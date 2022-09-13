2022 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülü Squid Game'de
09:34 13.09.2022 (güncellendi: 09:40 13.09.2022)
© AFP 2022 / FREDERIC J. BROWNEmmy Ödülleri
© AFP 2022 / FREDERIC J. BROWN
74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülü Squid Game'in başrolü Lee Jung-jae'e giderken, HBO yapımı Succession en iyi drama dizisi seçildi.
HBO son sekiz yılda altı kez televizyonun en büyük ödülüne layık görüldü.
Dizi büyük ödülle birlikte dört ödül daha aldı.
Apple TV+ dizisi Ted Lasso da gecenin kazananları arasında yer aldı. Dizi ikinci yıl üst üste en iyi komedi ödülünü aldı.
Dizide Amerikan futbolu koçunu oynayan Jason Sudeikis ‘en iyi komedi aktörü’, rol arkadaşı Brett Goldstein da ‘yardımcı erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.
Yine HBO yapımı olan ‘The White Lotus’ 10 ödülle gecenin parlayan yapımlarından oldu.
Drama dalında erkek oyuncu ödülü Squid Game’in Güney Koreli yıldızı Lee Jung-jae’ye gitti.
Lee Jung-jae has scored a historic Emmy Award for best lead actor in a drama series for his role in @SquidGame.— The Associated Press (@AP) September 13, 2022
Lee becomes the first Asian man to win the award, and the first to win it for a non-English-speaking role. https://t.co/Cw6NaFITEe pic.twitter.com/s5cw6qJKZC
Lee bu dalda ödül alan ilk Asya kökenli oyuncu oldu.
Aynı dalda kadın oyuncu ödülü ile Euphoria isimli yapımda uyuşturucu bağımlısı bir genç kızı canlandıran Zendaya’ya verildi.
Jean Smart da Hacks dizisi ile komedi dalında en iyi aktris oldu.
'Biz ve İngiltere'deki yeni kral için büyük bir hafta'
Succession'ın senaristi Jesse Armstrong, törende İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 3. Charles'ın tahta çıkmasına dair şakayla karışık konuşma yaptı.
Armstrong, "Arkadaşlar bu biz ve İngiltere'deki yeni kral büyük bir hafta. Açıkçası kazanırken Prens Charles'tan biraz daha fazla oy aldık" ifadelerini kullandı.
Jesse Armstrong accepts the award for Outstanding Writing For A Drama Series, for "Succession," at the #Emmys2022— AFP News Agency (@AFP) September 13, 2022
📷 Patrick T. Fallon pic.twitter.com/Au5rqLgIXK
Başlıca ödüller
En iyi dram dizisi: Succession (HBO/HBO Max)
Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Lee Jung-jae Squid Game (Netflix)
Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Zendaya - Euphoria (HBO/HBO Max)
Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis - Ted Lasso
Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Jean Smart - Hacks