https://sputniknews.com.tr/20220925/ab-turkiye-delegasyonu-baskanindan-schengen-basvurularinin-reddedilmesine-iliskin-aciklama-1061596775.html

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Schengen başvurularının reddedilmesine ilişkin açıklama

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Schengen başvurularının reddedilmesine ilişkin açıklama

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Schengen vizesi başvurularında artan ret oranına ilişkin yaptığı açıklamada, "Başvuruların... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T11:07+0300

2022-09-25T11:07+0300

2022-09-25T11:07+0300

dünya

ab

ab türkiye delegasyonu

nikalaus meyer-landrut

vize

ret

artış

evrakta sahtecilik

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’la yaptığı görüşmede Schengen vize başvurularındaki gecikmeleri ve artan ret oranını sordu.Büyükelçi, “Başvuruların reddinde artış olduğunu görüyoruz çünkü sahte evrak ve eksik başvuruya daha fazla rastlıyoruz” yanıtını verdi.Fırat, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut’la Türkiye-AB ilişkilerini konuştu. Fırat, Schengen vizelerindeki artan gecikmeleri sorması üzerine şu yanıtı aldı:“Pandeminin sona ermesinden sonra dünya genelinde vize başvurularında çok ciddi artış görüldü, bu artış uygulamada bir takım sorunlara ve bekleme sürelerinin uzamasına neden oldu.Bir noktayı çok net ifade etmem gerekir, çözmeye çalıştığımız uygulamaya dönük sorunlarla karşı karşıyayız, bu siyasi bir mesele değil. Başvuruların reddinde artış olduğunu görüyoruz çünkü sahte evrak ve eksik başvuruya daha fazla rastlıyoruz.”

https://sputniknews.com.tr/20220818/schengen-krizi-yurt-disi-turlarini-vurdu-1060078313.html

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ab, ab türkiye delegasyonu, nikalaus meyer-landrut, vize, ret, artış, evrakta sahtecilik