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https://sputniknews.com.tr/20221104/pakistanda-imran-hanin-partisinden-ulke-genelinde-protesto-karari-1063061998.html
Pakistan'da İmran Han'ın partisinden ülke genelinde protesto kararı
Pakistan'da İmran Han'ın partisinden ülke genelinde protesto kararı
Pakistan'da dün silahlı saldırıda yaralanan eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI), ülke genelinde cuma namazının... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T12:02+0300
2022-11-04T12:02+0300
dünya
pakistan
imran han
protesto
suikast
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Ulusal basındaki haberlere göre, PTI, cuma namazından sonra Pakistan genelinde İmran Han’a yönelik saldırıyı protesto edecek.Öte yandan polis, Han'a saldıran kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti.Saldırganın 46 mermi satın aldığını ve saldırıdan önce bir caminin çatısına çıkmak istediğini aktaran polis, güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini vurguladı.Soruşturmaya göre, saldırgan 9 milimetrelik tabanca kullandı.Saldırganın üzerinde 2 şarjör ve 20 mermi ele geçirildi.Olay yerinde ise 11 boş kovan bulundu. Bunlardan 9'unun tabanca, 2'sinin ise daha büyük bir silaha ait mermi olduğu belirtiliyor.Hastane çevresinde bekleyiş sürüyorEski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Han’a yönelik saldırıyı kınadı.Lahor’daki Shaukat Hanum Hastanesi'nde tedavisi süren Han'ın sağlık durumu ise iyi.PTI destekçilerinin hastane çevresinde dünden bu yana bekleyişi sürüyor.​​​​​​​Dün saldırıya uğramıştıHan, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.Vezirabad'da dün konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.İmran Han hükümeti nisanda düşmüştüPakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/pakistanda-muhalefetin-mitingine-ates-acildi-imran-han-bacagindan-yaralandi-1063029175.html
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pakistan, imran han, protesto, suikast
pakistan, imran han, protesto, suikast

Pakistan'da İmran Han'ın partisinden ülke genelinde protesto kararı

12:02 04.11.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIPakistan'da eski Başbakan İmran Han taraftarı protesto
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han taraftarı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
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Pakistan'da dün silahlı saldırıda yaralanan eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI), ülke genelinde cuma namazının ardından protestoda bulunma kararı aldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, PTI, cuma namazından sonra Pakistan genelinde İmran Han’a yönelik saldırıyı protesto edecek.
Öte yandan polis, Han'a saldıran kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti.
Saldırganın 46 mermi satın aldığını ve saldırıdan önce bir caminin çatısına çıkmak istediğini aktaran polis, güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini vurguladı.
Soruşturmaya göre, saldırgan 9 milimetrelik tabanca kullandı.
Saldırganın üzerinde 2 şarjör ve 20 mermi ele geçirildi.
Olay yerinde ise 11 boş kovan bulundu. Bunlardan 9'unun tabanca, 2'sinin ise daha büyük bir silaha ait mermi olduğu belirtiliyor.

Hastane çevresinde bekleyiş sürüyor

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Han’a yönelik saldırıyı kınadı.
Lahor’daki Shaukat Hanum Hastanesi'nde tedavisi süren Han'ın sağlık durumu ise iyi.
PTI destekçilerinin hastane çevresinde dünden bu yana bekleyişi sürüyor.​​​​​​​

Dün saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.
Vezirabad'da dün konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Suikast girişimine uğrayan İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
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