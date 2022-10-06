https://sputniknews.com.tr/20221006/cumhurbaskani-erdogan-pragda-pasinyanla-gorusuyor-1062039895.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Paşinyan İle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Paşinyan İle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T20:05+0300
2022-10-06T20:05+0300
2022-10-06T20:45+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
ermenistan
çekya
prag
avrupa siyasi topluluğu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.
türkiye
ermenistan
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recep tayyip erdoğan, ermenistan, çekya, prag, avrupa siyasi topluluğu
recep tayyip erdoğan, ermenistan, çekya, prag, avrupa siyasi topluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Paşinyan İle görüştü
20:05 06.10.2022 (güncellendi: 20:45 06.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.
İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.