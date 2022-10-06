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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Paşinyan İle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Paşinyan İle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T20:05+0300
2022-10-06T20:45+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
ermenistan
çekya
prag
avrupa siyasi topluluğu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.
türkiye
ermenistan
çekya
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recep tayyip erdoğan, ermenistan, çekya, prag, avrupa siyasi topluluğu
recep tayyip erdoğan, ermenistan, çekya, prag, avrupa siyasi topluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Paşinyan İle görüştü

20:05 06.10.2022 (güncellendi: 20:45 06.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.
İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.
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