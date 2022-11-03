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Pakistan'da eski başbakana suikast girişimi: 'İmran Han bacağından yaralandı'
Pakistan'da eski başbakana suikast girişimi: 'İmran Han bacağından yaralandı'
Ukrayna krizinde Rusya ile iyi ilişkileri sürdürmesi ve ABD'nin yaptırımlarına uymamasının ardından mecliste tartışmalı bir güven oylamasıyla başbakanlıktan... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T14:42+0300
2022-11-03T15:41+0300
dünya
pakistan
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Darbeler ve siyasi suikastlar ülkesi Pakistan'da bu kez önceki Başbakan İmran Han, mitingi sırasında suikast girişimine uğrayarak yaralandı. Şahbaz Şerif hükümetine karşı başlattığı 'uzun yürüyüş'e kurşun yağdırılması üzerine İmran Han'ın sağ bacağının bandajlandığı ve olay yerinden araca bindirilerek uzaklaştırıldığı görüldü.'Uzun yürüyüş'e katılan kalabalığa seslenmek için bir konteynır kamyonunun tepesinde dururken silahla vurulan İmran Han hastaneye kaldırıldı. Bazı parti yetkilileri ve destekçilerinin de yaralandığı belirtildi. Birçok kez ateş eden zanlının yakalandığı açıklandı. Zanlının İmran Han'ı vuran silahı elinde tutarken görüntüleri yayımlandı. Parti yetkilileri, İmran Han'ın durumunun ciddi olmadığını ve hafif yaralandığını söyledi.Ancak olay, eski Başbakan Benazir Butto'nun 2007'de bir miting sırasında vurularak öldürülmesini ister istemez akıllara getirdi.İmran Han'a suikast girişimi ise önceki başbakanın istihbarat servisi ISI ile atışmasının ardından geldi.
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pakistan, imran han

Pakistan'da eski başbakana suikast girişimi: 'İmran Han bacağından yaralandı'

14:42 03.11.2022 (güncellendi: 15:41 03.11.2022)
© Fotoğraf : Imran Khan@ImranKhanPTISuikast girişimine uğrayan İmran Han
Suikast girişimine uğrayan İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© Fotoğraf : Imran Khan@ImranKhanPTI
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Ayrıntılar geliyor
Ukrayna krizinde Rusya ile iyi ilişkileri sürdürmesi ve ABD'nin yaptırımlarına uymamasının ardından mecliste tartışmalı bir güven oylamasıyla başbakanlıktan düşürülen ve sonrasında tutuklanmak istenen İmran Han bu kez suikast girişimine maruz kaldı.
Darbeler ve siyasi suikastlar ülkesi Pakistan'da bu kez önceki Başbakan İmran Han, mitingi sırasında suikast girişimine uğrayarak yaralandı.
Şahbaz Şerif hükümetine karşı başlattığı 'uzun yürüyüş'e kurşun yağdırılması üzerine İmran Han'ın sağ bacağının bandajlandığı ve olay yerinden araca bindirilerek uzaklaştırıldığı görüldü.
'Uzun yürüyüş'e katılan kalabalığa seslenmek için bir konteynır kamyonunun tepesinde dururken silahla vurulan İmran Han hastaneye kaldırıldı. Bazı parti yetkilileri ve destekçilerinin de yaralandığı belirtildi.
Birçok kez ateş eden zanlının yakalandığı açıklandı. Zanlının İmran Han'ı vuran silahı elinde tutarken görüntüleri yayımlandı.
Parti yetkilileri, İmran Han'ın durumunun ciddi olmadığını ve hafif yaralandığını söyledi.
Ancak olay, eski Başbakan Benazir Butto'nun 2007'de bir miting sırasında vurularak öldürülmesini ister istemez akıllara getirdi.
İmran Han'a suikast girişimi ise önceki başbakanın istihbarat servisi ISI ile atışmasının ardından geldi.
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