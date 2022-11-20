https://sputniknews.com.tr/20221120/2022-fifa-dunya-kupasinin-acilis-seremonisi-duzenlendi-programa-oyuncu-morgan-freeman-da-katildi-1063657512.html
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış seremonisi düzenlendi: Programa oyuncu Morgan Freeman da katıldı
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış seremonisi düzenlendi: Programa oyuncu Morgan Freeman da katıldı
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı öncesi Al Bayt Stadı'nda, açılış seremonisi düzenlendi. Programa ünlü aktör Morgan... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T18:27+0300
2022-11-20T18:27+0300
2022-11-20T18:41+0300
2022 fifa dünya kupası
katar
spor
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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçından önce stat çevresi renkli görüntülere sahne oldu. 22. Dünya Kupası, başkent Doha'nın kuzeyindeki 60 bin kişilik Al Bayt Stadı'nda, Katar ile Ekvador arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Açılış maçı öncesi Al Bayt Stadı'ndaki programa ünlü aktör Morgan Freeman da katıldı.Bölgedeki halk tarafından yüzyıllardır kullanılan "bayt al sha'ar" çadırlarından esinlenilerek tasarlanan stat, çadırların ip detaylarının bile yansıtıldığı bir görünüme sahip.Açılış maçı için stada gelen futbolseverleri ve basın mensuplarını protokol yolunda konuşlanan develer ve atlı birlikler karşıladı.Stada erken saatlerde gelen Katar ve Ekvador formaları giymiş çok sayıda taraftar, ülkelerinin bayraklarıyla maç saatini beklemeye başladı.Futbolseverler protokol kapısının önünde geleneksel Arap müziği ve dans gösterisini izleyerek vakit geçirirken, Dünya Kupası ve futbol topuyla renkli görüntüler veren animatörlerle fotoğraf çektirdi.İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı A Grubu mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.
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2022 fifa dünya kupası, katar
2022 fifa dünya kupası, katar
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış seremonisi düzenlendi: Programa oyuncu Morgan Freeman da katıldı
18:27 20.11.2022 (güncellendi: 18:41 20.11.2022) Abone ol
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı öncesi Al Bayt Stadı'nda, açılış seremonisi düzenlendi. Programa ünlü aktör Morgan Freeman da katıldı.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçından önce stat çevresi renkli görüntülere sahne oldu.
22. Dünya Kupası, başkent Doha'nın kuzeyindeki 60 bin kişilik Al Bayt Stadı'nda, Katar ile Ekvador arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Açılış maçı öncesi Al Bayt Stadı'ndaki programa ünlü aktör Morgan Freeman da katıldı.
Bölgedeki halk tarafından yüzyıllardır kullanılan "bayt al sha'ar" çadırlarından esinlenilerek tasarlanan stat, çadırların ip detaylarının bile yansıtıldığı bir görünüme sahip.
Açılış maçı için stada gelen futbolseverleri ve basın mensuplarını protokol yolunda konuşlanan develer ve atlı birlikler karşıladı.
Stada erken saatlerde gelen Katar ve Ekvador formaları giymiş çok sayıda taraftar, ülkelerinin bayraklarıyla maç saatini beklemeye başladı.
Futbolseverler protokol kapısının önünde geleneksel Arap müziği ve dans gösterisini izleyerek vakit geçirirken, Dünya Kupası ve futbol topuyla renkli görüntüler veren animatörlerle fotoğraf çektirdi.
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı A Grubu mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.