği yapan ilk şehir oldu. Pekin 2022 aynı zamanda Tokyo Yaz Olimpiyatları ile birlikte son 6 ay içindeki 3. olimpiyat olarak kayıtlara geçti. 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele ettiği organizasyonda Rus sporcular 'Rusya Olimpiyat Komitesi' adı altında yarıştı. Madalya sıralamasında Norveç, Almanya ve Çin ilk sıralarda yer aldı.7 ŞUBATUkrayna krizinin çözümü için diplomasi trafiğiRusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Gündemlerinde tırmanan Ukrayna gerilimi vardı. Macron ve Putin'in görüştüğü masanın uzunluğu ve iki liderin arada dikkat çeken bir mesafeyle oturması basının gündemine yerleşti. Macron mekik diplomasisi kapsamında bu görüşmenin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Ukrayna lideri Zelenskiy ile de bir araya geldi. 10 Şubat'ta da dönemin İngiltere başbakanı Truss, Moskova'yı ziyaret etti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü.11 ŞUBATHIV’i keşfeden Fransız virolog Montagnier hayatını kaybettiAIDS hastalığına yol açan HIV’i keşfettiği için 2008’de Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında öldü. Montagnier son dönemde Kovid-19 virüsü ve aşısı karşıtı söylemleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.13 ŞUBATAlmanya ile Ukrayna arasında kriz yaşandıAlmanya’da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde Frank-Walter Steinmeier yeniden seçildi. Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunmadığını açıkladı. Başbakan Scholz da Ukrayna'yı ziyaret etmeme sebebi olarak Steinmeier'in Ukrayna'da istenmemesini gerekçe gösterdi. Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi'nin Scholz'a 'gücenik sosis' demesi de bardağı taşırdı. Ancak Scholz, 16 Haziran'da Fransa, Romanya ve İtalya liderleriyle birlikte Kiev'i ziyaret etti.16 ŞUBATBrezilya'daki sel felaketinde 200'ü aşkın kişi hayatını kaybettiBrezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde 1932'den bu yana en şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 232 kişi hayatını kaybetti.21 ŞUBATBilinen en büyük galaksi keşfedildiBilim insanları şimdiye kadar gözlemlenen en büyük galaksinin keşfedildiğini duyurdu. Radyo galaksisi türündeki gök adanın Dünya'nın bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nden 100 kat daha büyük olduğu açıklandı. 17 Şubat'ta da Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yaklaşık 12 milyar yıl önce oluşmaya başlayan Samanyolu Galaksisi'nde daha önce bilinmeyen yeni bir galaksinin kalıntılarını tespit etmişti.Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıdıRusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve bir süredir ateşkese uyulmadığı için Rusya ile Batı arasındaki krizin temel nedeni olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Başta NATO olmak üzere, İrlanda, Almanya, Türkiye, Gürcistan, İtalya, İngiltere, ABD, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Hollanda, Yunanistan, Balkan ülkeleri, İsveç, Macaristan, Moldova ve AB ülkeleri bu karara tepki gösterdi. Çok sayıda ülke Rusya hakkında yaptırım kararı aldı. Rusya bu yaptırımların savaş ilanına eşdeğer olduğu uyarısı yaptı.22 ŞUBATTwitter'dan kovulan eski ABD lideri Trump'ın yeni sosyal medya girişimi duyurulduEski ABD Başkanı Trump, Kongre baskınındaki rolü gerekçe gösterilerek Twitter'ın hesabını askıya almasının 1 yıl ardından 'Truth Social' ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sundu. Trump'ın hesabı üzerindeki engel dünyanın en zenginlerinden Musk'ın şirketi satın alması sonrası kaldırılsa da 2024 seçimlerine de adaylığını koyan eski başkan platforma dönmeyi düşünmediğini açıkladı.23 ŞUBATUkrayna'da OHAL, Donetsk ve Lugansk'tan Rusya'ya yardım çağrısıUkrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülke genelinde Donetsk ve Lugansk bölgeleri hariç 30 günlük olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Donetsk ve Lugansk liderleri, Ukrayna'nın saldırganlığının püskürtülmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım talep etti.24 ŞUBATRusya, Ukrayna'nın doğusuna özel operasyon başlattıRusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’da bir özel askeri operasyon başlattığını duyurdu; Ukrayna'yı işgal etme gibi bir hedeflerinin olmadığını ama ateşkes ihlallerine ve NATO tehdidine daha fazla sessiz kalamayacaklarının altını çizdi. Bu açıklama sonrası tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna'nın doğusuna çevrildi. Ukrayna lideri Zelenskiy ülke çapında seferberlik ilan etti. Donetsk ve Lugansk'ta uzun süredir güvende olmayan vatandaşlar Rusya'ya tahliye edilirken 2 milyonu aşkın Ukraynalı sivil de AB ülkelerinin sınırlarına dayanmasıyla Avrupa yeni bir sığınmacı kriziyle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte Batılı ülkelerden Rusya, Rus yetkililer, Rus halkı, hatta Rus edebiyatı/ müziğine/ sporcularına dair yaptırımlar ve yasaklar gelmeye başladı; teknolojiden medyaya birçok dünya devi firma Rusya'dan çekilme kararı aldı. Çin ve Hindistan ise ABD'nin baskılarına rağmen yaptırımlara katılmadı.26 ŞUBATİngiliz Chelsea el değiştirdiRusya'ya yönelik yaptırımlardan İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç de payını aldı. Kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devreden Abramoviç'in birçok mal varlığına el konuldu. Milyarder iş insanı Rusya- Ukrayna arasındaki uzlaşı çabalarında da rol oynadı. İngiliz ekibi ise ABD'li Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldı.BM'de Ukrayna operasyonunu kınayan tasarıya ret geldiRusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 26 Şubat'ta yapılan oylamada, Ukrayna'daki operasyonun kınayan karar tasarısını veto etti. BMGK mart ayında da Rusya'ya Ukrayna operasyonuna son verme, tüm güçlerini geri çekme ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı, 5'e karşı 140 oyla kabul etti.28 ŞUBATBelarus'ta Rusya- Ukrayna heyetleri görüşmelere başladıRusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından Rusya ve Ukrayna delegeleri ilk defa bir araya geldi. Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin bu birinci turu, Belarus’un Ukrayna sınırı yakınlarında gerçekleşti. Yine Belarus'ta 3 Mart'ta gerçekleşen ikinci turda ise taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması ve tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı. Üçüncü görüşme de yine Belarus'ta 7 Mart'ta yapıldı.1 MARTAvrupa'da Rus basınına yönelik yasaklarFacebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta ile YouTube, Ukrayna'ya yönelik operasyon nedeniyle Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'e AB genelinde erişimi kısıtlama kararı aldı. Bunun yanı sıra AB Konseyi, Rus medya kuruluşlarının İngilizce, Almanca, Fransızca ile İspanyolcayı da içeren yayınlarını yasakladı. 18 Mart'ta da İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, RT'nin yayın lisansını iptal etti. Rusya bu duruma "Bu yetmez, tüm interneti kesin" diyerek tepki gösterdi.3 MARTKim Kardashian ile Kanye West resmi olarak boşandı2014 yılında dünya evine giren TV show yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Ayrılık sonrası ikili arasında telefon mesajları ve çocukları üzerinden polemikler başladı. West; antisemitik açıklamaları, siyah karşıtlığı ve Nazi lideri Hitler'e hayranlığını açık etmesi sonrası Elon Musk gibi birçok ünlü isim ve markayla da papaz oldu.4 MARTPakistan'da Şii camisine bombalı saldırı düzenlendiPakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetti.8 MARTABD, Rus enerji kaynaklarına yasak getirdiABD Başkanı Biden, Ukrayna yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Biden kararın müttefiklerle istişare edilerek alındığının altını çizdi.9 MARTŞili'nin en genç devlet başkanı 35 yaşındaki Boric olduŞili'de Aralık 2021'de düzenlenen seçimi kazanan 36 yaşındaki Gabriel Boric, başkanlık görevini teslim alarak Şili'nin en genç devlet başkanı oldu. Birlik mesajı veren Boric, "Her gün ailenizin yaşam kalitesi için çalışan bir başkan olacağım" dedi.21 MARTÇin'de uçak kazası yaşandı, 132 kişiden kurtulan olmadıÇin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde dağlık bölgede düştü. Kazadan kurtulan olmadı. Kaza sonrası Boeing uçakları yeniden tartışma konusu oldu.28 MARTWill Smith, Oscar Ödül töreninde sunucu Chris Rock'a tokat attıABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödül töreninde 'En İyi Film' ödülünü 'CODA', 'CODA' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti. Törene, ünlü aktör Will Smith'in, eşiyle ilgili espri yapan sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atması damga vurdu. Sonradan özür dilese de Smith'in 10 yıl törene katılması yasaklandı.1 NİSANPapa, Kanadalı yerlilerden özür dilediKatolik kiliselerinde yaşanan istismar vakaları ortaya çıkmaya devam ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'a bağlı yatılı okullarda işlenen suçlar için Kanadalı yerlilerden özür diledi. Yerli liderlerle yaptığı görüşmede Papa, "Katolik Kilisesi üyelerinin içler acısı davranışları nedeniyle Tanrı'dan af diliyorum ve kalbimin derinliklerinde çok acı çektiğimi size söylemek istiyorum" dedi.3 NİSANSırbistan'da seçimin galibi Vucic olduSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ikinci kez liderlik koltuğuna oturdu. Yüzde 60’lık oy oranıyla seçim galibi olan Vucic, Sırbistan’da arka arkaya iki kez seçim galibi olan ilk isim oldu.Pakistan'da Han dönemi sona erdiPakistan'da yaşanan siyasi kriz, parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakanı İmran Han'ın görevinin resmen sona ermesiyle devam etti. Han kendisine yönelik adımlardan ABD'yi sorumlu tuttu. Macaristan'da Orban 4. kez başbakan seçildiMacaristan'da Orban 4. kez başbakan seçildi Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı. 2010 yılında göreve gelen Orban, üst üste dördüncü kez seçildi. Sonuçlara dair konuşma yapan Orban "Aydan bile görülebilecek kadar büyük bir zafer kazandık" dedi. 6 NİSANRus siyasetçi Jirinovskiy hayatını kaybettiRusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rus siyasetinin önemli kişiliklerinden olan 30 sene boyunca aktif olarak siyaset yapan Jirinovskiy, Sovyetler Birliği'nin ilk muhalefet partisi olan Liberal Demokrat Parti'ye, kurulduğu 1989'dan beri başkanlık ediyordu.14 NİSANİngiltere, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderecek anlaşmayı imzaladıDünya çapında göçmen dalgası tartışmaları sürerken,İngiltere'de hükümet, ülkeye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi ve başvuruları sonuçlanana kadar orada tutulmasını içeren anlaşmayı, Doğu Afrika ülkesiyle imzaladı. Anlaşma için ilk ödeme tutarı ise 120 milyon sterlin olarak belirlendi. 15 Haziran’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği ilk uçuşu durdurdu.16 NİSANPutin, SSCB ile Nazi Almanyası'nın denk tutulmasına cezai yaptırım yasasını onayladıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası’nın alenen denk tutulması için çeşitli cezalar öngören yasayı imzaladı. Karar, Nazizmin yüceltilmesinin engellenmesine yönelik uluslararası girişimlerin ABD ve çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından ket vurulduğu bir dönemde alındı.Suudi Arabistan'da yeni hac düzenlemesi yapıldıSuudi Arabistan’da ‘hac reformu’ adımı geldi. Hükümet, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.20 NİSANAssange hakkında ABD'ye iade kararı çıktıLondra'daki mahkeme, Assange hakkında ABD'ye iade edilmesi emrini verdi. Bu karar, ABD'nin Afganistan ve Irak'takiler başta olmak üzere savaş ve insanlığa karşı suçlarını ifşa eden Julian Assange'ın ömür boyu hapis yatabileceği anlamına geliyordu. Nitekim 17 Haziran'da İngiliz hükümeti de Assange'ın ABD'ye iadesine onay verdi.24 NİSANFransa'da seçimin galibi Macron olduFransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 adaydan hiçbiri ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemezken, ilk turdan birinci çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ikinci olan aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenen ikinci turda yarıştı. Macron oyların yüzde 58.54'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu ancak parlamentoda çoğunluğu kaybetti.4 MAYIS 2022 'maymun çiçeği' salgınının ilk durağı Londra oldu ve 4 Mayıs tarihinde tespit edildi. İlk vakanın ardından hastalık, bir ay gibi kısa bir sürede 30 ülkede; Temmuz ayına gelindiğinde ise 6 kıtada 70'ten fazla ülkeye yayılacaktı.9 MAYISRusya'da Zafer Günü geçit töreniRusya'nın başkenti Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası karşısındaki zaferinin 77. yıldönümü nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi. Törende konuşan Putin, NATO'nun genişleyip Rusya'yı tehdit etmesini eleştirdi; Ukrayna hareketıyla ilgili de “Nazizm'i un ufak edenlerin anısını korumak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.11 MAYISAl Jazeera’nin Filistinli muhabiri İsrail’de öldürüldüAl Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldü.16 MAYISFransa'da 30 yıl sonra ilk kadın başbakanFransa Başbakanı Jean Castex, hükümetiyle birlikte istifa etti. Fransa Başbakanı Jean Castex’in istifasının ardından 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne ülkenin yeni başbakanı oldu. Borne, 30 yıl aradan sonra söz konusu göreve getirilen ilk kadın olarak kayıtlara geçti.19 MAYISMacron'dan AB üyesi olmak isteyen ülkeler için 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisi geldiFransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek, bu ülke gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin Birliğe üye olmak yerine "Avrupa siyasi topluluğu" çatısı altında birleşebileceği önerisinde bulundu. Avrupa Parlamentosu da 1 Mart'taki olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etmişti.20 MAYISMariupol’ün Rusya’nın kontrolüne geçtiği raporlandıRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e raporunda, Mariupol’ün tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğunu belirtti.24 MAYISMoldova eski lideri Dodon hapis cezasına çarptırıldıMoldova'da eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon, vatana ihanet de dahil olmak üzere dört ayrı suçtan açılan ceza davası kapsamında 72 saatliğine gözaltına alındı. Dodon'a daha sonra 30 günlük bir hapis cezası verilecekti.30 MAYISİklim aktivistlerinden müzelerde eylem silsilesi başladı2022 yılı aynı zamanda çevrecilerin dünya gündemine oturan eylemlerinin de yılı oldu. Dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa'nın Louvre Müzesi'nde sergilendiği alandaki ziyaretçilerden birinin Leonardo Da Vinci imzalı tabloya fırlattığı pasta, sanat eserlerine yönelik tartışmalı eylemlerin ilk örneklerinden biri oldu.1 HAZİRANJohnny Depp- Amber Heard davası: Ünlü aktör tazminat kazandıDünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında, kazanan Depp oldu. Davayı kazanan Depp'in, Heard'den toplamda 15 milyon dolar tazminat almasına karar verildi. Depp ile Heard arasındaki dava ve tarafların açıkladığı ayrıntılar, dünya gündemini uzun bir süre meşgul etti.BM, 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdiBirleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi.2 HAZİRANABD, Küba'ya uçuş yasağını kaldırdıABD, Küba’ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı. Bu adım, ABD’nin Küba’ya uyguladığı uzun süreli ambargo döneminin ilk önemli geri adımı oldu.7 HAZİRANAvrupa Parlamentosu, Türkiye raporu yayınladıAvrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan 2021 yılı raporu kabul edildi. Raporda, 'temel haklar ve hukukun üstünlüğü' konularında Türkiye'ye eleştiriler yöneltildi. Dışişleri Bakanlığı ise, rapora tepki göstererek "AP’nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek raporda ön yargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz" açıklamasında bulundu.9 HAZİRANTayland, esrar yetiştirmeyi yasallaştıran ilk Asya ülkesi olduTayland hükümetinin marihuana üretimini yasallaştırmasıyla ülke, Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke oldu. Sağlık Bakanlığı 1 milyon kenevir fidanı dağıtmayı planladığını duyurdu.22 HAZİRANİsviçre, esrar kullanımını yasallaştırdıİsviçre, ihtiyacı olan hastaların bürokrasiye takılmamasını sağlamak için ağustos başından itibaren tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırdı.24 HAZİRANABD Yüksek Mahkemesi, kadınların yasal kürtaj hakkını ellerinden aldıABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etti. Amerikan yaşam biçimini değiştirecek etkide görülen tarihi kararın ardından kürtaj karşıtı muhafazakarlar kutlama, kadın hakları savunucuları protesto gösterileri düzenledi. ABD Başkanı Biden bu kararın ülkeyi 150 yıl geriye götürdüğünü söyledi. Kürtajın yasaklandığı eyaletlerde kadınlar bu hakka erişim için farklı yollar aramaya başladı.1 TEMMUZRusya’da tüm pandemi kısıtlamaları kaldırıldıRusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ülkede koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen tüm kısıtlamaları kaldırdı.7 TEMMUZİngiltere Başbakanı Johnson görevi bıraktıKarıştığı skandalların yükünü artık kaldıramayan ve kabinesinde istifa dalgasıyla karşı karşıya kalan İngiltere Başbakanı Johnson çok direnmesine rağmen sonunda istifa açıklaması yaptı.8 TEMMUZSuikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe hayatını kaybettiJaponya'nın eski başbakanlarından Abe, parlamentonun üst meclisi için yapılacak seçimlerden önce, Liberal Demokrat Parti üyesi Kentaro Asah'ın kampanyasına destek vermek için gittiği Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan ve ailesinin Birleşme Kilisesi adıyla tanınan Moon tarikatı bağlantısının ortaya çıkmasıyla ülkedeki Hıristiyan misyonerler ve tarikatlar bir kez daha gündeme geldi. Tarikatla bağlantılı bakanların ipi çekildi.13 TEMMUZSri Lanka Devlet Başkanı Maldivler'e kaçtıTarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, ilk kez vadesi gelen borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü. Devlet Başkanı Rajapaksa, Maldivler'e gidip oradan yetkilerini OHAL ilan eden Başbakan Wickremesinghe'ye devretti. Her ikisinin de istifasını isteyen halk devlet televizyonu ve başbakanlığı bastı. Gösterilere gerçek mermilerle müdahale edildi. Protestocuların, Rajapaksa’nın konutuna ait havuza girdiği görüntüler, gösterilerin sembolik fotoğrafı olarak hafızalara kazındı. Devlet Başkanı'nın istifasını açıklamasıyla protestolar duruldu.18 TEMMUZÇin Devlet Başkanı Şi, 8 yıl aradan sonra Sincan'ı ziyaret ettiÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, 8 yıl aradan sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı, 11-15 Temmuz'da özerk bölgenin merkezi Urumçi ile Şihızi ve Turpan şehirlerinde teftişlerde bulundu. Sincan Uygur Özerk Bölgesi, son yıllarda Batı'nın Çin'e 'insanların zorla çalıştırıldığı' gerekçesiyle baskı uyguladığı gündem başlıkları arasında yer alıyordu.19 TEMMUZAB, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başladıAB, 2004'te üyelik başvurusunda bulunup Aralık 2005'te aday statüsü alan Kuzey Makedonya ve 2009'da üyelik başvurusunda bulunup Haziran 2014'te aday statüsü alan Arnavutluk'u, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası, nihayet bekleme salonundan çıkardı.22 TEMMUZTahıl krizi İstanbul’da çözüldü: BM Genel Sekreteri'nden Erdoğan'a teşekkür geldiİstanbul'da gerçekleştirilen tahıl görüşmelerinin ardından, Rusya ve Ukrayna taraflarının yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla imza töreni düzenlendi. Rusya ve Ukrayna tarafları ayrı metinlere imza attı. 29 Ekim'de ise Kiev’in Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle anlaşma kısa süre için askıya alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 17 Kasım'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda anlaşmanın 120 gün uzatıldığını duyurdu.31 TEMMUZRusya, Yeni Deniz Doktrini'ni yayınladıRusya lideri Vladimir Putin, 31 Temmuz'da yeni Deniz Doktrini'ni onayladı. Doktrinde ABD'nin hakimiyet rotası ve NATO aktivitelerinin artması, Rusya’nın Dünya Okyanusu’ndaki ulusal güvenliğine yönelik başlıca tehdit olarak tanımlandı.2 AĞUSTOSABD'nin 3 numarası Pelosi'den olaylı Tayvan ziyaretiABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in 'tek Çin politikasına ihanetin bedeli olacağı' uyarılarına rağmen, Tayvan'ın başkenti Taipei'ye indi. Çin devlet medyası, Çin'in Su-35 savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiği haberine yer verdi.5 AĞUSTOSJames Webb teleskobu keşiflerinin arasına 'sucuk karıştı'ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu sayesinde bu yıl çok ilgi çeken keşiflere imza atıldı. İlk kez bir ötegezegen görüntülemesi, bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit etmesi, Jüpiter ve Neptün gezegenlerini hiç olmadığı kadar ayrıntılı görüntülemesi bunlardan birkaçı oldu. Ancak teleskoba atfedilen paylaşımlardan biri bu keşiflere adeta kara çaldı. Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü'nün 'James Webb Teleskobu ile çekildi" deyip paylaştığı görüntü, aslında sucuk fotoğrafı çıktı.9 AĞUSTOSTrump'ın Florida'daki evine FBI baskını düzenlendiEski ABD Başkanı Trump, Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurdu. Ardından Trump'ın destekçileri, arama haberlerinin yayılmasıyla birlikte Palm Beach'teki evin karşısında protesto gösterileri düzenledi. ABD Ulusal Arşivleri, Trump'ın evinden 700 sayfalık gizli belge çıktığını duyurdu.11 AĞUSTOSKuzey Kore, Kovid-19'a karşı zafer ilan ettiKuzey Kore ülkedeki koronavirüs vakalarını uzun bir süre boyunca 'solunum hastalığı' sınıfına sokmakta diretti. Vakaların 2 milyonu aştığı sanılan Kuzey Kore'yle ilgili Kovid-19'a karşı tuzlu su içme önerileri gibi haberler gündem oldu, hatta virüsün Güney Kore'den yollanan balonlardan bulaştığı bile iddia edildi. Lider Kim ilaç sıkıntısı nedeniyle eczaneleri eleştirdi, şahsi ilaçlarını halka bağışladı. 11 Ağustos'ta da koronavirüsle mücadelede zafer elde edildiği açıklandı.12 AĞUSTOSYazar Salman Rüşdi saldırıya uğradı'Şeytan Ayetleri' kitabından ötürü İran'da hakkında ölüm emri verilen dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi, New York'ta sahnede bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradı.18 AĞUSTOSFinlandiya Başbakanı Marin parti görüntüleri sızdıFestival ve kulüplere haddinden fazla gitmekle eleştirilen 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in ilk olarak Instagram'da Hikayeler bölümünde paylaşıldığı anlaşılan videoda Fin rapçi Petri Nygard ve pop şarkıcısı Antti Tuisku şarkıları eşliğinde bir grup arkadaşıyla dans ettiği ve şarkılara eşlik ettiği görüntüler eleştirilerin odağı oldu. Fin polisi görüntülerde soruşturulacak bir durum olmadığını açıkladı.21 AĞUSTOSRusya’nın tanınmış siyaset uzmanlarından Dugin’in kızı Daria Dugina öldürüldüRus siyaset uzmanı Dugin’in kızı Daria Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesiyle hayatını kaybetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna istihbaratının bulunduğunu ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.30 AĞUSTOSSovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Gorbaçov hayatını kaybettiSovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. SSCB'nin eski lideri Mart ayında 91 yaşına girmişti.8 EYLÜLKraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti'Monarşi' denince ilk akla gelen isim olan ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. 73 yaşındaki Prens, '3. Charles' adıyla tahtın bir sonraki sahibi oldu. Eşi Camilla da 'Konsort Kraliçe' unvanı aldı. Bununla birlikte Kral Charles'ın skandalları yeniden eşelenirken Milletler Topluluğu ülkelerinin bazılarında bağımsızlık sesleri yükselmeye başladı.12 EYLÜL İsveç'teki seçimlerde sağ blok partileri hükümet kurma şansı yakaladı. İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimlerde sağ blok partileri toplamda yüzde 49.7 ile hükümet kurma imkanına sahip oldu.13 EYLÜLSinemada devrim yapan yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında öldüFransız Yeni Dalgası ile birlikte anılan, Serseri Aşıklar ve Alphaville gibi filmleriyle dünya çapında sinemaseverlerin kalbinde ayrı bir yeri olan ve sinemayı adeta yeniden icat eden yönetmen Jean-Luc Godard'ın ölümüyle sinema bir devini daha kaybetti.2022 Emmy Ödülleri’nde dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülü Squid Game'den Lee'nin74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olan Güney Koreli Lee Jung-jae bir ilke imza atarken HBO yapımı Succession da en iyi drama dizisi seçildi.16 EYLÜLİran'da Mahsa Emini protestoları baş gösterdiİran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine gösteriler başladı. İran liderliği gösteriler için ABD başta olmak üzere dış güçleri suçladı. İran Güvenlik Konseyi 3 Aralık'ta toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıkladı. Öte yandan haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverdin'in cezası ise gözaltına alınmasından 23 gün sonra 12 Aralık'ta infaz edildi.Hintli iş insanı Gautam Adani, dünyanın en zengin ikincisi kişisi olduAdani Group’un başkan ve kurucusu olan Hintli iş insanı Gautam Adani, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u tahtından ederek dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yerini aldı.17 EYLÜLCumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğin hedeflendiğini açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Zirvesi'ne ilişki olarak, "Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır" dedi. Erdoğan, "Hedefimiz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik" ifadesini kullandı.24 EYLÜLTenis efsanesi Federer kortlara veda ettiTenisin efsane ismi Roger Federer, 24 yıllık kariyerini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla noktaladı.26 EYLÜLKuzey Akım boru hatlarına sabotajKuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama meydana geldi. İlk başta herkesin suçlu olarak gösterdiği Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların devlet düzeyindeki terör saldırısı sonucu meydana geldiğini vurguladı. AB de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını açıkladı. Aynı şekilde Danimarka da patlamaların yol açtığı sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını kaydetti.29 EYLÜLTürkAkım operatörünün lisansı iptal edildiTürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V., Avrupa Birliği’nin (AB) 18 Eylül 2022 tarihli yaptırımlarının, ihracat lisansının süresinden önce iptaline yol açtığını belirtti. TürkAkım’ın lisansı bir ay sonra iade edilecekti.2 EKİMBulgaristan’da seçimleri eski Başbakan Borisov’un partisi kazandıBulgaristan’da son iki yılda 4. kez yapılan genel seçimlerde, eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi Bulgaristan’ın Avrupalı gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) seçimi ilk sırada bitirdi. Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, hükümeti kurma görevini ise 5 Aralık’ta GERB’e verdi.4 EKİMKuzey Kore'nin fırlattığı füze 5 yıldır ilk kez Japonya üzerinden geçtiJaponya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin Japonya'nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıkladı. Benzer denemeyi en son Eylül 2017'de gerçekleştiren Kuzey Kore'nin, kıyı komşusu Japonya üzerinden bir başka bölgeye yönlendirdiği füze sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.5 EKİMOPEC+ petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltmaya başladıOPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu, OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, özellikle ABD'nin baskısına rağmen günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Bunun üzerine ABD’den yaptırım tehditleri alan ve Moskova ile ‘işbirliği yapmakla’ suçlanan Riyad yönetimi ise, OPEC+ kararının ekonomik olduğunun altını defaatle çizmek durumunda kaldı.6 EKİMTürkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme gerçekleştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.11 EKİMİsrail ve Lübnan arasında tarihi deniz sınırı anlaşması imzalandıLübnan ve İsrail arasında, 1996’dan beri devam eden ‘deniz sınırı anlaşmazlığında’ uzlaşı sağlandı. İki tarafın da Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarına erişmesine izin vermeyi öngören anlaşma, iki ülke arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı ve bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddiası bulunmasına bir son verme amacı ile ABD’nin garantörlüğünde 27 Ekim’de imzalandı. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise Lübnan'ın anlaşmayı kabul ettiğini ve bununla İsrail'i fiilen tanımış olduğunu belirtti.14 EKİMHarry Potter'ın 'Hagrid'i hayatını kaybettiHarry Potter filmlerinde canlandırdığı 'Hagrid' karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz tiyatro sanatçısı ve aktör Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti.20 EKİMİngiltere'nin en kısa süreli başbakanı Liz Truss olduBütçe fiyaskosu, piyasaların tepkisi, milletvekili ve bakan isyanlarının ardından beklenen istifasını nihayet açıklayan Liz Truss'ın sadece 44 gün süren başbakanlığı, Britanya tarihinin en kısa süreli liderliği oldu.24 EKİMÇin'de Devlet Başkanı Şi üçüncü kez ÇKP Genel Sekreteri seçildiÇin Komünist Partisinin 23 Ekim’de sona eren 20. Ulusal Kongresi'nin ardından ilk toplantısını yapan partinin en üst yönetim organı Merkez Komite, Şi Cinping'i yeniden genel sekreter seçti. Devlet Başkanı Şi, 2012 ve 2017'nin ardından 2022’de de seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu.Rishi Sunak, İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı olduBritanya başbakanı Truss’ın istifasını açıklaması ve Eski Başbakan Johnson'ın yarıştan çekilmesiyle İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu. Eski Maliye Bakanı olan Sunak, ülkesinin ilk Hint kökenli başbakanı olarak koltuğu 25 Ekim’de resmi olarak Kral 3. Charles’ın onayıyla devraldı.28 EKİMNASA, Güneş'in 'gülüşünü' yakaladığı fotoğrafı paylaştıABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen görüntüyü yakaladı. Yaklaşık 1 ay sonra paylaşılan ve Güneş'in 'yüzünü ekşitmiş' gibi göründüğü kare de büyük ilgi topladı.31 EKİMBrezilya'da aşırı sağcı Bolsonaro kaybetti, solcu Lula kazandıBrezilya'da düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde Lula da Silva, yüzde 50.84 oyla seçimi kazandı. Seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmeyen Bolsonaro'nun destekçileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde askeri birliklerin önünde düzenlediği gösterilerde orduya 'müdahale etme' çağırısında bulundu. 2 Ekim'de düzenlenen seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması nedeniyle 2. tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde, ilk turda en yüksek oyu alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yarışmıştı.3 KASIMİsrail'de seçimi Netanyahu liderliğindeki sağ blok kazandıİsrail’in uzun süreli başbakanlık yapan ismi Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok, parlamentoda hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili ile giren Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi ise 32 milletvekili çıkardı.Pakistan'ın eski başbakanı Han'a silahlı saldırı düzenlendiKoalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmak isteyen Pakistan Eski Başbakanı İmran Han, Vezirabad'da konvoyuna ateş açılması sonucu iki bacağından yaralandı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti.7 KASIMDünyada bir ilk: Laboratuvarda üretilen kan insana nakledildiİngiltere'nin Bristol, Cambridge ve Londra şehirlerinden bilim insanlarının laboratuvar ortamında ürettiği kan, klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakledildi. Nakil, ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri üzerinde yapılan çalışma sayesinde gerçekleşti.8 KASIMABD'de ara seçimler yapıldıDonald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin önünü açacak bir kongre çoğunluğunu amaçlayan Cumhuriyetçiler ile Başkan Joe Biden’ın partisi olan Demokratlar arasında, Kongre ve Temsilciler Meclisi’nin çoğunluğunu belirleyen ara seçimler yapıldı. Demokratların Senato’da çoğunluğu garantilediği seçimler, Cumhuriyetçilerin de az bir farkla Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlaması üzerine sonuçlandı.9 KASIMRusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki birliklere Herson kentinden çekilme emri verdiUkrayna’daki Rus güçlerinin komutanı Surovkin, Kiev'in saldırılarının sivilleri tehlikeye atması nedeniyle ve askeri birliklerin savaşma kapasitesini koruma adına Herson kentinden çekilme teklifinde bulundu. Savunma Bakanı Şoygu da bir komutanın en önemli görevinin asker ve sivillerin canını korumak olduğunu vurgulayarak teklifi kabul etti.11 KASIMKripto para borsası FTX iflas başvurusu yaptıLikidite sorunu sebebiyle bir süredir kullanıcılara paralarını çektirmeyen kripto para platformu FTX'in de iflas başvurusu yapması ve CEO Bankman- Fried'ın istifası kripto paraların geleceğini sorgulattı.14 KASIMG20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ile Çin lideri Şi arasında bir ilk gerçekleştiEndonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşmeye sahne oldu.15 KASIMDünya nüfusu 8 milyara ulaştıBirleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını açıkladı.Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın köye füze düştü, 2 kişi hayatını kaybettiNATO üyesi Polonya’nın Przewodow bölgesine düşen füzeler iki kişinin ölümüne sebebiyet verdi. olayın hemen ardından Batı medyasında füzelerin ‘Rusya tarafından atıldığı’ haberleri geçilse de, füzelerin Ukrayna’ya ait olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. NATO dahil tüm G20 ülkelerini alarm moduna sokan yalan haberi servis eden AP muhabiri ise işten çıkarıldı.Türkiye-Mısır yetkilileri görüştüTürkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen İklim Zirvesi kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Shoukri ile görüştüğünü açıkladı.16 KASIMİsveç Parlamentosu'nda 'terörle mücadele yasa tasarısı' onaylandıTerörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği, İsveç Parlamentosu tarafından onaylandı. Buna göre yeni yasalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni anayasa değişikliğiyle PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulunuldu.19 KASIMKuzey Kore lideri Kim ilk defa kızıyla görüntülendiKuzey Kore lideri Kim Jong-un, kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı. Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile eşi Ri'nin evliliğini Temmuz 2012'de kamuoyuna duyurmuştu. Adı bilinmeyen çocuğa ülkenin gelecek lideri olarak bakılıyor.20 KASIM2022 Dünya Kupası insan hakları ihlalleri ve rüşvet iddialarının gölgesinde Katar'da düzenlendi. Böylece ilk kez bir Ortadoğu ülkesi, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaştı. Turnavada ilk maç ise Katar ve Ekvator arasında gerçekleşti. Maçın galibi, ev sahibine 2 gol atan Ekvator oldu.23 KASIMErdoğan’dan ‘Esad’la görüşme’ açıklaması: 'Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt verdi ve "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" dedi. Türkiye ile Suriye arasında mevcut durumda hala diplomatik görüşmeler yapılmıyor.27 yıl sonra ilk: Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Türkiye'ye geldiKüba Devlet Başkanı Diaz Canel, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i resmi törenle karşıladı.28 KASIMİran Meclisi, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğe onay verdiİran’ın Çin,Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya ve Tacikistan’ın da içinde bulunduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyeliğine ilişkin tasarı, Meclis'te kabul edildi. İran Meclisinde yapılan açık oturumda ülkenin ŞİÖ’ye katılımına ilişkin tasarının ana başlıkları ve detayları görüşülerek oylamaya sunulmuştu.DSÖ, maymun çiçeği hastalığına yeni isim buldu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaz aylarında vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Türkiye dahil birçok ülkede endişelere yol açan Maymun Çiçeği hastalığının ismini “mpox” olarak değiştirdi. Hastalığın ismin "ayrımcı ve damgalayıcı" olduğu tartışılıyordu.1 ARALIKÇin'deki tepkiler karşılık buldu, bazı Kovid-19 kapanmalar kalktıPandemi 3 yılı doldururken Çin'de ilk günkü gibi sıfır Kovid vakası politikası kapsamında karantina ve kapanma dayatılmasına karşı tepkilerin ardından, Pekin, dizginleri gevşetme sinyali verdi.3 ARALIKABD, Suriye'de DSG güçleriyle ortak devriyeleri durdurduklarını açıkladıSuriye'deki ABD güçleri, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortak devriyelerini askıya aldığını duyurdu. Komutanlık, devriyelerin 'özellikle cezaevleri çevresinde' kısıtlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.4 ARALIKİran’da ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri kaldırıldıİran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını açıkladı. Başsavcı, "Elbette, yargı erki olarak toplumdaki ahlaki sorunlar hakkında görüşümüzü sunacağız" ifadesiyle de kontrollerin süreceğinin sinyalini verdi.7 ARALIKABD'de Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildiABD'de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan davayı reddetti.8 ARALIKSchengen Bölgesi'ne Hırvatistan'ın katılmasına onay, Bulgaristan ve Romanya'nın katılmasına retSınırlarda kimlik kontrolü olmaksızın seyahat edilebilen Schengen Bölgesi'ne Hırvatistan'ın da katılması, AB içişleri bakanları toplantısında kabul gördü. Bulgaristan ve Romanya'ya ise Schengen'e girmek için beklemeleri söylendi.9 ARALIKAlmanya'da darbe operasyonuAlmanya'da devleti zorla devirmeye çalıştığı iddia edilen ve Reich Vatandaşları hareketiyle bağlantılı olan aşırı sağcı zanlılara operasyon yapıldı. Almanya'da terör örgütü üyesi oldukları ve silahlı darbe planladıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı. Suçlanan 52 kişi arasında bir prens, yargıçlığa geri dönen eski bir milletvekili ve eski askerler olduğu ortaya çıktı.Nobel ödülleri sahiplerini bulduİsveç'in başkenti Stockholm'de 2022 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Fizik ödülünü Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zeilinger, kimya ödülünü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless, fizyoloji/tıp ödülünü Svante Paabo, ekonomi ödülünü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig ile edebiyat ödülünü de Fransız yazar Annie Ernaux aldı. Nobel Barış Ödülü ise 7 Ekim’de, Belarus'tan aktivist Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan sırasıyla Rusya'da 'yabancı ajan' kabul edilen 'Memorial' ve 'Center for Civil Liberties' örgütlerine verildi.11 ARALIKİngiltere’de lösemi hastaları için umut verici gelişme yaşandıBritanyalı doktorların agresif bir lösemi türüne karşı geliştirdiği öncü tedavinin ilk kez uygulandığı hasta olan 13 yaşındaki Alyssa'nın hastalığının remisyona girdiği açıklandı.13 ARALIKAB, Bosna Hersek'e 'aday üye' statüsü verdiAB üyesi ülkelerin liderleri, Bosna Hersek'e AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesi kararına onay verdi. AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir karar. Bosna Hersek'in geleceği AB'dedir" dedi.16 ARALIKSırbistan'dan Kosova'ya asker göndermek için adımSırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulundu. Kosova hükümetinin Sırbistan'ın vermiş olduğu ve Sırpların kullanmayı tercih ettiği araç plakalarını yasaklama ve zorla Kosova plakalarıyla değiştirme kararı, yeni bir kriz perdesi açmıştı. Aralık ayı başında da Kosovalı Sırpların protesto için barikatlar kurmasıyla tansiyon tekrar yükselmişti.18 ARALIK2022 Katar Dünya Kupası:Şampiyonluk üçüncü kez Arjantin’inDünya Kupası'nda İspanya, Almanya, Neymar'lı Brezilya ve Ronaldo'lu Portekiz gibi favorilerin elenmesi şoke etkisi yaratırken Fas'ın üçüncülüğü favori görülmeyen takımlara umut ışığı oldu. Özellikle Fas'ın galibiyetle ayrıldığı maçlar sonrası yenilen Avrupa ülkelerinde olaylar çıktı, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Finalde ise Arjantin ve Fransa karşı karşıya geldi. Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Vitrinindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı böylece evine götüren Messi , Türk şef Nusret'in damga vurduğu seremonide bişt giydiği için çok eleştirildi.21 ARALIKZelenskiy, Ukrayna krizi döneminde ilk defa yurtdışına çıktıUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da operasyonun başladığı 24 Şubat'tan bu yana bilinen ilk yurt dışı ziyaretini ABD’ye gerçekleştirdi. ABD Başkanı Biden ile basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ABD Kongresi'nden de açıklamalar yaptı.28 ARALIK Rusya, Türkiye ve Suriye’nin savunma bakanları görüştüTürkiye, Suriye ve Rusya’nın savunma bakanları 2011’den sonra ilk defa bir araya geldi Rusya, Türkiye ve Suriye’nin savunma bakanları Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiler. Söz konusu görüşme, Suriye’de çatışmaların başladığı 2011’den beri Türkiye ve Suriye savunma bakanlarını bir araya getiren ilk görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın bir araya gelmeleri olasılığının tartışıldığı ve Türkiye’nin Suriye’de bir kara operasyonu başlatma ihtimalini gündemde tuttuğu bir dönemde gerçekleşen üçlü görüşme taraflarca ‘olumlu’ olarak değerlendirildi. 29 ARALIKDünya futbolunun efsane isimlerinden Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumduUzun süredir kanser tedavisi gören ve durumu ağırlaşan Brezilyalı efsane Pele hayatını kaybetti. Dünya futbolunun ‘siyah incisi’ Arjantin efsanesi Maradona’dan 2 yıl sonra hayata veda etti. Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören dünya futbolunun ikonik ismi Pele'nin sağlık durumunun kötüye gittiği duyurulmuştu.

