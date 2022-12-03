https://sputniknews.com.tr/20221203/abd-suriyede-dsg-gucleriyle-ortak-devriyeleri-durdurduk-1064114121.html
ABD: Suriye'de DSG güçleriyle ortak devriyeleri durdurduk
ABD: Suriye'de DSG güçleriyle ortak devriyeleri durdurduk
Suriye'deki ABD güçleri, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortak devriyelerini askıya aldığını duyurdu. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T13:38+0300
2022-12-03T13:38+0300
2022-12-03T13:38+0300
dünya
abd
dsg
demokratik suriye güçleri (dsg)
ortak devriye
suriye
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün yaptığı açıklamada, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye'deki ortak askeri devriyelerini durdurduğunu açıkladı. Komutanlık, devriyelerin 'özellikle cezaevleri çevresinde' kısıtlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.Merkez Komutanlık sözcüsü Albay Joe Buccino, konuyla ilgili açıklamasında "DSG, el-Hol kampı, gözaltı tesisleri ve cezaevlerinde devriye gezmeye ve güvenliği sağlamaya devam ediyor. IŞİD, bölgesel güvenlik ve istikrar için bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD'in kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam ediyoruz ve gelecekte IŞİD'e karşı operasyonların yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
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abd, dsg, demokratik suriye güçleri (dsg), ortak devriye, suriye
abd, dsg, demokratik suriye güçleri (dsg), ortak devriye, suriye
ABD: Suriye'de DSG güçleriyle ortak devriyeleri durdurduk
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Suriye'deki ABD güçleri, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortak devriyelerini askıya aldığını duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün yaptığı açıklamada, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye'deki ortak askeri devriyelerini durdurduğunu açıkladı. Komutanlık, devriyelerin 'özellikle cezaevleri çevresinde' kısıtlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.
Merkez Komutanlık sözcüsü Albay Joe Buccino, konuyla ilgili açıklamasında "DSG, el-Hol kampı, gözaltı tesisleri ve cezaevlerinde devriye gezmeye ve güvenliği sağlamaya devam ediyor. IŞİD, bölgesel güvenlik ve istikrar için bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD'in kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam ediyoruz ve gelecekte IŞİD'e karşı operasyonların yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.