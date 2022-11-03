Pakistan'da eski başbakana suikast girişimi: 'İmran Han bacağından yaralandı'
14:42 03.11.2022 (güncellendi: 15:41 03.11.2022)
© Fotoğraf : Imran Khan@ImranKhanPTISuikast girişimine uğrayan İmran Han
© Fotoğraf : Imran Khan@ImranKhanPTI
Ayrıntılar geliyor
Ukrayna krizinde Rusya ile iyi ilişkileri sürdürmesi ve ABD'nin yaptırımlarına uymamasının ardından mecliste tartışmalı bir güven oylamasıyla başbakanlıktan düşürülen ve sonrasında tutuklanmak istenen İmran Han bu kez suikast girişimine maruz kaldı.
Darbeler ve siyasi suikastlar ülkesi Pakistan'da bu kez önceki Başbakan İmran Han, mitingi sırasında suikast girişimine uğrayarak yaralandı.
Şahbaz Şerif hükümetine karşı başlattığı 'uzun yürüyüş'e kurşun yağdırılması üzerine İmran Han'ın sağ bacağının bandajlandığı ve olay yerinden araca bindirilerek uzaklaştırıldığı görüldü.
5 Points On #ImranKhan's March During Which He Was Shot https://t.co/nlZmzGmE6k— NDTV (@ndtv) November 3, 2022
Senior Journalist from Pakistan Kalbe Ali with more details pic.twitter.com/9xdV9ZhEcz
'Uzun yürüyüş'e katılan kalabalığa seslenmek için bir konteynır kamyonunun tepesinde dururken silahla vurulan İmran Han hastaneye kaldırıldı. Bazı parti yetkilileri ve destekçilerinin de yaralandığı belirtildi.
⚡️ 'Shots fired' at former Pakistan PM Imran Khan in Gujranwala, gunman arrested - Reports pic.twitter.com/c9HOJ6gSKb— RT (@RT_com) November 3, 2022
Birçok kez ateş eden zanlının yakalandığı açıklandı. Zanlının İmran Han'ı vuran silahı elinde tutarken görüntüleri yayımlandı.
عمران خان پر فائرنگ کرنے والا شخص#imrankhanPTI #LongMarch2022 pic.twitter.com/e2eTBdixyJ— Siasat.pk (@siasatpk) November 3, 2022
Parti yetkilileri, İmran Han'ın durumunun ciddi olmadığını ve hafif yaralandığını söyledi.
Ancak olay, eski Başbakan Benazir Butto'nun 2007'de bir miting sırasında vurularak öldürülmesini ister istemez akıllara getirdi.
İmran Han'a suikast girişimi ise önceki başbakanın istihbarat servisi ISI ile atışmasının ardından geldi.