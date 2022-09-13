https://sputniknews.com.tr/20220913/sinemada-devrim-yapan-yonetmen-jean-luc-godard-91-yasinda-oldu-1061127899.html

Sinemada devrim yapan yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında öldü

Sinemada devrim yapan yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında öldü

Fransız Yeni Dalgası ile birlikte anılan, Serseri Aşıklar ve Alphaville gibi filmleriyle dünya çapında sinemaseverlerin kalbinde ayrı bir yeri olan ve sinemayı... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T12:12+0300

2022-09-13T12:12+0300

2022-09-13T12:23+0300

yaşam

jean-luc godard

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Jean-Luc Godard'ın bugün 91 yaşında hayata gözlerini yumduğunu duyuran Fransız Liberation gazetesi, 'sürekli arayış içinde bir sanatın çelişkilerinin cisimleşmiş hali' diye nitelediği yönetmenin geride 'hayatı boyunca onu bir efsane yapan şaheserler ve yanlış anlamalarla dolu bir sinema kariyeri bıraktığını' yazdı.

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jean-luc godard