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https://sputniknews.com.tr/20220913/sinemada-devrim-yapan-yonetmen-jean-luc-godard-91-yasinda-oldu-1061127899.html
Sinemada devrim yapan yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında öldü
Sinemada devrim yapan yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında öldü
Fransız Yeni Dalgası ile birlikte anılan, Serseri Aşıklar ve Alphaville gibi filmleriyle dünya çapında sinemaseverlerin kalbinde ayrı bir yeri olan ve sinemayı... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T12:12+0300
2022-09-13T12:23+0300
yaşam
jean-luc godard
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Jean-Luc Godard'ın bugün 91 yaşında hayata gözlerini yumduğunu duyuran Fransız Liberation gazetesi, 'sürekli arayış içinde bir sanatın çelişkilerinin cisimleşmiş hali' diye nitelediği yönetmenin geride 'hayatı boyunca onu bir efsane yapan şaheserler ve yanlış anlamalarla dolu bir sinema kariyeri bıraktığını' yazdı.
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jean-luc godard
jean-luc godard

Sinemada devrim yapan yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında öldü

12:12 13.09.2022 (güncellendi: 12:23 13.09.2022)
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Fransız Yeni Dalgası ile birlikte anılan, Serseri Aşıklar ve Alphaville gibi filmleriyle dünya çapında sinemaseverlerin kalbinde ayrı bir yeri olan ve sinemayı adeta yeninden icat eden yönetmen Jean-Luc Godard'ın ölümüyle sinema bir devini daha kaybetti.
Jean-Luc Godard'ın bugün 91 yaşında hayata gözlerini yumduğunu duyuran Fransız Liberation gazetesi, 'sürekli arayış içinde bir sanatın çelişkilerinin cisimleşmiş hali' diye nitelediği yönetmenin geride 'hayatı boyunca onu bir efsane yapan şaheserler ve yanlış anlamalarla dolu bir sinema kariyeri bıraktığını' yazdı.
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