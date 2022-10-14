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https://sputniknews.com.tr/20221014/harry-potterin-hagridi-aktor-robbie-coltrane-72-yasinda-hayatini-kaybetti-1062318944.html
Harry Potter'ın 'Hagrid'i, aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti
Harry Potter'ın 'Hagrid'i, aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti
Harry Potter filmlerinde Hagrid'i canlandıran İngiliz aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
ingiltere
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Harry Potter filmlerinde canlandırdığı 'Hagrid' karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz tiyatro sanatçısı ve aktör Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini menajeri Belinda Wright duyurdu. Wrigth, aktörün İskoçya'da Falkirk yakınlarında bir hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.
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ingiltere, harry potter

Harry Potter'ın 'Hagrid'i, aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti

19:54 14.10.2022 (güncellendi: 20:14 14.10.2022)
© FotoğrafRobbie Coltrane
Robbie Coltrane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© Fotoğraf
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Harry Potter filmlerinde Hagrid'i canlandıran İngiliz aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.
Harry Potter filmlerinde canlandırdığı 'Hagrid' karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz tiyatro sanatçısı ve aktör Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçının ölüm haberini menajeri Belinda Wright duyurdu. Wrigth, aktörün İskoçya'da Falkirk yakınlarında bir hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.
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