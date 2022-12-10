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2022 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi
2022 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2022 fizik, tıp, kimya ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Fizik ödülünü Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zeilinger, kimya ödülünü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless, fizyoloji/tıp ödülünü Svante Paabo, ekonomi ödülünü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig aldı.Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve yaklaşık 900 bin euro para ödülü verildi.Öte yandan 2022 Nobel Barış Ödülü sahibi Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törende ödülünü aldı.Kovid-19 salgını nedeniyle ödül törenleri, 2020 ve 2021'de yapılamamıştı.
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nobel, stokholm, nobel ödülü
nobel, stokholm, nobel ödülü

2022 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi

21:11 10.12.2022 (güncellendi: 21:17 10.12.2022)
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND2022 Nobel Ödülleri
2022 Nobel Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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İsveç'in başkenti Stockholm'de 2022 fizik, tıp, kimya ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi.
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Fizik ödülünü Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zeilinger, kimya ödülünü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless, fizyoloji/tıp ödülünü Svante Paabo, ekonomi ödülünü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig aldı.
Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve yaklaşık 900 bin euro para ödülü verildi.
Öte yandan 2022 Nobel Barış Ödülü sahibi Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törende ödülünü aldı.
Kovid-19 salgını nedeniyle ödül törenleri, 2020 ve 2021'de yapılamamıştı.
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