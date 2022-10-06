https://sputniknews.com.tr/20221006/cumhurbaskani-erdogan-pragda-pasinyanla-gorusuyor-1062039895.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Paşinyan İle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Paşinyan İle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T20:05+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

ermenistan

çekya

prag

avrupa siyasi topluluğu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.

türkiye

ermenistan

çekya

prag

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recep tayyip erdoğan, ermenistan, çekya, prag, avrupa siyasi topluluğu