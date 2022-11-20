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2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçıyla başladı: Katar 0-2 Ekvador
2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçıyla başladı: Katar 0-2 Ekvador
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
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katar
spor
2022 fifa dünya kupası
ekvador
enner valencia
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Yaklaşık 40 dakika süren görkemli açılış töreniyle adrenalinin iyice yükseldiği 60 bin kişilik Al Bayt Stadı'nda, tribünleri selamlayan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 'takımlar gelsin ve şov başlasın" davetiyle iki ülke, açılış maçı için sahadaki yerini aldı.Klima her ne kadar Katarlıların hayatının ayrılmaz bir parçası olsa da Dünya Kupası için ülkeye gelen yabancı taraftarlar, futbol tarihinin ilk iklimlendirme özelliğine sahip statlarında sıcak hava ve nemi hissetmeden futbolun tadını çıkarmaya baktılar.Beyaz rengin hakim olduğu tribünlerde Katar kale arkasında bordo formalarla takımlarına destek veren taraftar grubu, ülkelerine ve futbola olan ilgilerini aylardır eleştirenlere yanıt verircesine maç boyunca hiç susmadı.Ülkesinin milli marşı okunurken bir eliyle telefondan canlı yayın yapıp diğer elini kalbinin üstüne götüren Ekvadorlu gazetecinin 3. dakikada Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kafa golüyle yaşadığı büyük sevinç, VAR'a takıldı.Taraftarları fazla bekletmeyen Valencia, 16. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve milli takım kariyerinin 36. golünü kaleci Alsheeb'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.Hem açık oyunda hem de duran toplarda ortalar yaparak düzenli tehdit oluşturan Ekvador, bunun semeresini 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Valencia'nın kafa golüyle aldı: 0-2.Temponun iyice düştüğü ikinci yarının 60. dakikasından itibaren taraftarların geride bıraktığı boş koltukların giderek artmaya başladığı maçı Ekvador zorlanmadan 2-0 kazandı.2022'de oynadığı 10 maçta da birden fazla gol atamayan Ekvador, bu istatistiği Katar karşısında bozdu.A Grubu'ndaki ikinci maçta yarın Senegal ile Hollanda, 19.00'da karşı karşıya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20221120/2022-fifa-dunya-kupasinin-acilis-seremonisi-duzenlendi-programa-oyuncu-morgan-freeman-da-katildi-1063657512.html
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katar, 2022 fifa dünya kupası, ekvador, enner valencia
katar, 2022 fifa dünya kupası, ekvador, enner valencia

2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçıyla başladı: Katar 0-2 Ekvador

21:02 20.11.2022 (güncellendi: 21:16 20.11.2022)
© AP Photo / Natacha Pisarenko 2022 FIFA Dünya Kupası, Enner Valencia
2022 FIFA Dünya Kupası, Enner Valencia - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Yaklaşık 40 dakika süren görkemli açılış töreniyle adrenalinin iyice yükseldiği 60 bin kişilik Al Bayt Stadı'nda, tribünleri selamlayan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 'takımlar gelsin ve şov başlasın" davetiyle iki ülke, açılış maçı için sahadaki yerini aldı.
Klima her ne kadar Katarlıların hayatının ayrılmaz bir parçası olsa da Dünya Kupası için ülkeye gelen yabancı taraftarlar, futbol tarihinin ilk iklimlendirme özelliğine sahip statlarında sıcak hava ve nemi hissetmeden futbolun tadını çıkarmaya baktılar.
Beyaz rengin hakim olduğu tribünlerde Katar kale arkasında bordo formalarla takımlarına destek veren taraftar grubu, ülkelerine ve futbola olan ilgilerini aylardır eleştirenlere yanıt verircesine maç boyunca hiç susmadı.
Ülkesinin milli marşı okunurken bir eliyle telefondan canlı yayın yapıp diğer elini kalbinin üstüne götüren Ekvadorlu gazetecinin 3. dakikada Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kafa golüyle yaşadığı büyük sevinç, VAR'a takıldı.
Taraftarları fazla bekletmeyen Valencia, 16. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve milli takım kariyerinin 36. golünü kaleci Alsheeb'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.
Hem açık oyunda hem de duran toplarda ortalar yaparak düzenli tehdit oluşturan Ekvador, bunun semeresini 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Valencia'nın kafa golüyle aldı: 0-2.
Temponun iyice düştüğü ikinci yarının 60. dakikasından itibaren taraftarların geride bıraktığı boş koltukların giderek artmaya başladığı maçı Ekvador zorlanmadan 2-0 kazandı.
2022'de oynadığı 10 maçta da birden fazla gol atamayan Ekvador, bu istatistiği Katar karşısında bozdu.
A Grubu'ndaki ikinci maçta yarın Senegal ile Hollanda, 19.00'da karşı karşıya gelecek.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı öncesi Al Bayt Stadı'nda açılış seremonisi düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni yapıldı
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