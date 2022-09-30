https://sputniknews.com.tr/20220930/ab-komisyonundan-uye-ulkelere-rus-vatandaslarina-ucuncu-ulkelerden-vize-vermeyin-1061808186.html
AB Komisyonu'ndan üye ülkelere: Rus vatandaşlarına üçüncü ülkelerden vize vermeyin
AB Komisyonu'ndan üye ülkelere: Rus vatandaşlarına üçüncü ülkelerden vize vermeyin
Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Rusya dışında vize başvurusunda bulunan Rus vatandaşlarına vize... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T16:43+0300
2022-09-30T16:43+0300
2022-09-30T16:44+0300
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Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Johansson, "Üye devletlere, üçüncü bir ülkede bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kabul etmemeleri gerektiğini, bunu kendi ülkeleri Rusya'dan yapmaları gerektiğini bildirdik" ifadelerini kullandı.Johansson ayrıca, üye ülkelerin AB'de 90 günden fazla kalmak isteyen Rus vatandaşlarına vize vermemesi gerektiğini belirterek, "Seferberlik nedeniyle Rusya'yı terk eden çok fazla Rus vatandaşı var. Eğer bir Rus vatandaşı AB'de 90 günden fazla kalmak istiyorsa, bu kişilere vize verilmemeli" diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği askeri operasyona karşılık olarak Batılı ülkeler Rusya'ya karşı yaptırımlar kapsamında Rus vatandaşlarına yönelik pek çok kısıtlamalar getirmişti.Rus vatandaşlarının birlik içerisindeki hareketini sınırlamaya karar vereren AB, Rusya ile basitleştirilmiş vize rejimine ilişkin bir anlaşmayı da feshetmişti.AB üye ülkelerinin Ruslara Schengen vizesi vermeyi tamamen durduramayacaklarını, ancak kısa vadeli vize verip vermeme konusunda her ülkenin kendi adına karar verebileceğini belirten Avrupa Komisyonu, ülkelerin başvuruları ayrı ayrı değerlendirebileceklerini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-ile-ab-ulkeleri-arasinda-vize-kolayligi-uygulamasi-yururlukten-kalkti-1061099965.html
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AB Komisyonu'ndan üye ülkelere: Rus vatandaşlarına üçüncü ülkelerden vize vermeyin
16:43 30.09.2022 (güncellendi: 16:44 30.09.2022) Abone ol
Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Rusya dışında vize başvurusunda bulunan Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdurmalarını tavsiye ettiklerini açıkladı.
Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Johansson, "Üye devletlere, üçüncü bir ülkede bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kabul etmemeleri gerektiğini, bunu kendi ülkeleri Rusya'dan yapmaları gerektiğini bildirdik" ifadelerini kullandı.
Johansson ayrıca, üye ülkelerin AB'de 90 günden fazla kalmak isteyen Rus vatandaşlarına vize vermemesi gerektiğini belirterek, "Seferberlik nedeniyle Rusya'yı terk eden çok fazla Rus vatandaşı var. Eğer bir Rus vatandaşı AB'de 90 günden fazla kalmak istiyorsa, bu kişilere vize verilmemeli" diye konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği askeri operasyona karşılık olarak Batılı ülkeler Rusya'ya karşı yaptırımlar kapsamında Rus vatandaşlarına yönelik pek çok kısıtlamalar getirmişti.
Rus vatandaşlarının birlik içerisindeki hareketini sınırlamaya karar vereren AB, Rusya ile basitleştirilmiş vize rejimine ilişkin bir anlaşmayı da feshetmişti.
AB üye ülkelerinin Ruslara Schengen vizesi vermeyi tamamen durduramayacaklarını, ancak kısa vadeli vize verip vermeme konusunda her ülkenin kendi adına karar verebileceğini belirten Avrupa Komisyonu, ülkelerin başvuruları ayrı ayrı değerlendirebileceklerini bildirmişti.