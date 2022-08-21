https://sputniknews.com.tr/20220821/rus-siyaset-uzmani-duginin-kizinin-icinde-bulundugu-arac-infilak-etti-1060192467.html

Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızının içinde bulunduğu araç infilak etti

Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızının içinde bulunduğu araç infilak etti

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanlarından Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugina'nın içinde bulunduğu aracın infilak etmesiyle hayatını kaybettiği bildirildi. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

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aleksandr dugin

kız

kaza

patlama

dünya

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Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızı Daria Dugina’nın bulunduğu araçta patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri kaynakları Sputnik'e yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin ise Daria Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiğini açıkladı. Puşilin, Telegram'dan yaptığı açıklamada 'Ukrayna rejiminin teröristlerinin olaya karıştığını' ve 'esas hedefin Aleksandr Dugin olduğunu' belirtti.Puşilin "Ukrayna rejiminin teröristleri, Aleksandr Dugin'i ortadan kaldırmaya çalışırken kızını havaya uçurdu" ifadelerine yer verdi.Daria Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti. Dugin'in kendisi ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.

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Sputnik Türkiye

aleksandr dugin, kız, kaza, patlama