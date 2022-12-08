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SON DAKİKA | Hırvatistan'ın Ocak 2023'te AB'deki Schengen Bölgesi'ne katılması onaylandı
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https://sputniknews.com.tr/20221208/hirvatistanin-ocak-2023te-abdeki-schengen-bolgesine-katilmasi-onaylandi-1064346658.html
Hırvatistan'ın Ocak 2023'te AB'nin Schengen Bölgesi'ne katılması onaylandı
Hırvatistan'ın Ocak 2023'te AB'nin Schengen Bölgesi'ne katılması onaylandı
AB içinde sınırlarda kimlik kontrolü olmaksızın seyahat edilebilen Schengen Bölgesi'ne katılan son ülke, Hırvatistan olacak. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T16:50+0300
2022-12-08T16:59+0300
dünya
schengen bölgesi
hırvatistan
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Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı, Avrupa'nın kimlik kontrolü yapılmadan seyahat edilen Schengen Bölgesini oluşturan ülkeler grubuna Hırvatistan'ın katılması için yeşil ışık yakıldığını duyurdu. Karar, Brüksel'deki AB içişleri bakanları toplantısında alındı. AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çek Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamada, "Schengen Bölgesi 10 yıldan uzun süredir ilk kez büyüyor. Bakanlar, Hırvatistan'ın üyeliğini 1 Ocak 2023 itibarıyla onayladı!" denildi. Bazı üye ülkelerin veto kartı gösterdikleri Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e girip girmemesi hakkında ilk etapta bir açıklama yapılmadı.
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schengen bölgesi, hırvatistan
schengen bölgesi, hırvatistan

Hırvatistan'ın Ocak 2023'te AB'nin Schengen Bölgesi'ne katılması onaylandı

16:50 08.12.2022 (güncellendi: 16:59 08.12.2022)
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AB içinde sınırlarda kimlik kontrolü olmaksızın seyahat edilebilen Schengen Bölgesi'ne katılan son ülke, Hırvatistan olacak.
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı, Avrupa'nın kimlik kontrolü yapılmadan seyahat edilen Schengen Bölgesini oluşturan ülkeler grubuna Hırvatistan'ın katılması için yeşil ışık yakıldığını duyurdu.
Karar, Brüksel'deki AB içişleri bakanları toplantısında alındı.
AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çek Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamada, "Schengen Bölgesi 10 yıldan uzun süredir ilk kez büyüyor. Bakanlar, Hırvatistan'ın üyeliğini 1 Ocak 2023 itibarıyla onayladı!" denildi.
Bazı üye ülkelerin veto kartı gösterdikleri Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e girip girmemesi hakkında ilk etapta bir açıklama yapılmadı.
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