https://sputniknews.com.tr/20221107/bakan-cavusoglundan-schengen-vizesi-aciklamasi-ret-artisini-takip-ediyoruz-1063141366.html
Bakan Çavuşoğlu’ndan Schengen vizesi açıklaması: Ret artışını takip ediyoruz
Bakan Çavuşoğlu’ndan Schengen vizesi açıklaması: Ret artışını takip ediyoruz
Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinden vize alması sıkıntıları sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Schengen başvurularında reddedilme oranlarındaki... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T08:34+0300
2022-11-07T08:34+0300
2022-11-07T08:37+0300
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Gazete Duvar'dan Sekan Alan'ın haberine göre; Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in vize başvurularına ret oranının artmasına dikkat çektiği soru önergesine yanıt verdi.Çavuşoğlu, bakanlığın özellikle Schengen ülkelerinin ret oranlarının artmasını yakından takip ettiğini ifade ederek, “İlgili platformlarda ve görüşmelerde bu konuyu dile getirerek, beklentilerimizi her seviyede paylaşıyoruz. Bu hususu ABD, Almanya, Fransa ve Polonya gibi ülkelerin Dışişleri Bakanları nezdinde de bizzat gündeme getirdim. Bu konuda kasıt aradığımızı belirterek, gerekli adımların atılacağını vurguladım” dedi.Bakan Çavuşoğlu, “Ukrayna'da yaşanan savaşın da vize sürecine olumsuz bir etkisi olmuştur. AB ülkelerinin insan kaynaklarını Ukrayna vatandaşlarının sorunlarına yönlendirmeleri nedeniyle başvuruların sonuçlandırma süreleri uzamaktadır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220925/ab-turkiye-delegasyonu-baskanindan-schengen-basvurularinin-reddedilmesine-iliskin-aciklama-1061596775.html
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türkiye, ukrayna krizi, ukrayna, avrupa birliği, avrupa birliği, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, mevlüt çavuşoğlu
türkiye, ukrayna krizi, ukrayna, avrupa birliği, avrupa birliği, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu’ndan Schengen vizesi açıklaması: Ret artışını takip ediyoruz
08:34 07.11.2022 (güncellendi: 08:37 07.11.2022) Abone ol
Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinden vize alması sıkıntıları sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Schengen başvurularında reddedilme oranlarındaki artışı yakından takip ettiklerini belirterek, “Ukrayna'da yaşanan savaşın da vize sürecine olumsuz bir etkisi olmuştur” dedi.
Gazete Duvar'dan Sekan Alan'ın haberine
göre; Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in vize başvurularına ret oranının artmasına dikkat çektiği soru önergesine yanıt verdi.
Çavuşoğlu, bakanlığın özellikle Schengen ülkelerinin ret oranlarının artmasını yakından takip ettiğini ifade ederek, “İlgili platformlarda ve görüşmelerde bu konuyu dile getirerek, beklentilerimizi her seviyede paylaşıyoruz. Bu hususu ABD, Almanya, Fransa ve Polonya gibi ülkelerin Dışişleri Bakanları nezdinde de bizzat gündeme getirdim. Bu konuda kasıt aradığımızı belirterek, gerekli adımların atılacağını vurguladım” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, “Ukrayna'da yaşanan savaşın da vize sürecine olumsuz bir etkisi olmuştur. AB ülkelerinin insan kaynaklarını Ukrayna vatandaşlarının sorunlarına yönlendirmeleri nedeniyle başvuruların sonuçlandırma süreleri uzamaktadır” ifadelerini kullandı.