https://sputniknews.com.tr/20221207/abdde-prens-selmanin-kasikci-cinayetinden-sorumlu-tutulmasi-icin-acilan-dava-reddedildi-1064279827.html

ABD'de Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildi

ABD'de Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildi

ABD'de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T04:28+0300

2022-12-07T04:28+0300

2022-12-07T04:28+0300

dünya

cemal kaşıkçı

abd

dava

joe biden

cinayet

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

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Washington DC Bölge Yargıcı John Bates, yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu.Bates, söz konusu kararın, Biden yönetiminin Muhammed bin Selman'ın davadan çıkarılması talebi ve Bin Selman'ın 'devlet yöneticisi dokunulmazlığı' olduğu gerekçesiyle aldığını belirtti.Biden yönetimi, 18 Kasım'da Cengiz tarafından açılan davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın dokunulmazlığının bulunduğunu mahkemeye bildirmişti.Kaşıkçı cinayetiCemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2020'de Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde Prens Bin Selman ve 28 kişi hakkında dava açmıştı.Cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 1.5 aylık sürenin ardından Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrıldığını itiraf etmişti.Ağustosta ABD mahkemesi, Biden yönetiminden, Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'in açtığı bir davada Veliaht Prens Bin Selman'ın ülke yöneticilerinin sahip olduğu dokunulmazlıkla korunması gerekip gerekmediği konusunda görüş bildirmesini istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221003/abddeki-kasikci-davasinda-veliahta-dokunulmazlik-meselesi-biden-gorus-bildirmek-icin-zaman-istedi--1061900212.html

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cemal kaşıkçı, abd, dava, joe biden, cinayet, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)