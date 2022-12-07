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https://sputniknews.com.tr/20221207/abdde-prens-selmanin-kasikci-cinayetinden-sorumlu-tutulmasi-icin-acilan-dava-reddedildi-1064279827.html
ABD'de Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildi
ABD'de Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildi
ABD'de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T04:28+0300
2022-12-07T04:28+0300
dünya
cemal kaşıkçı
abd
dava
joe biden
cinayet
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
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Washington DC Bölge Yargıcı John Bates, yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu.Bates, söz konusu kararın, Biden yönetiminin Muhammed bin Selman'ın davadan çıkarılması talebi ve Bin Selman'ın 'devlet yöneticisi dokunulmazlığı' olduğu gerekçesiyle aldığını belirtti.Biden yönetimi, 18 Kasım'da Cengiz tarafından açılan davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın dokunulmazlığının bulunduğunu mahkemeye bildirmişti.Kaşıkçı cinayetiCemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2020'de Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde Prens Bin Selman ve 28 kişi hakkında dava açmıştı.Cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 1.5 aylık sürenin ardından Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrıldığını itiraf etmişti.Ağustosta ABD mahkemesi, Biden yönetiminden, Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'in açtığı bir davada Veliaht Prens Bin Selman'ın ülke yöneticilerinin sahip olduğu dokunulmazlıkla korunması gerekip gerekmediği konusunda görüş bildirmesini istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221003/abddeki-kasikci-davasinda-veliahta-dokunulmazlik-meselesi-biden-gorus-bildirmek-icin-zaman-istedi--1061900212.html
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cemal kaşıkçı, abd, dava, joe biden, cinayet, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
cemal kaşıkçı, abd, dava, joe biden, cinayet, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

ABD'de Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildi

04:28 07.12.2022
© REUTERS / Amir LevyVeliaht Prens Muhammed bin Selman
Veliaht Prens Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© REUTERS / Amir Levy
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ABD'de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan davayı reddetti.
Washington DC Bölge Yargıcı John Bates, yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu.
Bates, söz konusu kararın, Biden yönetiminin Muhammed bin Selman'ın davadan çıkarılması talebi ve Bin Selman'ın 'devlet yöneticisi dokunulmazlığı' olduğu gerekçesiyle aldığını belirtti.
Biden yönetimi, 18 Kasım'da Cengiz tarafından açılan davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın dokunulmazlığının bulunduğunu mahkemeye bildirmişti.

Kaşıkçı cinayeti

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2020'de Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde Prens Bin Selman ve 28 kişi hakkında dava açmıştı.
Cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 1.5 aylık sürenin ardından Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrıldığını itiraf etmişti.
Ağustosta ABD mahkemesi, Biden yönetiminden, Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'in açtığı bir davada Veliaht Prens Bin Selman'ın ülke yöneticilerinin sahip olduğu dokunulmazlıkla korunması gerekip gerekmediği konusunda görüş bildirmesini istemişti.
Joe Biden - Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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ABD'deki Kaşıkçı davasında veliahta dokunulmazlık meselesi: Biden görüş bildirmek için zaman istedi
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