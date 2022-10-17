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Yeni atadığı maliye bakanı tarafından bütçesi çöpe atılan Britanya Başbakanı Truss topun ağzında
Yeni atadığı maliye bakanı tarafından bütçesi çöpe atılan Britanya Başbakanı Truss topun ağzında
Britanya'nın yeni Maliye Bakanı Hunt'ın "Bütçedeki vergi önlemlerinin neredeyse tamamını tersine çeviriyoruz" açıklamasıyla sterlin serbest düşüşten çıkıp... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T18:28+0300
2022-10-17T18:36+0300
dünya
britanya
ingiltere
londra
liz truss
jeremy hunt
kwasi kwarteng
bütçe
vergi indirimi
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Britanya'da Muhafazakar Parti lideri seçilmek suretiyle başbakan koltuğuna oturan Liz Truss'ın kampanyasının temel vaadi olan rekor vergi indirimlerini hayata geçirmesi tam bir fiyaskoya dönüştü. Bütçeye piyasaların verdiği tepkinin sterline tarihi düşüş yaşatması üzerine geri adımlar atmaya başlayan Truss'ın kendi vaatlerini uygulayan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alıp yerine Jeremy Hunt'ı ataması, tüm vergi indirimlerinin toptan çöpe atılmasıyla sonuçlandı. TV'de yayımlanan bir konuşma yapan yeni Maliye Bakanı Hunt, Truss'ın amiral gemisi enerji politikasıyla birlikte vergi indirimlerinin neredeyse tamamını ve daha geçen hafta yinelediği kamu harcamalarında kesinti olmayacağı sözünü rafa kaldırdığını açıkladı. "Bütçedeki vergi önlemlerinin neredeyse tamamını tersine çeviriyoruz" diyen Hunt, Truss'ın açıkladığı ilk icraat olan enerji faturalarına tavan fiyat zammına sınırlama getirmenin iki yıldan uzun sürmeyeceğini ve nisanda gözden geçirileceğini belirterek sıradan vatandaşı baharda bekleyen felaketin haberini verdi. Bu manzara Truss'ın daha ne kadar parti lideri ve başbakan olarak kalabileceğine dair soru işaretlerini güçlendirdi. BBC'nin siyasi editörü Chris Mason, "Truss'ın hükümet programı öldü. Bu, pamuk ipliğine bağlı yaşayan topun ağzında bir hükümet. Havada panik kokusu var. Görünüşte katı olan her şey hızla havaya dönüşüyor" yorumunu yaptı. İngilizlerin 'Trussonomics' diye dalga geçtiği Truss bütçesinin Hunt tarafından buruşturulup çöpe atılmasını piyasalar memnuniyetle karşıladı. İlk etapta sterlin dolar karşısında yüzde 2'den fazla, euro karşısında yüzde 1.2 oranında değer kazandı. Eski maliye bakanlarından George Osborne, 'Truss'ın büyük ihtimalle Noel'den evvel başbakanlıktan gönderileceğini' öngörürken, Britanya'da sıradaki başbakanın kim olacağı konusunda bahisler açıldı.
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britanya, ingiltere, londra, liz truss, jeremy hunt, kwasi kwarteng, bütçe, vergi indirimi
britanya, ingiltere, londra, liz truss, jeremy hunt, kwasi kwarteng, bütçe, vergi indirimi

Yeni atadığı maliye bakanı tarafından bütçesi çöpe atılan Britanya Başbakanı Truss topun ağzında

18:28 17.10.2022 (güncellendi: 18:36 17.10.2022)
© Fotoğraf : YouTube/Sky NewsJeremy Hunt, Maliye Bakanı sıfatıyla Başbakan Liz Truss'ın bütçesini çöpe atma konuşması yaparken
Jeremy Hunt, Maliye Bakanı sıfatıyla Başbakan Liz Truss'ın bütçesini çöpe atma konuşması yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© Fotoğraf : YouTube/Sky News
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Britanya'nın yeni Maliye Bakanı Hunt'ın "Bütçedeki vergi önlemlerinin neredeyse tamamını tersine çeviriyoruz" açıklamasıyla sterlin serbest düşüşten çıkıp dolar karşısında değer kazandı. BBC, "Truss'ın hükümet programı öldü. Bu, pamuk ipliğine bağlı yaşayan topun ağzında bir hükümet" yorumunu yaptı.
Britanya'da Muhafazakar Parti lideri seçilmek suretiyle başbakan koltuğuna oturan Liz Truss'ın kampanyasının temel vaadi olan rekor vergi indirimlerini hayata geçirmesi tam bir fiyaskoya dönüştü. Bütçeye piyasaların verdiği tepkinin sterline tarihi düşüş yaşatması üzerine geri adımlar atmaya başlayan Truss'ın kendi vaatlerini uygulayan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alıp yerine Jeremy Hunt'ı ataması, tüm vergi indirimlerinin toptan çöpe atılmasıyla sonuçlandı.
TV'de yayımlanan bir konuşma yapan yeni Maliye Bakanı Hunt, Truss'ın amiral gemisi enerji politikasıyla birlikte vergi indirimlerinin neredeyse tamamını ve daha geçen hafta yinelediği kamu harcamalarında kesinti olmayacağı sözünü rafa kaldırdığını açıkladı.
"Bütçedeki vergi önlemlerinin neredeyse tamamını tersine çeviriyoruz" diyen Hunt, Truss'ın açıkladığı ilk icraat olan enerji faturalarına tavan fiyat zammına sınırlama getirmenin iki yıldan uzun sürmeyeceğini ve nisanda gözden geçirileceğini belirterek sıradan vatandaşı baharda bekleyen felaketin haberini verdi.
Bu manzara Truss'ın daha ne kadar parti lideri ve başbakan olarak kalabileceğine dair soru işaretlerini güçlendirdi. BBC'nin siyasi editörü Chris Mason, "Truss'ın hükümet programı öldü. Bu, pamuk ipliğine bağlı yaşayan topun ağzında bir hükümet. Havada panik kokusu var. Görünüşte katı olan her şey hızla havaya dönüşüyor" yorumunu yaptı.
İngilizlerin 'Trussonomics' diye dalga geçtiği Truss bütçesinin Hunt tarafından buruşturulup çöpe atılmasını piyasalar memnuniyetle karşıladı. İlk etapta sterlin dolar karşısında yüzde 2'den fazla, euro karşısında yüzde 1.2 oranında değer kazandı.
Eski maliye bakanlarından George Osborne, 'Truss'ın büyük ihtimalle Noel'den evvel başbakanlıktan gönderileceğini' öngörürken, Britanya'da sıradaki başbakanın kim olacağı konusunda bahisler açıldı.
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