https://sputniknews.com.tr/20221203/abd-suriyede-dsg-gucleriyle-ortak-devriyeleri-durdurduk-1064114121.html

ABD: Suriye'de DSG güçleriyle ortak devriyeleri durdurduk

ABD: Suriye'de DSG güçleriyle ortak devriyeleri durdurduk

Suriye'deki ABD güçleri, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortak devriyelerini askıya aldığını duyurdu. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T13:38+0300

2022-12-03T13:38+0300

2022-12-03T13:38+0300

dünya

abd

dsg

demokratik suriye güçleri (dsg)

ortak devriye

suriye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103120/05/1031200532_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_67c98690e076322d44ee215e17354eca.jpg

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün yaptığı açıklamada, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye'deki ortak askeri devriyelerini durdurduğunu açıkladı. Komutanlık, devriyelerin 'özellikle cezaevleri çevresinde' kısıtlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.Merkez Komutanlık sözcüsü Albay Joe Buccino, konuyla ilgili açıklamasında "DSG, el-Hol kampı, gözaltı tesisleri ve cezaevlerinde devriye gezmeye ve güvenliği sağlamaya devam ediyor. IŞİD, bölgesel güvenlik ve istikrar için bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD'in kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam ediyoruz ve gelecekte IŞİD'e karşı operasyonların yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, dsg, demokratik suriye güçleri (dsg), ortak devriye, suriye