https://sputniknews.com.tr/20221004/japonya-kuzey-korenin-gonderdigi-fuze-munhasir-ekonomik-bolgenin-disina-dustu--1061925804.html
Japonya: Kuzey Kore'nin gönderdiği füze münhasır ekonomik bölgenin dışına düştü
Japonya: Kuzey Kore'nin gönderdiği füze münhasır ekonomik bölgenin dışına düştü
Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore tarafından fırlatılan balistik füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirildi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T04:25+0300
2022-10-04T04:25+0300
2022-10-04T04:55+0300
dünya
kuzey kore
japonya
füze
hükümet
açıklama
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Japonya Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Kuzey Kore balistik füzesinin Japonya üzerinden uçtuğunu ve ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Japon yetkililer de balistik füzenin Japonya'nın 3 bin kilometre uzağına, Pasifik Okyanusu'na düştüğünü doğruladı.Matsuno, bölgeden henüz bir hasar bildirimi yapılmadığını ifade etti. Olay üzerine Japonya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı kararı aldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221004/1061925410.html
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kuzey kore, japonya, füze, hükümet, açıklama
kuzey kore, japonya, füze, hükümet, açıklama
Japonya: Kuzey Kore'nin gönderdiği füze münhasır ekonomik bölgenin dışına düştü
04:25 04.10.2022 (güncellendi: 04:55 04.10.2022) Abone ol
Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore tarafından fırlatılan balistik füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirildi.
Japonya Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Kuzey Kore balistik füzesinin Japonya üzerinden uçtuğunu ve ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi.
Japon yetkililer de balistik füzenin Japonya'nın 3 bin kilometre uzağına, Pasifik Okyanusu'na düştüğünü doğruladı.
Matsuno, bölgeden henüz bir hasar bildirimi yapılmadığını ifade etti.
Olay üzerine Japonya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı kararı aldığı bildirildi.