https://sputniknews.com.tr/20221105/silahli-saldiriya-ugrayan-imran-han-iyilesince-protestolara-baslayacagim-1063089033.html

Silahlı saldırıya uğrayan İmran Han: İyileşince protestolara başlayacağım

Silahlı saldırıya uğrayan İmran Han: İyileşince protestolara başlayacağım

Pakistan'da silahlı saldırıda yaralanan eski Başbakan İmran Han, sağlığına kavuşur kavuşmaz protesto gösterilerine başlayacağını açıkladı. Başbakan Şerif... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T00:52+0300

2022-11-05T00:52+0300

2022-11-05T00:52+0300

dünya

pakistan

imran han

protesto

suikast

suikast girişimi

tedavi

şahbaz şerif

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Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, tedavi gördüğü Lahor'daki Shaukat Hanum Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.Konuşmasında Han, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade ederek, "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in planı olduğunu öğrendim" dedi.Han, İslamabad'a yürüyüş başlattığında bu kişilerin halkın yoğun katılımını gördüğünü belirterek, bu sebeple kendisinin öldürülmek istendiğini aktardı.Başbakan Şerif, İçişleri Bakanı Sanaullah ve ISI Başkan Yardımcısı Nasir'in istifalarını isteyen Han, "Bu 3 kişi görevde olduğu sürece soruşturma bağımsız olamaz. Eğer istifa etmezlerse protesto edeceğiz ve sokaklarda olacağız" diye konuştu.Han, iyileşir iyileşmez protesto gösterilerine başlayacağını dile getirerek, istifalar gelene dek destekçilerinden gösterilere devam etmelerini istedi.Saldırıyı 2 kişi gerçekleştirdiSaldırıyı gerçekleştiren 2 silahlı kişi olduğunu belirten Han, "Bunlardan biri aşağıdan ateş eden tuzak yemiydi. Ayağımdan vurulunca yere düştüm. Gerçek saldırgan ise bir binada önümüzdeydi. Ben düşer düşmez onun mermisi benim başımın üzerinden geçti" dedi.Han, asıl saldırının ön taraftan gelecek şekilde planlandığını vurgulayarak, "Bu kişi profesyoneldi" diye konuştu.Pakistan'ın güçlü bir orduya ihtiyacı olduğuna işaret eden Han, "Ancak bir şey kanunun üzerine çıkarsa o sistem yürümez" ifadelerini kullandı.Ordu ve hükümetten Han'a tepkiPakistan ordusundan yapılan açıklamada, Han’ın kuruma yönelik ifadeleri 'sorumsuzca iddialar' olarak nitelendirilerek, bunlar güçlü şekilde kınandı.Açıklamada, üst düzey subaylara yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, kimsenin cezasız kalarak orduyu veya askerlerini karalamasına izin verilmeyeceği kaydedildi. Pakistan hükümetinden orduya ve askerlerine 'sahte suçlamalar' yönelten Han'a yönelik yasal olarak harekete geçmesi istendi.Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb ise Han’ın açıklamalarını 'yalan ve uydurma hikaye' olarak değerlendirdi.Saldırıya uğramıştıHan, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.Vezirabad'da dün konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti.İmran Han hükümeti nisanda düşmüştüPakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221104/pakistanda-imran-hanin-partisinden-ulke-genelinde-protesto-karari-1063061998.html

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pakistan, imran han, protesto, suikast, suikast girişimi, tedavi, şahbaz şerif