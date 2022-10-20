https://sputniknews.com.tr/20221020/britanya-basbakani-liz-truss-6-hafta-dayanabildi-istifasini-acikladi-1062528930.html
Britanya tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu: Liz Truss istifasını açıkladı
Britanya tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu: Liz Truss istifasını açıkladı
Bütçe fiyaskosu, piyasaların tepkisi, milletvekili ve bakan isyanlarının ardından beklenen istifasını nihayet açıklayan Liz Truss'ın sadece 45 gün süren... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-20T15:36+0300
2022-10-20T15:43+0300
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Britanya tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu: Liz Truss istifasını açıkladı
15:36 20.10.2022 (güncellendi: 15:43 20.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bütçe fiyaskosu, piyasaların tepkisi, milletvekili ve bakan isyanlarının ardından beklenen istifasını nihayet açıklayan Liz Truss'ın sadece 45 gün süren başbakanlığı, Britanya tarihinin en kısa sürelisi oldu.