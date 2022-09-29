https://sputniknews.com.tr/20220929/abnin-yaptirimlari-nedeniyle-turkakim-operatorunun-lisansi-iptal-edildi-1061776922.html
AB’nin yaptırımları nedeniyle TürkAkım operatörünün lisansı iptal edildi
AB’nin yaptırımları nedeniyle TürkAkım operatörünün lisansı iptal edildi
TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V., Avrupa Birliği’nin (AB) 18 Eylül 2022 tarihli yaptırımlarının, ihracat lisansının... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T21:41+0300
2022-09-29T21:41+0300
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AB’nin, 2022 yılı boyunca, Rusya’nın faaliyetlerine destek olduğu iddia edilen malzeme, teknoloji ve hizmetlerin ihracatını kısıtlamaya yönelik ek yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.Açıklamada, “18 Eylül 2022 tarihinde uygulanmaya konan yeni yaptırımlar sonucu, Rus gazının Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki tüketicilere nakledildiği TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V. şirketinin ihracat lisansı acilen geri çağrıldı” ifadesine yer verildi. Yeni yaptırımların, South Stream Transport B.V. şirketinin gaz naklini devam etmesini kısıtlamadığı belirtilen açıklamada, bu bağlamda, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki işletmelerin ve milyonlarca hanenin kısa ve uzun vadede etkilenmeyeceği kaydedildi.Lisansın yenilenmesi için başvuru yapıldıTürkAkım operatörünün, uzun vadede güvenli ve güvenilir arzının temin edilmesi amacıyla ihracat lisansının yenilenmesi için başvuruda bulunduğu ve Hollanda yönetiminden cevap beklediği kaydedildi.AB’nin yönetmeliği kapsamında, mevcut yaptırımların dışında tutulmaları için tüm yasal dayanaklara sahip olduğunu kaydeden South Stream Transport B.V. şirketi, TürkAkım üzerinden sağlanan gazın, Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.
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ab, türkiye, türkakım
AB’nin yaptırımları nedeniyle TürkAkım operatörünün lisansı iptal edildi
21:41 29.09.2022 (güncellendi: 22:01 29.09.2022) Abone ol
TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V., Avrupa Birliği’nin (AB) 18 Eylül 2022 tarihli yaptırımlarının, ihracat lisansının süresinden önce iptaline yol açtığını belirtti.
AB’nin, 2022 yılı boyunca, Rusya’nın faaliyetlerine destek olduğu iddia edilen malzeme, teknoloji ve hizmetlerin ihracatını kısıtlamaya yönelik ek yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.
Açıklamada, “18 Eylül 2022 tarihinde uygulanmaya konan yeni yaptırımlar sonucu, Rus gazının Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki tüketicilere nakledildiği TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V. şirketinin ihracat lisansı acilen geri çağrıldı” ifadesine yer verildi.
Yeni yaptırımların, South Stream Transport B.V. şirketinin gaz naklini devam etmesini kısıtlamadığı belirtilen açıklamada, bu bağlamda, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki işletmelerin ve milyonlarca hanenin kısa ve uzun vadede etkilenmeyeceği kaydedildi.
Lisansın yenilenmesi için başvuru yapıldı
TürkAkım operatörünün, uzun vadede güvenli ve güvenilir arzının temin edilmesi amacıyla ihracat lisansının yenilenmesi için başvuruda bulunduğu ve Hollanda yönetiminden cevap beklediği kaydedildi.
AB’nin yönetmeliği kapsamında, mevcut yaptırımların dışında tutulmaları için tüm yasal dayanaklara sahip olduğunu kaydeden South Stream Transport B.V. şirketi, TürkAkım üzerinden sağlanan gazın, Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.