https://sputniknews.com.tr/20220913/2022-emmy-odulleri-sahiplerini-buldu-dram-dalinda-en-iyi-erkek-oyuncu-odulu-squid-gamede-1061122642.html

2022 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülü Squid Game'de

2022 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülü Squid Game'de

74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülü Squid Game'in başrolü Lee Jung-jae'e giderken, HBO yapımı... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T09:34+0300

2022-09-13T09:34+0300

2022-09-13T09:40+0300

yaşam

hbo

netflix

bae mars görevi (emm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061122485_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6cabbca4085af98187627db17c308194.jpg

H﻿BO son sekiz yılda altı kez televizyonun en büyük ödülüne layık görüldü.Dizi büyük ödülle birlikte dört ödül daha aldı.Apple TV+ dizisi Ted Lasso da gecenin kazananları arasında yer aldı. Dizi ikinci yıl üst üste en iyi komedi ödülünü aldı.Dizide Amerikan futbolu koçunu oynayan Jason Sudeikis ‘en iyi komedi aktörü’, rol arkadaşı Brett Goldstein da ‘yardımcı erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.Yine HBO yapımı olan ‘The White Lotus’ 10 ödülle gecenin parlayan yapımlarından oldu.Drama dalında erkek oyuncu ödülü Squid Game’in Güney Koreli yıldızı Lee Jung-jae’ye gitti.Lee b﻿u dalda ödül alan ilk Asya kökenli oyuncu oldu.Aynı dalda kadın oyuncu ödülü ile Euphoria isimli yapımda uyuşturucu bağımlısı bir genç kızı canlandıran Zendaya’ya verildi.Jean Smart da Hacks dizisi ile komedi dalında en iyi aktris oldu.'Biz ve İngiltere'deki yeni kral için büyük bir hafta'Succession'ın senaristi Jesse Armstrong, törende İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 3. Charles'ın tahta çıkmasına dair şakayla karışık konuşma yaptı.Armstrong, "Arkadaşlar bu biz ve İngiltere'deki yeni kral büyük bir hafta. Açıkçası kazanırken Prens Charles'tan biraz daha fazla oy aldık" ifadelerini kullandı.B﻿aşlıca ödüller

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hbo, netflix, bae mars görevi (emm)