https://sputniknews.com.tr/20221103/pakistanda-muhalefetin-mitingine-ates-acildi-imran-han-bacagindan-yaralandi-1063029175.html

Pakistan'da eski başbakana suikast girişimi: 'İmran Han bacağından yaralandı'

Pakistan'da eski başbakana suikast girişimi: 'İmran Han bacağından yaralandı'

Ukrayna krizinde Rusya ile iyi ilişkileri sürdürmesi ve ABD'nin yaptırımlarına uymamasının ardından mecliste tartışmalı bir güven oylamasıyla başbakanlıktan... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T14:42+0300

2022-11-03T14:42+0300

2022-11-03T15:41+0300

dünya

pakistan

imran han

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Darbeler ve siyasi suikastlar ülkesi Pakistan'da bu kez önceki Başbakan İmran Han, mitingi sırasında suikast girişimine uğrayarak yaralandı. Şahbaz Şerif hükümetine karşı başlattığı 'uzun yürüyüş'e kurşun yağdırılması üzerine İmran Han'ın sağ bacağının bandajlandığı ve olay yerinden araca bindirilerek uzaklaştırıldığı görüldü.'Uzun yürüyüş'e katılan kalabalığa seslenmek için bir konteynır kamyonunun tepesinde dururken silahla vurulan İmran Han hastaneye kaldırıldı. Bazı parti yetkilileri ve destekçilerinin de yaralandığı belirtildi. Birçok kez ateş eden zanlının yakalandığı açıklandı. Zanlının İmran Han'ı vuran silahı elinde tutarken görüntüleri yayımlandı. Parti yetkilileri, İmran Han'ın durumunun ciddi olmadığını ve hafif yaralandığını söyledi.Ancak olay, eski Başbakan Benazir Butto'nun 2007'de bir miting sırasında vurularak öldürülmesini ister istemez akıllara getirdi.İmran Han'a suikast girişimi ise önceki başbakanın istihbarat servisi ISI ile atışmasının ardından geldi.

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