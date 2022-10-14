https://sputniknews.com.tr/20221014/harry-potterin-hagridi-aktor-robbie-coltrane-72-yasinda-hayatini-kaybetti-1062318944.html
Harry Potter'ın 'Hagrid'i, aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti
Harry Potter'ın 'Hagrid'i, aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti
Harry Potter filmlerinde Hagrid'i canlandıran İngiliz aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T19:54+0300
2022-10-14T19:54+0300
2022-10-14T20:14+0300
yaşam
ingiltere
harry potter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062319199_0:37:1908:1110_1920x0_80_0_0_87027ab2a54a2a6b0e98de40fae002d8.jpg
Harry Potter filmlerinde canlandırdığı 'Hagrid' karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz tiyatro sanatçısı ve aktör Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini menajeri Belinda Wright duyurdu. Wrigth, aktörün İskoçya'da Falkirk yakınlarında bir hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062319199_190:0:1718:1146_1920x0_80_0_0_60662f1066a5c321191d9157722be621.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, harry potter
Harry Potter'ın 'Hagrid'i, aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti
19:54 14.10.2022 (güncellendi: 20:14 14.10.2022) Abone ol
Harry Potter filmlerinde Hagrid'i canlandıran İngiliz aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.
Harry Potter filmlerinde canlandırdığı 'Hagrid' karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz tiyatro sanatçısı ve aktör Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçının ölüm haberini menajeri Belinda Wright duyurdu. Wrigth, aktörün İskoçya'da Falkirk yakınlarında bir hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.