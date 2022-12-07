https://sputniknews.com.tr/20221207/almanyada-asiri-sagci-harekete-operasyon-devleti-yikmak-icin-meclise-saldirip-darbe-yapacaklardi-1064285415.html

Almanya'da aşırı sağcılara operasyon: 'Devleti yıkmak için meclis saldırılı darbe planlıyorlardı'

Almanya'da aşırı sağcılara operasyon: 'Devleti yıkmak için meclis saldırılı darbe planlıyorlardı'

Almanya çapında devleti zorla devirmeye çalıştığı iddia edilen ve Reichsbürger (Reich Vatandaşları) hareketiyle bağlantılı olan aşırı sağcı zanlılara operasyon... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T11:16+0300

2022-12-07T11:16+0300

2022-12-07T11:52+0300

dünya

almanya

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Almanya'nın 16 eyaletinin 11'indeki 130 noktada Reich Vatandaşları (Reichsbürger) hareketine karşı operasyonlar düzenlendi. İkisi Avusturya ve İtalya'da, diğerleri Almanya'da gözaltına alınan 25 kişi arasında bir Rusya vatandaşı da var. Alman basınında arama yapılan yerlerin arasında güneybatıdaki Calw kasabasında bulunan Almanya'nın özel kuvvetler birliği KSK'nın kışlalarının da olduğunu belirtildi. Bu birim daha önce askerlerin aşırı sağla bağlantısı nedeniyle soruşturulmuştu. Bu operasyon kapsamında itham edilen 52 kişi arasında en az bir KSK komandosu var. Aynı zamanda eski bir yargıç olan ve 2017-21 arasında federal mecliste Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili olarak bulunan Birgit Malsack-Winkemann, gözaltına alınanlar arasında. Şüpheliler, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanıyor.İsimleri Heinrich XIII P.R. ve Rüdiger v.P. olarak verilen şüpheli elebaşlarını geçen yıl Almanya'da mevcut devlet düzenini yıkmak ve yerine kendi devlet biçimlerini kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlayan Federal Savcılık, zanlıların amaçlarına ancak askeri yollarla ve güç kullanarak ulaşılabileceğinin farkında olduklarını söyledi.Buna göre zanlılar devleti yıkmak için parlamentoya saldırarak geçici askeri hükümet kurmayı ve diğer devletlerle temasa geçerek yeni düzeni kabul ettirmeyi planlıyordu.

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