Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/ab-komisyonundan-uye-ulkelere-rus-vatandaslarina-ucuncu-ulkelerden-vize-vermeyin-1061808186.html
AB Komisyonu'ndan üye ülkelere: Rus vatandaşlarına üçüncü ülkelerden vize vermeyin
AB Komisyonu'ndan üye ülkelere: Rus vatandaşlarına üçüncü ülkelerden vize vermeyin
Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Rusya dışında vize başvurusunda bulunan Rus vatandaşlarına vize... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T16:43+0300
2022-09-30T16:44+0300
ukrayna krizi
avrupa komisyonu
avrupa birliği komisyonu
avrupa birliği
rusya
vize
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101714/62/1017146256_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_5cb8cab5eed1f7102f6f1b63ddf0d74c.jpg
Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Johansson, "Üye devletlere, üçüncü bir ülkede bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kabul etmemeleri gerektiğini, bunu kendi ülkeleri Rusya'dan yapmaları gerektiğini bildirdik" ifadelerini kullandı.Johansson ayrıca, üye ülkelerin AB'de 90 günden fazla kalmak isteyen Rus vatandaşlarına vize vermemesi gerektiğini belirterek, "Seferberlik nedeniyle Rusya'yı terk eden çok fazla Rus vatandaşı var. Eğer bir Rus vatandaşı AB'de 90 günden fazla kalmak istiyorsa, bu kişilere vize verilmemeli" diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği askeri operasyona karşılık olarak Batılı ülkeler Rusya'ya karşı yaptırımlar kapsamında Rus vatandaşlarına yönelik pek çok kısıtlamalar getirmişti.Rus vatandaşlarının birlik içerisindeki hareketini sınırlamaya karar vereren AB, Rusya ile basitleştirilmiş vize rejimine ilişkin bir anlaşmayı da feshetmişti.AB üye ülkelerinin Ruslara Schengen vizesi vermeyi tamamen durduramayacaklarını, ancak kısa vadeli vize verip vermeme konusunda her ülkenin kendi adına karar verebileceğini belirten Avrupa Komisyonu, ülkelerin başvuruları ayrı ayrı değerlendirebileceklerini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-ile-ab-ulkeleri-arasinda-vize-kolayligi-uygulamasi-yururlukten-kalkti-1061099965.html
avrupa birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101714/62/1017146256_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_e7a2594c241f1ea10464f201ba6d741d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa komisyonu, avrupa birliği komisyonu, avrupa birliği, rusya, vize
avrupa komisyonu, avrupa birliği komisyonu, avrupa birliği, rusya, vize

AB Komisyonu'ndan üye ülkelere: Rus vatandaşlarına üçüncü ülkelerden vize vermeyin

16:43 30.09.2022 (güncellendi: 16:44 30.09.2022)
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinRusya-AB
Rusya-AB - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© Sputnik / Vladimir Sergeev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Rusya dışında vize başvurusunda bulunan Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdurmalarını tavsiye ettiklerini açıkladı.
Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Johansson, "Üye devletlere, üçüncü bir ülkede bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kabul etmemeleri gerektiğini, bunu kendi ülkeleri Rusya'dan yapmaları gerektiğini bildirdik" ifadelerini kullandı.
Johansson ayrıca, üye ülkelerin AB'de 90 günden fazla kalmak isteyen Rus vatandaşlarına vize vermemesi gerektiğini belirterek, "Seferberlik nedeniyle Rusya'yı terk eden çok fazla Rus vatandaşı var. Eğer bir Rus vatandaşı AB'de 90 günden fazla kalmak istiyorsa, bu kişilere vize verilmemeli" diye konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği askeri operasyona karşılık olarak Batılı ülkeler Rusya'ya karşı yaptırımlar kapsamında Rus vatandaşlarına yönelik pek çok kısıtlamalar getirmişti.
Rus vatandaşlarının birlik içerisindeki hareketini sınırlamaya karar vereren AB, Rusya ile basitleştirilmiş vize rejimine ilişkin bir anlaşmayı da feshetmişti.
AB üye ülkelerinin Ruslara Schengen vizesi vermeyi tamamen durduramayacaklarını, ancak kısa vadeli vize verip vermeme konusunda her ülkenin kendi adına karar verebileceğini belirten Avrupa Komisyonu, ülkelerin başvuruları ayrı ayrı değerlendirebileceklerini bildirmişti.
Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
Ukrayna krizi
Rusya ile AB ülkeleri arasında vize kolaylığı uygulaması yürürlükten kalktı
12 Eylül, 16:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала