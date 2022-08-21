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Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızının içinde bulunduğu araç infilak etti
Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızının içinde bulunduğu araç infilak etti
Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanlarından Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugina'nın içinde bulunduğu aracın infilak etmesiyle hayatını kaybettiği bildirildi. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T02:02+0300
2022-08-21T02:21+0300
aleksandr dugin
kız
kaza
patlama
dünya
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Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızı Daria Dugina’nın bulunduğu araçta patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri kaynakları Sputnik'e yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin ise Daria Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiğini açıkladı. Puşilin, Telegram'dan yaptığı açıklamada 'Ukrayna rejiminin teröristlerinin olaya karıştığını' ve 'esas hedefin Aleksandr Dugin olduğunu' belirtti.Puşilin "Ukrayna rejiminin teröristleri, Aleksandr Dugin'i ortadan kaldırmaya çalışırken kızını havaya uçurdu" ifadelerine yer verdi.Daria Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti. Dugin'in kendisi ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.
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aleksandr dugin, kız, kaza, patlama
aleksandr dugin, kız, kaza, patlama

Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızının içinde bulunduğu araç infilak etti

02:02 21.08.2022 (güncellendi: 02:21 21.08.2022)
© SputnikDugin’in kızı kaza
Dugin’in kızı kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© Sputnik
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Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanlarından Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugina'nın içinde bulunduğu aracın infilak etmesiyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızı Daria Dugina’nın bulunduğu araçta patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri kaynakları Sputnik'e yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin ise Daria Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiğini açıkladı. Puşilin, Telegram'dan yaptığı açıklamada 'Ukrayna rejiminin teröristlerinin olaya karıştığını' ve 'esas hedefin Aleksandr Dugin olduğunu' belirtti.
Puşilin "Ukrayna rejiminin teröristleri, Aleksandr Dugin'i ortadan kaldırmaya çalışırken kızını havaya uçurdu" ifadelerine yer verdi.
Daria Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti. Dugin'in kendisi ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.
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